Donald Trump, yapay zeka güvenliğine yönelik düzenlemelerini kaldırdı

Tam Boyutta Gör Dün gerçekleşen yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geri dönen Donald Trump, ABD Başkanı olarak görevi devraldıktan sonra hiç zaman kaybetmeden bir dizi kararnameye imza attı. Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk işlerinden biri de Joe Biden'ın geçtiğimiz yılın ekim ayında imzaladığı yapay zeka düzenlemesini kaldırmak oldu.

Biden döneminde yürürlüğe giren AI yönetmeliği, yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketlerin daha şeffaf olması ve kullanıcı verilerinin korunması için bir uyulması gereken bir çerçeve çiziyordu. Aynı zamanda yapay zekanın sebep olabileceği tehditleri öngörmek ve engellemek için de çeşitli önlemler alınmasını öngörüyordu. Trump'ın göreve gelir gelmez bu düzenlemeyi iptal etmesi tahmin edeceğiniz gibi eleştirileri de beraberinde getirdi.

Donald Trump'ın bu kararı, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe konan ve AI çiplerinin yurt dışına satışını sınırlandıran düzenlemeyi etkilemiyor.

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Teknoloji Milyarderlerinin Trump Üzerindeki Etkisi Tartışılıyor

İkinci başkanlık dönemi başlarken Donald Trump'a yöneltilen en büyük eleştirilerden biri de başta Elon Musk olmak üzere teknoloji milyarderleriyle yakın ilişkiler kurması oldu. Nitekim dün gerçekleşen yemin töreninde de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos gibi teknoloji liderleri en ön sıralarda yer aldı.

Bu yüzden şimdi Trump'ın tüm bu teknoloji milyarderlerinin işine gelecek bir karara imza atmış olması, Silikon Vadisi'nin yeni Beyaz Saray üzerindeki bu endişe verici etkisine bağlanıyor. Çünkü bu kararla birlikte Meta, X, Amazon gibi şirketlerin yapay zeka alanında çok daha gevşek bir kontrol mekanizmasıyla çalışması mümkün hâle gelmiş oldu.

Ne var ki Trump'ın mevcut düzelemedeki belli başlı uygulamaları beğenmediği için bu düzenlemeyi iptal ettirmiş olması da mümkün. Zira Biden'ın çizdiği çerçevede sivil hakların korunması için de yapay zekaya belli başlı sınırlamalar getiriliyordu. Bu konularda çok daha katı bir duruşa sahip olan Trump, kendi döneminde sosyolojik konularda bu tarz müdahaleler barındırmayan yeni bir düzenleme hazırlanmasını da isteyebilir.

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