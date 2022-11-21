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    Acer ilk Ryzen 7000 Mendocino işlemcili dizüstü bilgisayarını sunar

    Acer Aspire 3 dizüstü modeli maliyete odaklı yeni Ryzen 7000 Mendocino APU işlemcileri ile gündelik kullanım için hazırlandı. Acer Aspire 3 özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    Acer Aspire 3 Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Eylül ayında duyurduğu biraz daha maliyete yönelik yeni 6nm Ryzen 7000 Mendocino APU ailesi yavaş yavaş ilk modellerde boy göstermeye başladı. Acer Aspire 3 firmanın ilk Mendocino tabanlı dizüstü bilgisayarı oldu.

    Acer Aspire 3 özellikleri ve fiyatı

    Ryzen 7020 isimlendirmesine sahip olan işlemcilerde 4 adet Zen 2 çekirdeği ve 128 birimli RDNA 2 grafikler yer alıyor. Athlon modelinde 2 adet çekirdek yer alırken 12 çekirdekli bir amiral gemisi de üst seviyede kendisine yer bulacak. Amiral gemisi hariç biraz daha gündelik işlere yönelik bir seri denebilir.

    Acer Aspire 3 modeli AMD Ryzen 3 7320U işlemci ile geliyor. 15.6 inçlik Full HD IPS ekran yanında 8GB LPDDR5 RAM ve 128GB NVMe SSD depolama mevcut. Wi-Fi 6 2x2 teknolojisi ile daha verimli bağlantılar sağlanırken gürültü engellemeli HD ön kamera, daha iyi soğutma sistemi, 3 adet USB portu, Windows 11 Home S şeklinde diğer özellikler mevcut. Yeni Acer Aspire 3 modeli 400$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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