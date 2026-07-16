Türkiye'de en çok tercih edilen dijital yayın platformları açıklandı

2026'nın ikinci çeyreğinde Netflix,yüzde 23'lük pazar payıyla Türkiye'nin en büyük dijital yayın platformu olmayı sürdürdü. Ancak şirket hem bir önceki çeyreğe hem de geçen yılın aynı dönemine göre 1 puanlık pazar payı kaybı yaşadı.
HBO Max geriledi
YouTube Premium ise yüzde 9'luk pazar payına ulaştı. Platform çeyreklik dönemde değişim yaşamasa da, son bir yılda 6 puanlık artış kaydederek rapordaki tüm platformlar arasında yıllık bazda en yüksek büyümeyi gerçekleştirdi.
Araştırmaya göre MUBI yüzde 7'lik pazar payını hem çeyreklik hem de yıllık bazda korudu. JustWatch, büyük platformlarda yaşanan dalgalanmalara rağmen MUBI'nin seçkin film kataloğu sayesinde sadık ve istikrarlı bir kullanıcı kitlesini korumayı başardığına dikkat çekiyor.
Türkiye'de dijital yayın platformlarının 2026 ikinci çeyrek pazar sıralaması şöyle:
Aman dikkat