Samsung gelecekteki katlanabilir cihazları için, ultra ince cam tedarikçisi ile anlaştı

Teknoloji üreticisi Samsung, gelecekteki katlanabilir akıllı telefon modelleri ve diğer cihazlarında kullanmak üzere ultra ince cam tedarikçisi Dowoo şirketi ile özel bir anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Dowoo, ürettiği ultra ince camlar sadece Samsung'a satacak.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp, şüpheli bulduğu gruplardaki kullanıcıları kalıcı olarak yasaklıyor"

Samsung'a özel üretilecek

Şirketin şu anda aylık 500 bin adet üretim kapasitesinin olduğu belirtiliyor ve üretilen ultra ince camların, insan saçından daha ince olduğu belirtiliyor. Galaxy Fold'da kullanılan Polyamid plastikten daha esnek olduğu belirtilen bu cam teknolojisinin, katlanabilir akıllı telefon modellerini bir adım daha ileriye taşıyacağına dikkat çekiliyor. Buna ek olarak Samsung'un, üretim kapasitesini arttırmak için Dowoo şirketine yatırım yapacağı da sızan bilgiler arasında.

Tam Boyutta Gör

Samsung, önümüzdeki yıl 5 ila 6 milyon adet katlanabilir akıllı telefon satmayı planlıyor ve bu noktada da Dowoo'nun yeterli ultra ince cam panelleri tedarik etmesi şirket açısından büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle Güney Koreli teknoloji devinin, olası bir yüksek talep nedeniyle tedarik sıkıntı yaşamak istemediği için bu konuya özel bir çaba sarfettiğini de söylemek mümkün.

https://www.gsmarena.com/samsung_signs_exclusive_deal_with_ultra_thin_glass_supplier_for_future_foldables-news-40042.php