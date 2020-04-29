Dostlarınızla eğlenceli vakit geçireceğiniz online oyunlar

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde sosyalleşmeyi de eğlenmeyi de dijital ortamda yapıyoruz. İkisini bir arada yapmak isteyenler de online oyunlara yöneliyor. Bu yazımızda arkadaşlarınızla birlikte oynayarak keyif alacağınız online oyunları bir araya getirdik. Sık sık oyun oynayan biriyseniz bu oyunları muhtemelen oynamışsınızdır. Bu nedenler önerilerimizi, karantina öncesine kadar bu oyunları oynamaya vakit bulamayan kişileri düşünerek hazırladık.

CS: GO

Yıllar geçse de Counter Strike’ın popülerliği bitmek bilmiyor. Counter Strike: Global Offensive’i ücretsiz olarak Steam’den indirebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Call of Duty: Warzone

PC ve konsol oyuncularının birlikte oynayabildiği ücretsiz bir oyun arıyorsanız Call of Duty Warzone’a göz atabilirsiniz. Oyunun cross play özelliği sayesinde PS4, Xbox One ve PC kullanıcıları aynı anda oynayabiliyor.

Farming Simulator 19

Farming Simulator 19’da arkadaşlarınızla tarım işine girebilirsiniz. Tarla ekip biçebilir, ormancılık veya hayvancılık işine girebilirsiniz. Kalabalık ekiple girildiğinde eğlenceli olabiliyor. Farming Simulator 19'u oyun konsolu ve PC'de oynayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Steam Sonbahar İndirimleri'nde 50 TL altına alınabilecek oyunlar

Age of Empires 2

Strateji oyunu denilince akla ilk gelen oyun Age of Empires 2 halen daha kemik kitle tarafından oynanıyor. Hemen her bilgisayarda çalışabilecek Age of Empires 2, özellikle de 25 yaş üstündeki kişiler için güzel nostalji olacaktır.

Haxball

Futbola hasret kaldığımız şu günlerde Haxball, özleminizi giderebilir. Haxball’ı indirmeye gerek kalmadan https://www.haxball.com/ adresinden oynayabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Risk

Risk kutu oyununun dijital versiyonu olan RISK: Global Domination, PC ve mobil platformlarda ücretsiz olarak oynanabiliyor. Strateji seviyorsanız arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçireceğinizi düşünüyoruz.

Dying Light

Dying Light, gerilim ve aksiyon dolu bir oyun. Zombilere karşı hayatta kalma savaşı veriyoruz. Co-op modu sayesinde 4 kişi birlikte mücadele verebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Diğer oyunlar

FIFA ve PES serisi, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Overcooked 2, Mobile Legend, PUBG ve Metin 2, Stardew Valley, Grand Theft Auto V ve World of Tanks,

Daha fazla oyun önerisi için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.