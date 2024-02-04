Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Xiaomi, şimdilerede yeni katlanabilir cihazları Mix Flip ve Mix Fold 4 üzerinde çalışmakta. Geçmiş sızıntılar Mix Flip'in ay sonuna kadar Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürülebileceği ve Mix Fold 4'ün de yılın ikinci çeyreğinde tanıtılabileceğini ortaya çıkarmıştı. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor ise cihazların yeni özelliklerini ortaya çıkardı.

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İşte Xiaomi Mix Flip ve Mix Fold 4'ün beklenen özellikleri:

Tipster Digital Chat Station'ın (DCS) yakın tarihli bir Weibo gönderisi, Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir akıllı telefonu olması planlanan Mix Flip ve yatay katlanabilen Mix Fold 4'ün yeni özelliklerini ortaya çıkardı. Arka tarafında 50 megapiksel birincil kamera ve telefoto kameradan oluşan çift kamera kurulumunun olması beklenen cihaz, paylaşıma göre Snapdragon 8 Gen 3 SoC ile donatılacak ve uydu bağlantısı desteğine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Mix Fold 4'e değinecek olursak ise Snapdragon 8 Gen 3 yongasını ve uydu iletişim desteğine sahip olacak. Son olarak paylaşıma göre son derece ince ve hafif bir tasarımla gelecek cihaz, OIS'li 50 MP ana sensörün ev sahipliği yaptığı dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

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Xiaomi Mix Flip ve Mix Fold 4'ün yeni özellikleri ortaya çıktı