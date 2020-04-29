Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dostlarınızla eğlenceli vakit geçireceğiniz online oyunlar

    Karantina günleri nedeniyle evde bol vaktimiz oluyor. Arkadaşlarınızla hem sohbet edip hem de oyun oynamak istiyorsanız bu yazımızdaki oyun önerileri size göre.
    3 sa.
    789
    17
    2
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dostlarınızla eğlenceli vakit geçireceğiniz online oyunlar
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde sosyalleşmeyi de eğlenmeyi de dijital ortamda yapıyoruz. İkisini bir arada yapmak isteyenler de online oyunlara yöneliyor. Bu yazımızda arkadaşlarınızla birlikte oynayarak keyif alacağınız online oyunları bir araya getirdik. Sık sık oyun oynayan biriyseniz bu oyunları muhtemelen oynamışsınızdır. Bu nedenler önerilerimizi, karantina öncesine kadar bu oyunları oynamaya vakit bulamayan kişileri düşünerek hazırladık.

    CS: GO

    Yıllar geçse de Counter Strike’ın popülerliği bitmek bilmiyor. Counter Strike: Global Offensive’i ücretsiz olarak Steam’den indirebilirsiniz.

    Dostlarınızla eğlenceli vakit geçireceğiniz online oyunlar
    Tam Boyutta Gör

    Call of Duty: Warzone

    PC ve konsol oyuncularının birlikte oynayabildiği ücretsiz bir oyun arıyorsanız Call of Duty Warzone’a göz atabilirsiniz. Oyunun cross play özelliği sayesinde PS4, Xbox One ve PC kullanıcıları aynı anda oynayabiliyor.

    Farming Simulator 19

    Farming Simulator 19’da arkadaşlarınızla tarım işine girebilirsiniz. Tarla ekip biçebilir, ormancılık veya hayvancılık işine girebilirsiniz. Kalabalık ekiple girildiğinde eğlenceli olabiliyor. Farming Simulator 19'u oyun konsolu ve PC'de oynayabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Steam Sonbahar İndirimleri'nde 50 TL altına alınabilecek oyunlar

    Age of Empires 2

    Strateji oyunu denilince akla ilk gelen oyun Age of Empires 2 halen daha kemik kitle tarafından oynanıyor. Hemen her bilgisayarda çalışabilecek Age of Empires 2, özellikle de 25 yaş üstündeki kişiler için güzel nostalji olacaktır.

    Haxball

    Futbola hasret kaldığımız şu günlerde Haxball, özleminizi giderebilir. Haxball’ı indirmeye gerek kalmadan https://www.haxball.com/ adresinden oynayabilirsiniz.

    Dostlarınızla eğlenceli vakit geçireceğiniz online oyunlar
    Tam Boyutta Gör

    Risk

    Risk kutu oyununun dijital versiyonu olan RISK: Global Domination, PC ve mobil platformlarda ücretsiz olarak oynanabiliyor. Strateji seviyorsanız arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçireceğinizi düşünüyoruz.

    Dying Light

    Dying Light, gerilim ve aksiyon dolu bir oyun. Zombilere karşı hayatta kalma savaşı veriyoruz. Co-op modu sayesinde 4 kişi birlikte mücadele verebiliyor.

    Dostlarınızla eğlenceli vakit geçireceğiniz online oyunlar
    Tam Boyutta Gör

    Diğer oyunlar

    FIFA ve PES serisi, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Overcooked 2, Mobile Legend, PUBG ve Metin 2, Stardew Valley, Grand Theft Auto V ve World of Tanks,  

    Daha fazla oyun önerisi için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Çiftçiyi ve alıcıyı buluşturan Dijital Tarım Pazarı açıldı
    4 sa.
    Üniversitelilere uzaktan eğitim için 6 GB internet hediye!
    4 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 sa.
    En iyisi Minecraft çünkü düşük pc’ler için uygun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    WeDneS (Ercan Turyan) 2 sa.
    Neyle oynucaz bunları, hepsi güzel oyunlarda lakin konsolların ve pc fiyatları dudak uçuklatıyor...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Blackview, termal kameraya sahip akıllı telefonunu satışa sundu 51 dk. iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte koronavirüslü kişilere yaklaşmanız halinde uyarılacaksınız 52 dk. Kavisli ekrana sahip Amazfit X akıllı saat ön siparişe açıldı 1 sa. Bitcoin fiyatı 8800$ seviyesinde, yarılanma öncesi bahar havası 1 sa. PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler 2 sa. Redmi Note 9S Türkiye fiyatı belli oldu! Orta segmentin yeni fiyat/performans şampiyonu mu? 3 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı arttı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Dostlarınızla eğlenceli vakit geçireceğiniz online oyunlar Sonraki LG yılın ilk çeyreğinde coştu, mobil bölüm halen kayıplarda 3 sa. PS Plus Mayıs 2020 oyunları açıklandı 4 sa. Çiftçiyi ve alıcıyı buluşturan Dijital Tarım Pazarı açıldı 4 sa. Honor X10'un görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı 4 sa. Üniversitelilere uzaktan eğitim için 6 GB internet hediye! 5 sa. Huawei ülkesinde Qualcomm’u geçti 5 sa. Casper Excalibur G770 oyuncu dizüstü ön siparişe başladı 6 sa. Apple ve Google tarafından geliştirilen COVID-19 temas bildirimi özelliği Türkiye'de kullanılacak mı? 6 sa. WhatsApp, kullanıcılarına krediyle para verecek 7 sa. Makyajlı Mitsubishi Space Star Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 7 sa. Oppo Find X2 inceleme | Snapdragon 865, 12GB RAM, 120Hz ekran ve ultra süper hızlı şarj! 7 sa. Google mezarlığı büyüyor: Shoelace kapatıldı 8 sa. Koronavirüs yoğunluk haritası güncellemesi yayınlandı 9 sa. GPS, faaliyete geçişinin 25. yılını kutluyor 10 sa. Uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edilecek 10 sa. Oppo Find X2 Türkiye lansmanı için bugün saat 13.30'da canlı yayındayız 11 sa. Phil Spencer: “Xbox Series X’in 2D’den 3D oyuna geçiş deneyimi yaşatacağını düşünüyorum” 12 sa. Dünyanın ilk açık kaynak depolama motoru kullanıma sunuldu 13 sa. DJI Mavic Air 2 tanıtıldı 21 sa. 1998 OR2: Dünya'nın yakınından geçecek olan 'dev asteroit' görüntülendi (Video) Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Microsoft, Windows 10'a reklam eklemeye tam gaz devam ediyor
    DonanımHaber
    İstanbullu binlerce öğretmenin Zoom hesabı yoluyla kişisel bil...
    DonanımHaber
    Wi-Fi 7 standardıyla "yüksek hızlı" kablosuz internetin kapıla...
    DonanımHaber
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Bu Hafta Sonu Oynamas...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Adana'da polisin uygulamasından kaçan genç göğsünden vurularak...
    DH Forum
    OYUN KONSOLU AL-SAT FIRSATÇISI
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Yeni Bir Haber Var
    Skagen Falster 3 Wear OS akıllı saat, Snapdragon 3100 ve 1GB RAM ile tanıtıldı şimdi
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim