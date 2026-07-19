Odyssey gişede fırtınalar estiriyor: Rekor hasılatla açılış yaptı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden The Odyssey, bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Son derece iyi yorumlar alan film, tüm dünyada ilgiyle karşılandı. Tabii bu da gişe rakamlarına yansıdı. Christopher Nolan'ın yeni filmi, gişedeki ilk hafta sonunda 264.1 milyon dolar hasılata ulaştı. Bu da Odyssey'i Christopher Nolan filmleri arasında en iyi açılışı yapan film yapıyor. Daha önce bu rekor, 249 milyon dolarla The Dark Knight Rises'taydı.

The Odyssey, gişede 2026'nın en iyi üçüncü açılışını yaptı ki önündeki iki film de animasyon filmler. Yani live-action (animasyon olmayan) filmler söz konusu olduğunda Nolan'ın filmi ilk sırada yer alıyor. Ayrıca film, R yaş sınırıyla (bizdeki 16+) vizyona giren filmler arasında da bugüne kadarki en iyi üçüncü açılışı yapmış oldu.

The Odyssey, IMAX Salonlarında Kapalı Gişe Oynuyor

Tamamı IMAX kameralarla çekilen ilk uzun metraj film olan The Odyssey, IMAX adına da önemli başarılara imza atıyor. Nitekim film, pek çok IMAX salonunda kapalı gişe oynuyor. Filmi IMAX'te izlemek isteyenler ilk bir iki hafta boş koltuk bulmakta zorlanacak gibi duruyor.

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Nolan The Odyssey'de Homerus'un Odisseia destanını beyaz perdeye aktarıyor. "Epik bir macera filmi" olarak tanımanan Odyssey, 250 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle Nolan'ın bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Filmde Odysseus'a ünlü oyuncu Matt Damon hayat veriyor.Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton, Zendaya gibi dikkat çekici isimler eşlik ediyor.

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