Microsoft bilgisayarları çökerten bir Windows 11 güncellemesi yayınladı

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Tam Boyutta Gör Microsoft, bilgisayarları kullanılamaz hale getiren bir hataya sebep olan KB5039302 yapı numaralı Windows 11 güncellemesinin dağıtımını durdurdu.

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Şirkete göre, 26 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan güncelleme, bazı sistemlerin durmadan yeniden başlatılmasına neden olabiliyor. Bu can sıkan sorunun, Windows 11 22H2 ve 23H2 istemci sürümlerini çalıştıran bilgisayarları etkilediği açıklandı.

Microsoft'tan klasik çözüm: Yüklemeyin

Sorun için henüz bir çözüm bulunamadı ve Microsoft kullanıcılara KB5039302 güncellemesinden yüklememelerini öneriyor. Ayrıca şirket bu ciddi hatanın daha fazla yayılmasını önlemek için güncellemenin dağıtımını da askıya aldı.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un açıklamasına göre, bu hata CloudPC, DevBox veya Azure Virtual Desktop gibi yazılımlarla sanal makineler ve iç içe sanallaştırma kullanıldığında ortaya çıkıyor. Ancak, bazı Windows 11 Home kullanıcıları bile hata bildiriminde bulunuyorlar.

Microsoft ise sorunla ilgili bir düzeltme üzerinde çalışıyor ve kullanıcılara bir sonraki güncellemeyi beklemelerini öneriyor.

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