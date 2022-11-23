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    Anlık Bildirim

    Domino etkisi: HP yaklaşık 6000 çalışanını işten çıkaracak

    Zorlu ekonomik koşullar teknoloji firmalarında adeta domino etkisi yaratmaya devam ediyor. HP, yaptığı açıklamada binlerce çalışanını işten çıkartacağını duyurdu.
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    Bilgisayar üreticisi HP, Salı günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki üç yıl içinde binlerce çalışanını işten çıkarmayı planladığını söyledi. Açıklamanın ardından firmanın hisselerinde düşüş gözlemlenirken HP, bu hamlelerinin ekonomik şartlardan kaynaklandığını belirtti.

    Pandemi bitti, yüksek gelir sona erdi

    Pandemi döneminin arkada kalması peri masalı döneminin de ortadan kalkmasına neden oldu. İnsanlar Kovid döneminde benzeri görülmemiş şekilde bilgisayar alımları yapmaya başlamıştı ancak bu sansasyonel büyüme tersine dönmüş durumda. Üstelik zorlaşan ekonomik koşullar yatırımlarını bu suni artışa göre yapan teknoloji firmalarını daha derinden etkiliyor. HP’de bu teknoloji firmalarının sonuncusu, şimdilik.

    İşten çıkarmalar zaman yayılacak

    Şirket tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki üç yıl içerisinde 4.000 ila 6.000 çalışanın işten çıkartılacağı bildiriliyor. HP, yeniden yapılandırma dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyar dolarlık maliyetle, önümüzdeki üç yıl içinde yıllık brüt çalıştırma oranında 1,4 milyar dolar veya daha fazla tasarruf elde etmeyi planlıyor.

    HP, 2019 yılında yaklaşık 9000 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Ekim 2021 itibarıyla ise firmanın yaklaşık 51.000 çalışanı bulunuyor. Öte yandan 31 Ekim 2022’de sona eren mali dördüncü çeyrek verilerinde gelirler yıllık yüzde 0,8 düşmüş ve 14,80 milyar dolara gerilemişti. Aynı dönem içerisinde HP’nin Kişisel Sistemler segmentindeki gelir de yüzde 13 düşerek 13,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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