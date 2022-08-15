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    Şişen stoklar nedeniyle DRAM fiyatları daha da düşecek

    DRAM ürünlerine olan talebin bu yıl beklentilerin altında kalması nedeniyle üreticilerin elindeki stoklar artmaya başladı. Stokları temizlemek adına da yüzde 18’e varan fiyat indirimine razı oldu.
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    DRAM
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    Üretim tarafında TSMC gibi bazı dökümcülerden kaynaklı fiyat artışları olsa da şişen stoklar nedeniyle DRAM ortalama fiyatlarında düşüşü sürüyor. Yılın kalanında analizlerin düşüş beklenti oranları daha da yükselmiş durumda.

    DRAM fiyatlarında sevindiren gelişme

    TrendForce tarafından yapılan analize göre Güney Koreli üreticilerin elinde oluşan büyük stoklar nedeniyle fiyatta kırıma gitme kararı alındı. Güney Koreli üreticilerin yanı sıra diğer küçük çaplı üreticiler de bu yolu izlemeyi planlıyor.

    Analizler yılın ikinci çeyreğinde DRAM fiyatlarındaki düşüşü yüzde 13 olarak öngörmüştü ancak son değerlendirme ile birlikte en fazla yüzde 18 seviyesinde bir düşüş beklentisi oluştu. Yılın son çeyreğinde ise yüzde 5 olan tepe beklenti yüzde 8 seviyesine çekildi.

    Geçen yıl DDR3 belleklerin üretiminin yavaş yavaş azalmaya başlaması ancak talebin yüksek olması nedeniyle ortalama fiyatlarında sert yükselişler yaşanmıştı. Bu yıl ise DDR4 teknolojisine geçişlerin artması DDR3 üzerindeki baskıyı azalttı. Gelecek yıl da düşüş trendinin devam etmesi bekleniyor.

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