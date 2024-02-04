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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Flip ve Mix Fold 4'ün yeni özellikleri ortaya çıktı

    Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Mix Flip ve Mix Fold 4'ün özellikleri, yapılan yeni bir Weibo pyalaşımı sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Xiaomi Mix Flip ve Mix Fold 4'ün yeni özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Xiaomi, şimdilerede yeni katlanabilir cihazları Mix Flip ve Mix Fold 4 üzerinde çalışmakta. Geçmiş sızıntılar Mix Flip'in ay sonuna kadar Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürülebileceği ve Mix Fold 4'ün de yılın ikinci çeyreğinde tanıtılabileceğini ortaya çıkarmıştı. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor ise cihazların yeni özelliklerini ortaya çıkardı.

    İşte Xiaomi Mix Flip ve Mix Fold 4'ün beklenen özellikleri:

    Tipster Digital Chat Station'ın (DCS) yakın tarihli bir Weibo gönderisi, Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir akıllı telefonu olması planlanan Mix Flip ve yatay katlanabilen Mix Fold 4'ün yeni özelliklerini ortaya çıkardı. Arka tarafında 50 megapiksel birincil kamera ve telefoto kameradan oluşan çift kamera kurulumunun olması beklenen cihaz, paylaşıma göre Snapdragon 8 Gen 3 SoC ile donatılacak ve uydu bağlantısı desteğine sahip olacak.

    Xiaomi Mix Flip ve Mix Fold 4'ün yeni özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Mix Fold 4'e değinecek olursak ise Snapdragon 8 Gen 3 yongasını ve uydu iletişim desteğine sahip olacak. Son olarak paylaşıma göre son derece ince ve hafif bir tasarımla gelecek cihaz, OIS'li 50 MP ana sensörün ev sahipliği yaptığı dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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