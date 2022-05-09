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    Popüler bilim kurgu dizisi Doctor Who'nun yeni Doctor'u belli oldu

    Popüler bilim kurgu dizisi Doctor Who'nun yeni Doctor'u geçtiğimiz saatlerde açıklandı. Sex Education dizisinden tanınan Ncuti Gatwa, dizinin yeni başrolü olacak.
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    Doctor Who'nun yeni Doctor'u belli oldu
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    Dizi sektörünün en popüler dizilerinden biri olan ve dünyanın devam eden en uzun dizilerinden birisi olan Doctor Who değişim vakti geldi. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin yeni başrolü açıklandı.

    Yeni Doctor Ncuti Gatwa

    İzleyenlerin de bileceği gibi Doctor Who'nun ana karakteri "Doctor" bir zaman lordu ve her öldüğünde rejenerasyon geçirerek yeni bir yüz kazanıyor. Son Doctor Jodie Whittaker birkaç bölümün ardından diziden ayrılacak ve yerine Sex Education dizisinden tanınan Ncuti Gatwa gelecek. 

    Ncuti Gatwa'nın gelmesiyle birlikte aslında dizinin yaratıcı tarafında da bir değişim olacak. Yeni sezonla birlikte daha öncesinde yine Doctor Who'da yönetmenlik ve yazarlık yapan Russel T. Davies dizinin başına geçecek. Yeni Doctor'u önümüzdeki yıl göreceğiz.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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    doctor who, Teknoloji Haberleri ve Yaşam
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