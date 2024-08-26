Telegram projesi DOGS Binance’de listelendi, hacim 1 milyar doları geçti

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde Telegram mobil uygulaması üzerinde gerek tıklayarak, gerek karakter çarpıştırarak gerekse hiç bir şey yapmadan sadece üye olduğunu süreye göre puan kazandığınız meme projeler mantar gibi çoğalıyor. Notcoin ile başlayan çılgınlık TON ağında DOGS ile devam ediyor.

DOGS nasıl kazılır?

Hamster Kombat gibi projelerin aksine DOGS sadece Telegram üyeliğinizin süresine göre puan dağıttı. Sonrasında sosyal medya görevleri ve referans bularak puanlarını katlayanlar oldu. Sadece 1 ay sonra sürpriz bir Binance listelemesi geldi.

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Tüm büyük borsalarda listelenen DOGS projesi kısa süre içerisinde 700 milyon dolar pazar değeri ve 1 milyar dolar işlem hacmine ulaştı. Haliyle TON ağındaki Telegram projelerine ilgi de arttı. Harcama gerektirmeden sadece ekrana tıklayarak para kazanma trendi uzun bir süre daha gündemi meşgul edecek gibi görünüyor.

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