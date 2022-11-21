Acer ilk Ryzen 7000 Mendocino işlemcili dizüstü bilgisayarını sunar

Tam Boyutta Gör AMD’nin Eylül ayında duyurduğu biraz daha maliyete yönelik yeni 6nm Ryzen 7000 Mendocino APU ailesi yavaş yavaş ilk modellerde boy göstermeye başladı. Acer Aspire 3 firmanın ilk Mendocino tabanlı dizüstü bilgisayarı oldu.

Acer Aspire 3 özellikleri ve fiyatı

Ryzen 7020 isimlendirmesine sahip olan işlemcilerde 4 adet Zen 2 çekirdeği ve 128 birimli RDNA 2 grafikler yer alıyor. Athlon modelinde 2 adet çekirdek yer alırken 12 çekirdekli bir amiral gemisi de üst seviyede kendisine yer bulacak. Amiral gemisi hariç biraz daha gündelik işlere yönelik bir seri denebilir.

AMD Mendocino APU modelleri detaylanıyor 5 ay önce eklendi

Acer Aspire 3 modeli AMD Ryzen 3 7320U işlemci ile geliyor. 15.6 inçlik Full HD IPS ekran yanında 8GB LPDDR5 RAM ve 128GB NVMe SSD depolama mevcut. Wi-Fi 6 2x2 teknolojisi ile daha verimli bağlantılar sağlanırken gürültü engellemeli HD ön kamera, daha iyi soğutma sistemi, 3 adet USB portu, Windows 11 Home S şeklinde diğer özellikler mevcut. Yeni Acer Aspire 3 modeli 400$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Acer Aspire 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı