Döküm sektörü rekor gelirler hedefliyor

Son dönemde yonga krizinin ortaya çıkması ile birlikte döküm sektörünün önemi anlaşılmış oldu. Döküm sektöründe TSMC açık ara lider iken bu yıl genel anlamda bir rekor beklentisi hakim. Pandeminin etkisi şüphesiz çok büyük.İlginizi Çekebilir Google ve Cisco yonga siparişlerini Samsung kaptı
Rekor gelirler bekleniyor
Geçen yıl döküm sektörünün toplam geliri 85 milyar dolar seviyesine çıkmıştı. TSMC bu pastada yüzde 54 paya sahip iken Samsung da yüzde 17 seviyesinde. Tayvan ülke olarak yüzde 63 payı elde ederken Güney Kore de yüzde 18 civarında.
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Yonga krizine rağmen bu yıl sektörde artış bekleniyor. Tahminler 94.5 milyar dolar ile tarihi bir rekora imza atılacağı yönünde. TSMC bu yılda yüzde 55 civarında bir payı hanesine yazdıracak. Samsung ise yüzde 17 seviyesinde kalıyor. Tayvan yine iki puan artışla yüzde 65 paya sahip oluyor.
Büyümenin en önemli sebebi 5G yongalarına olan ilgi olarak gösteriliyor. Sadece telefonlarda değil bilgisayarlarda, tabletlerde ve otomotiv sektöründe de 5G teknolojilerine ilgi büyük. Dökümcüler bu ilgiyi karışayabilmek ve krizi atlatabilmek için şimdiden on milyarlarca dolar yatırım açıklamış durumda.
https://www.techpowerup.com/281179/foundry-revenue-projected-to-reach-historical-high-of-ususd-94-6-billion-in-2021-thanks-to-high-5g-hpc-end-device-demand-says-trendforce Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sektörün içinde olanlar veya öyle ya da böyle haberlerini okuyanlar 5g/iot vb teknolojilerle birlikte elektronik aygıt sayısının 100 milyarı aşacağı haberlerini 10 yıldır duyuyordur. bu haberleri yapanlar da köşe yazarı veya influencer değil, bizzat sektörün kalbindeki firmalardır. buna rağmen arzı tedarike göre dengelemek istemeyen firmalar da ne hikmetse kendileri. adamlar sorun en az 2 sene daha var ben fabrikamı yeni kurucam diye pişkin pişkin söylüyor.
louis vuitton gibi firmalar fazla üretim yapmaz, üretim fazlalarını da yakarlar ki piyasa düşmesin.
konuyla alakasız bir iğneleme daha yapayım; bu işin kilit noktası hollanda ve tayvan'da geçmişi bıyıklı olan şimdinin takiyeci abileri de çoktur. nispeten kolaydı çünkü buralara geçmek.