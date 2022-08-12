Intel’e ilginç çağrı: Grafik bölümünü sat!

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Yaklaşık 5 yıllık bir yatırımın ve çalışmaların ardından Intel ARC grafik teknolojilerinin ilk ekran kartlarını piyasada görmeye başladık. Ne var ki beklentiler çok farklıydı ve pek çok otorite Intel’in rekabeti adeta ortadan bölecek bir hamle yapacağını tahmin ediyordu. Sinirler de yavaş yavaş geriliyor.

Intel grafikleri ne kadar başarılı?

AMD’den Raja Khoduri gibi dev isimleri kadrosuna katarak yeni bir grafik teknolojisi geliştirmeye başlayan Intel, mobil tarafta üçüncü nesle kadar geldi ve beklentileri karşıladı diyebiliriz. Bununla birlikte masaüstü ve sunucu tarafında beklenen haml eler bir türlü gelmedi.

Intel ARC başarı mı hayal kırıklığı mı? 6 gün önce eklendi

Intel ARC ekran kartları sınırlı bir yelpaze ile piyasaya çıkarken performans ve yazılım sorunları nedeniyle önemli bir ortağın işbirliğini sona erdirdiği gündeme gelmişti. Sunucu tarafında da bir kaç model yer alırken asıl rekabeti yaratacak Ponte Vecchio hızlandırıcı platformu ise erteleme üzerine erteleme gördü.

Jon Peddie Research analiz firması Intel’in toplamda 3.5 milyar dolarlık bir yatırım yaptığı grafik bölümünü kapatarak elden çıkarmasını tavsiye ediyor. 2021 yılından bu yana bölümün zararı 2.1 milyar dolara ulaştı. AMD ve Nvidia’nın yeni mimarilerini piyasaya çıkarmaya hazırlandığı bir dönemde Intel’in ARC ekran kartları rekabet gücünden oldukça uzak ve zararın giderek büyümesi bekleniyor.

JPR grafik pazarında bu tarz kayıpların normal olduğunu çünkü oturmuş oyuncular nedeniyle pay alabilmenin çok zorlaştığını belirtiyor. Bununla birlikte sürekli zararın büyümesi diğer bölümlere kaynak ayırmayı da güçleştireceğinden Intel’in işi daha da zorlaşacak. Intel patronu Pat Gelsinger göreve geldiğinden bu yana SSD gibi 6 bölümü elden çıkarmıştı.

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