Döküm sektörü rekor gelirler hedefliyor

Son dönemde yonga krizinin ortaya çıkması ile birlikte döküm sektörünün önemi anlaşılmış oldu. Döküm sektöründe TSMC açık ara lider iken bu yıl genel anlamda bir rekor beklentisi hakim. Pandeminin etkisi şüphesiz çok büyük.

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Rekor gelirler bekleniyor

Geçen yıl döküm sektörünün toplam geliri 85 milyar dolar seviyesine çıkmıştı. TSMC bu pastada yüzde 54 paya sahip iken Samsung da yüzde 17 seviyesinde. Tayvan ülke olarak yüzde 63 payı elde ederken Güney Kore de yüzde 18 civarında.

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Yonga krizine rağmen bu yıl sektörde artış bekleniyor. Tahminler 94.5 milyar dolar ile tarihi bir rekora imza atılacağı yönünde. TSMC bu yılda yüzde 55 civarında bir payı hanesine yazdıracak. Samsung ise yüzde 17 seviyesinde kalıyor. Tayvan yine iki puan artışla yüzde 65 paya sahip oluyor.

Büyümenin en önemli sebebi 5G yongalarına olan ilgi olarak gösteriliyor. Sadece telefonlarda değil bilgisayarlarda, tabletlerde ve otomotiv sektöründe de 5G teknolojilerine ilgi büyük. Dökümcüler bu ilgiyi karışayabilmek ve krizi atlatabilmek için şimdiden on milyarlarca dolar yatırım açıklamış durumda.

https://www.techpowerup.com/281179/foundry-revenue-projected-to-reach-historical-high-of-ususd-94-6-billion-in-2021-thanks-to-high-5g-hpc-end-device-demand-says-trendforce

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