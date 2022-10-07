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    Need for Speed Unbound'un Türkiye fiyatı belli oldu: PC'de bile 1200 TL!

    Geçtiğimiz saatlerde duyurulan Need for Speed'in yeni oyunu Need for Speed Unbound'un Türkiye fiyatı belli oldu. Need for Speed Unbound, PC'de bile 1200 TL'ye satılıyor.
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    Need for Speed Unbound'un Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Criterion Games'in yaptığı yeni Need for Speed oyunu Need for Speed Unbound'un Türkiye fiyatı belli oldu.

    PC'de Bile 1200 TL

    Oyunun duyurusundan birkaç saat sonra mağazalardaki sayfalar açıldı ve oyunun ön siparişi başladı. Fiyatların artık herhangi bir şekilde bileri sevindireceğini zaten düşünmüyorduk ancak Need for Speed Unbound'un fiyatları hem üzdü hem de şaşırttı. Need for Speed Unbound, şu anda PC için Epic Games ve Steam üzerinden 1.199 TL'ye satılıyor. Xbox ve PlayStation için ise fiyat 1.399 TL. 

    Aslında sadece düz kur çevirisi yaptığımızda bile fiyatların neden bu kadar yükseldiğini anlayabiliyoruz. Bazı firmalar yerel fiyatlandırma yapmaya çalışsa da onların çok dayanabileceği bir ortam bulunmuyor ne yazık ki. PlayStation'ın birinci parti oyunları şu anda ülkemizdeki en ucuz oyunlar konumunda ancak onlar bile 800 TL. Ülkemizdeki oyun fiyatlarının yeni normali 1200 TL civarı olacak gibi duruyor.

    Bu arada bu fiyatlardan sonra hala ilgilenen varsa Need for Speed Unbound, 2 Aralık'ta PS5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Oyunun paylaşılan ilk detaylarını aşağıdaki videomuzda yorumladık.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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