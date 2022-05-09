Popüler bilim kurgu dizisi Doctor Who'nun yeni Doctor'u belli oldu

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Dizi sektörünün en popüler dizilerinden biri olan ve dünyanın devam eden en uzun dizilerinden birisi olan Doctor Who değişim vakti geldi. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin yeni başrolü açıklandı.

Yeni Doctor Ncuti Gatwa

İzleyenlerin de bileceği gibi Doctor Who'nun ana karakteri "Doctor" bir zaman lordu ve her öldüğünde rejenerasyon geçirerek yeni bir yüz kazanıyor. Son Doctor Jodie Whittaker birkaç bölümün ardından diziden ayrılacak ve yerine Sex Education dizisinden tanınan Ncuti Gatwa gelecek.

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Ncuti Gatwa'nın gelmesiyle birlikte aslında dizinin yaratıcı tarafında da bir değişim olacak. Yeni sezonla birlikte daha öncesinde yine Doctor Who'da yönetmenlik ve yazarlık yapan Russel T. Davies dizinin başına geçecek. Yeni Doctor'u önümüzdeki yıl göreceğiz.

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