Microsoft bilgisayarları çökerten bir Windows 11 güncellemesi yayınladı

Şirkete göre, 26 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan güncelleme, bazı sistemlerin durmadan yeniden başlatılmasına neden olabiliyor. Bu can sıkan sorunun, Windows 11 22H2 ve 23H2 istemci sürümlerini çalıştıran bilgisayarları etkilediği açıklandı.
Microsoft'tan klasik çözüm: Yüklemeyin
Sorun için henüz bir çözüm bulunamadı ve Microsoft kullanıcılara KB5039302 güncellemesinden yüklememelerini öneriyor. Ayrıca şirket bu ciddi hatanın daha fazla yayılmasını önlemek için güncellemenin dağıtımını da askıya aldı.
Microsoft ise sorunla ilgili bir düzeltme üzerinde çalışıyor ve kullanıcılara bir sonraki güncellemeyi beklemelerini öneriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.