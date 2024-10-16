Windows lisansınızın süresi yakında dolacak uyarısı nasıl kapatılır? (Çözüldü)

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Bilgisayarınızda “Windows lisansınızın süresi yakında dolacak” uyarı mesajıyla mı karşılaşıyorsunuz? Bu, genellikle bilgisayarınızdaki Windows lisansı sona erdiğinde veya geçersiz sayıldığında olur. Ancak, Windows lisansınız gerçekten orijinalse, Microsoft’un lisansı doğrulamasını engelleyen başka bir sorun olabilir. Peki, Windows 10/11’de karşılaşılan bu lisans sorununun çözümü nedir? Windows lisans süresi dolunca ne olur?

Windows lisansınızın süresi yakında dolacak çözümü ✅ Tam Boyutta Gör Windows’u lisanslı olarak kullanmanız lisans sorunlarıyla karşılaşmayacağınız anlamına gelmez. Orijinal Windows 11/10 yüklü olsa bile “Windows lisansı yakında dolacak” uyarı mesajı alabilirsiniz. Yakın zamanda işlemci, ekran kartı, anakart veya başka bir donanımı yenilediyseniz Windows lisansınızı doğrulayamayabilir. Windows'un etkinleştirme sunucusuna bağlanmada sorun yaşaması veya sisteminizde bozuk dosyalar, özellikle de gerekli etkinleştirme anahtarı dosyaları varsa da bu mesajı görebilirsiniz. Peki, lisans süresi yakında dolacak uyarısı alıyorsanız ne yapmalısınız? 1️⃣ Windows etkinleştirme sorun gidericisini çalıştırın Tam Boyutta Gör Windows 10 ve 11, yaygın sistem sorunlarını gidermek için çeşitli sorun gidericiler sunar. Bilgisayarınızda “Windows lisans süreniz yakında sona erecek" hatasına neden olabilecek sorunları gidermek için de Windows Etkinleştirme sorun gidericisini kullanabilirsiniz. Etkinleştirme sorun gidericisini çalıştırmak için şu adımları izleyin: Win + I tuşlarına basarak Ayarlar’ı açın.

Sistem - Etkinleştirme'ye gidin.

Sorun giderici butonuna tıklayın.

Windows etkinleştirme sorun gidericisini çalıştırın.

İşlemin tamamlanmasını bekleyin. 2️⃣ Ürün anahtarınızı bulun ve Windows’u etkinleştirin Tam Boyutta Gör Windows lisans süreniz yakında dolacak uyarısını kapatmak için yapabileceğiniz bir başka şey, ShowKeyPlus uygulamasını kullanarak ürün anahtarınızı bulmak ve ardından Windows'u tekrar etkinleştirmeyi denemektir. ShowKeyPlus uygulamasını Microsoft Store’dan indirin.

Giriş sekmesinde OEM anahtarını not edin.

Win + I tuşlarına basarak Ayarlar uygulamasını açın.

Sistem sekmesinde Etkinleştirme’ye tıklayın.

“Ürün anahtarını değiştir” yanındaki butonuna tıklayın.

Not aldığınız OEM anahtarını girin ve İleri'ye tıklayın.

Onaylamak için Etkinleştir butonuna tıklayın. 3️⃣ Komut istemini kullanarak Windows’u etkinleştirin Tam Boyutta Gör Windows'u Ayarlar uygulaması üzerinden etkinleştiremiyorsanız, CMD komut istemi üzerinden etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz. Bunu yapmak için, bilgisayarınızın internete bağlı olduğundan emin olun ve ardından şu adımları izleyin: Görev çubuğundaki büyüteç simgesine tıklayın.

Kutucuğa CMD yazın ve Yönetici olarak çalıştır'ı seçin.

Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) istemi göründüğünde Evet'i seçin.

slmgr /ato komutunu girin.

komutunu girin. Komut İstemi'nin ürün anahtarınızı doğrulamasını bekleyin.

Etkinleştirme işleminin başarılı olup olmadığını doğrulayan bir mesaj göreceksiniz. 4️⃣ Tokens.dat dosyasını yeniden oluşturun Tokens.dat, Windows etkinleştirme ve lisanslama ile ilgili bir sistem dosyasıdır. Bu dosya bir şekilde bozulursa, Windows lisansınızı doğrulamakta sorun yaşayabilir ve Windows lisansınız yakında sona erecek hatası ile karşılaşabilirsiniz. Tokens.dat dosyasını bilgisayarınızda yeniden oluşturmayı deneyebilirsiniz. Başlat simgesine sağ tıklayıp Power User menüsünü açın.

Listeden Terminal (Yönetici) öğesini seçin.

net stop sppsvc komutunu yazın.

cd %windir%\system32\spp\store\2.0 komutunu girin.

ren tokens.dat tokens.bar komutuyla devam edin.

net start sppsvc komutunu girin.

Son olarak cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /rilc komutunu yazın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. 5️⃣ Lisans durumunu sıfırlayın Tam Boyutta Gör Windows lisansınız orijinal değilse, "Windows lisansınız yakında sona erecek uyarısının çözümü için bir yol daha var. Çözüm yolu etkinleştirme süresini sıfırlamak ve CMD komutuyla “Windows'u Etkinleştir” yazısını kaldırmak. Komut İstemi'ni yönetici ayrıcalıklarıyla açın.

slmgr /rearm komutunu girin.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. 6️⃣ Sistem dosyası denetleyicisi aracını (SFC) çalıştırın Bilgisayarınızdaki dosyalar bozulmuş veya hasar görmüşse, Windows'un etkinleştirildiğini doğrulayamamasına neden olabilir. Sistem dosyası denetimi (SFC) bunu düzeltmeye yardımcı olabilir. Windows + X tuşlarına basın ve Terminal'i (Yönetici) seçin.

sfc /scannow komutunu girin.

Tarama işleminin tamamlanmasını bekleyin.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

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Windows lisans süresini öğrenme 🔑 Tam Boyutta Gör Windows lisansı nereden kontrol edilir sıkça merak edilir. Windows lisans durumunu sorgulamak için CMD komut istemini kullanabilirsiniz. Windows ektinleştirme tarihi ne zaman doluyor öğrenmek için şu adımları izleyin: Çalıştır’ı açın.

slmgr.vbs -xpr yazın.

yazın. Windows sürümüyle birlikte lisans bitiş tarihi yazacaktır.

Windows lisans süresi dolunca ne olur 🤔 Windows, “Windows lisans süresi doldu” vb. etkinleştirmeye ilişkin hatalar nedeniyle kişisel verilerinizi veya dosyalarınızı silmez ancak özelleştirme seçeneklerinizi kaybedersiniz ve ekranınızın alt kısmına yerleştirilen kalıcı filigranı kaldırmakla uğraşırsınız.

Windows, orijinal/korsan ayrımı yapmaksızın beklemediğiniz anda lisansınızı yenilemeniz için “Windows lisansınızın süresi yakında dolacak” uyarı mesajını gösterebilir. Windows lisans süresinin sona ermesinden iki hafta önce, Windows işletim sistemi düzenli olarak hatırlatmada bulunur ve Windows'u tekrar etkinleştirmenizi ister. Süre dolunca da, Windows düzgün çalışmamaya başlar. Veri kaybı yaşamamak için yukarıdaki lisans süresi dolacak sorunun ilişkin çözüm adımlarını uygulayabilirsiniz.

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Windows 10/11 lisansınızın süresi yakında dolacak çözümü