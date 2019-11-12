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    Samsung gelecekteki katlanabilir cihazları için, ultra ince cam tedarikçisi ile anlaştı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği katlanabilir cihazlar için, ultra ince cam tedarikçisi Dowoo ile özel bir anlaşma imzaladığı açıklandı.
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    Cep Telefonu Diğer
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung gelecekteki katlanabilir cihazları için, ultra ince cam tedarikçisi ile anlaştı

    Teknoloji üreticisi Samsung, gelecekteki katlanabilir akıllı telefon modelleri ve diğer cihazlarında kullanmak üzere ultra ince cam tedarikçisi Dowoo şirketi ile özel bir anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Dowoo, ürettiği ultra ince camlar sadece Samsung'a satacak.

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    Samsung'a özel üretilecek

    Şirketin şu anda aylık 500 bin adet üretim kapasitesinin olduğu belirtiliyor ve üretilen ultra ince camların, insan saçından daha ince olduğu belirtiliyor. Galaxy Fold'da kullanılan Polyamid plastikten daha esnek olduğu belirtilen bu cam teknolojisinin, katlanabilir akıllı telefon modellerini bir adım daha ileriye taşıyacağına dikkat çekiliyor. Buna ek olarak Samsung'un, üretim kapasitesini arttırmak için Dowoo şirketine yatırım yapacağı da sızan bilgiler arasında.

    Samsung gelecekteki katlanabilir cihazları için, ultra ince cam tedarikçisi ile anlaştı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung, önümüzdeki yıl 5 ila 6 milyon adet katlanabilir akıllı telefon satmayı planlıyor ve bu noktada da Dowoo'nun yeterli ultra ince cam panelleri tedarik etmesi şirket açısından büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle Güney Koreli teknoloji devinin, olası bir yüksek talep nedeniyle tedarik sıkıntı yaşamak istemediği için bu konuya özel bir çaba sarfettiğini de söylemek mümkün.



    https://www.gsmarena.com/samsung_signs_exclusive_deal_with_ultra_thin_glass_supplier_for_future_foldables-news-40042.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz 1 hf.
    Dokununca çizilip ezilecek ise hiç koymayın o camı boşa masraf olmasın
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