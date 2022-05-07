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    Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy'nin 3. sezonundan yeni görseller geldi

    Popüler video akış platformu olan Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy'nin üçüncü sezonundan yeni görseller paylaşıldı.                                 
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    The Umbrella Academy'nin 3. sezonundan yeni görseller geldi
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    Yaratıcılığını Steve Blackman ve Jeremy Slater'ın yaptığı süper kahraman dizisi The Umbrella Academy'nin üçüncü sezonundan yeni görseller paylaşıldı.

    Paylaşılan görseller karakterlerin birçoğunu grebiliyoruz. The Umbrella Academy'nin üçüncü sezonu 22 Haziran 2022'de yayınlanacak. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

    Önceki sezonlarda bulunan Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Colm Feore ve Ritu Arya'nın, üçüncü sezonda da dizide bulunacak. Dizinin üçüncü sezonu da 10 bölümden oluşacak. The Umbrella Academy'nin tüm bölümlerini şu anda Netflix'te bulabilirsiniz.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 22 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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