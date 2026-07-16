Türkiye'de en çok tercih edilen dijital yayın platformları açıklandı

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Tam Boyutta Gör JustWatch, Türkiye'deki abonelik tabanlı dijital yayın pazarına ilişkin 2026 yılının ikinci çeyrek raporunu yayımladı. Türkiye'de 15 milyondan fazla streaming etkileşiminden elde edilen verilere dayanan araştırma kullanıcıların dijital yayın servisine yönelik ilgi ve etkileşimlerini ortaya koyuyor. Buna göre Netflix liderliğini korusa da pazar payı gerilemeyi sürdürüyor. Disney Plus ise güçlü şekilde büyüyor.

Netflix lider ama rekabet sertleşiyor

2026'nın ikinci çeyreğinde Netflix, yüzde 23'lük pazar payıyla Türkiye'nin en büyük dijital yayın platformu olmayı sürdürdü. Ancak şirket hem bir önceki çeyreğe hem de geçen yılın aynı dönemine göre 1 puanlık pazar payı kaybı yaşadı.

Tam Boyutta Gör İkinci sırada yüzde 18 ile Amazon Prime Video, üçüncü sırada ise yüzde 17 ile Disney Plus yer aldı. Böylece iki platform arasındaki fark yalnızca 1 puana kadar düştü. Raporun öne çıkan verilerinden biri Disney Plus'ın yıllık performansı oldu. Platform, ikinci çeyrekte pazar payını korurken, 2025'in aynı dönemine göre 4 puanlık artış elde etti. Buna karşılık Amazon Prime Video hem çeyreklik hem de yıllık bazda 1 puan geriledi.

HBO Max geriledi

Tam Boyutta Gör Pazarın dördüncü sırasında bulunan HBO Max, ikinci çeyreği yüzde 13'lük pazar payıyla tamamladı. Platform çeyreklik bazda 1 puan kaybederken, yıllık bazda payını korudu.

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YouTube Premium ise yüzde 9'luk pazar payına ulaştı. Platform çeyreklik dönemde değişim yaşamasa da, son bir yılda 6 puanlık artış kaydederek rapordaki tüm platformlar arasında yıllık bazda en yüksek büyümeyi gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre MUBI yüzde 7'lik pazar payını hem çeyreklik hem de yıllık bazda korudu. JustWatch, büyük platformlarda yaşanan dalgalanmalara rağmen MUBI'nin seçkin film kataloğu sayesinde sadık ve istikrarlı bir kullanıcı kitlesini korumayı başardığına dikkat çekiyor.

Türkiye'de dijital yayın platformlarının 2026 ikinci çeyrek pazar sıralaması şöyle:

Netflix: %23 Amazon Prime Video: %18 Disney Plus: %17 HBO Max: %13 YouTube Premium: %9 MUBI: %7 TV+: %2 Diğer platformlar: %11

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