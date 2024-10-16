Windows lisansınızın süresi yakında dolacak uyarısı nasıl kapatılır? (Çözüldü)

- Windows lisansınızın süresi yakında dolacak çözümü ✅
- 1️⃣ Windows etkinleştirme sorun gidericisini çalıştırın
- 2️⃣ Ürün anahtarınızı bulun ve Windows’u etkinleştirin
- 3️⃣ Komut istemini kullanarak Windows’u etkinleştirin
- 4️⃣ Tokens.dat dosyasını yeniden oluşturun
- 5️⃣ Lisans durumunu sıfırlayın
- 6️⃣ Sistem dosyası denetleyicisi aracını (SFC) çalıştırın
- Windows lisans süresini öğrenme 🔑
- Windows lisans süresi dolunca ne olur 🤔
- Yorumlar
Bilgisayarınızda “Windows lisansınızın süresi yakında dolacak” uyarı mesajıyla mı karşılaşıyorsunuz? Bu, genellikle bilgisayarınızdaki Windows lisansı sona erdiğinde veya geçersiz sayıldığında olur. Ancak, Windows lisansınız gerçekten orijinalse, Microsoft’un lisansı doğrulamasını engelleyen başka bir sorun olabilir. Peki, Windows 10/11’de karşılaşılan bu lisans sorununun çözümü nedir? Windows lisans süresi dolunca ne olur?
Windows lisansınızın süresi yakında dolacak çözümü ✅
1️⃣ Windows etkinleştirme sorun gidericisini çalıştırın
- Win + I tuşlarına basarak Ayarlar’ı açın.
- Sistem - Etkinleştirme'ye gidin.
- Sorun giderici butonuna tıklayın.
- Windows etkinleştirme sorun gidericisini çalıştırın.
- İşlemin tamamlanmasını bekleyin.
2️⃣ Ürün anahtarınızı bulun ve Windows’u etkinleştirin
- ShowKeyPlus uygulamasını Microsoft Store’dan indirin.
- Giriş sekmesinde OEM anahtarını not edin.
- Win + I tuşlarına basarak Ayarlar uygulamasını açın.
- Sistem sekmesinde Etkinleştirme’ye tıklayın.
- “Ürün anahtarını değiştir” yanındaki butonuna tıklayın.
- Not aldığınız OEM anahtarını girin ve İleri'ye tıklayın.
- Onaylamak için Etkinleştir butonuna tıklayın.
3️⃣ Komut istemini kullanarak Windows’u etkinleştirin
- Görev çubuğundaki büyüteç simgesine tıklayın.
- Kutucuğa CMD yazın ve Yönetici olarak çalıştır'ı seçin.
- Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) istemi göründüğünde Evet'i seçin.
- slmgr /ato komutunu girin.
- Komut İstemi'nin ürün anahtarınızı doğrulamasını bekleyin.
- Etkinleştirme işleminin başarılı olup olmadığını doğrulayan bir mesaj göreceksiniz.
4️⃣ Tokens.dat dosyasını yeniden oluşturun
Tokens.dat, Windows etkinleştirme ve lisanslama ile ilgili bir sistem dosyasıdır. Bu dosya bir şekilde bozulursa, Windows lisansınızı doğrulamakta sorun yaşayabilir ve Windows lisansınız yakında sona erecek hatası ile karşılaşabilirsiniz. Tokens.dat dosyasını bilgisayarınızda yeniden oluşturmayı deneyebilirsiniz.
- Başlat simgesine sağ tıklayıp Power User menüsünü açın.
- Listeden Terminal (Yönetici) öğesini seçin.
- net stop sppsvc komutunu yazın.
- cd %windir%\system32\spp\store\2.0 komutunu girin.
- ren tokens.dat tokens.bar komutuyla devam edin.
- net start sppsvc komutunu girin.
- Son olarak cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /rilc komutunu yazın.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
5️⃣ Lisans durumunu sıfırlayın
- Komut İstemi'ni yönetici ayrıcalıklarıyla açın.
- slmgr /rearm komutunu girin.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
6️⃣ Sistem dosyası denetleyicisi aracını (SFC) çalıştırın
Bilgisayarınızdaki dosyalar bozulmuş veya hasar görmüşse, Windows'un etkinleştirildiğini doğrulayamamasına neden olabilir. Sistem dosyası denetimi (SFC) bunu düzeltmeye yardımcı olabilir.
- Windows + X tuşlarına basın ve Terminal'i (Yönetici) seçin.
- sfc /scannow komutunu girin.
- Tarama işleminin tamamlanmasını bekleyin.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Windows lisans süresini öğrenme 🔑
- Çalıştır’ı açın.
- slmgr.vbs -xpr yazın.
- Windows sürümüyle birlikte lisans bitiş tarihi yazacaktır.
Windows lisans süresi dolunca ne olur 🤔
Windows, “Windows lisans süresi doldu” vb. etkinleştirmeye ilişkin hatalar nedeniyle kişisel verilerinizi veya dosyalarınızı silmez ancak özelleştirme seçeneklerinizi kaybedersiniz ve ekranınızın alt kısmına yerleştirilen kalıcı filigranı kaldırmakla uğraşırsınız.
Windows, orijinal/korsan ayrımı yapmaksızın beklemediğiniz anda lisansınızı yenilemeniz için “Windows lisansınızın süresi yakında dolacak” uyarı mesajını gösterebilir. Windows lisans süresinin sona ermesinden iki hafta önce, Windows işletim sistemi düzenli olarak hatırlatmada bulunur ve Windows'u tekrar etkinleştirmenizi ister. Süre dolunca da, Windows düzgün çalışmamaya başlar. Veri kaybı yaşamamak için yukarıdaki lisans süresi dolacak sorunun ilişkin çözüm adımlarını uygulayabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.