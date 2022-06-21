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Günümüzde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ve küresel enflasyon sorunları sebebiyle, tüketici elektroniği taleplerinde büyük bir gerileme yaşanıyor. Yeni bir Trendforce araştırmasına göre son birkaç aydır DRAM sektöründe görülen fiyat düşüşleri önümüzdeki aylarda da devam decek.

Yüzde 8'e kadar düşüş bekleniyor

2022'nin 2 ve 3.çeyreğini içeren yeni bir pazar araştırması paylaşan Trendforce, 3.çeyrek DRAM fiyatlarında ortalama yüzde 3 ila 8 oranında bir gerileme yaşanacağını düşünüyor. Bununla birlikte PC DRAM'lerine olan talebin zayıflaması ve üreticilerin elinde fazladan stok bulunması gibi nedenler, DDR4 RAM'lerin fiyatını yüzde 3 ila yüzde 8, DDR5 RAM'lerin fiyatını ise 0 ila 5 oranında aşağıya çekecek.

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Akıllı telefon ve tüketici DRAM'lerine gelindiğinde ise tüketici pazarındaki satışlar beklentileri karşılayamadığından yüzde 3 ila yüzde 8'lik bir düşüş bekleniyor. Ayrıca zayıf talebin bu çeyrekte yükselen grafik DRAM fiyatlandırmasının önemli bir engelleyicisi olduğuna inanan Trendforce, 2.çeyrekte yükselen fiyatların 3.çeyrekte yüzde 5'e kadar düşeceğini ve üreticiler tarafından dengeleneceğini düşünüyor.

DRAM fiyatlarında beklenen değişim 2022 2.çeyrek 2022 3.çeyrek PC DRAM DDR4 -%0 ila %5 DDR5 -%3 ila %8 DDR4 -%3 ila %8 DDR5 -%0 ila %5 Server DRAM -%0 ila 5 -%0 ila %5 Mobil DRAM Ayrık -%0 ila %5 uMCP-eMCP Değişmeyecek -%3 ila %8 Ekran kartı DRAM +%0 ila %5 -%0 ila %5 Tüketici DRAM D3 Değişmeyecek D4 -%0 ila %5 -%3 ila %8 Total -%0 ila %5 -%3 ila %8

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DRAM fiyatlarında yüzde 8'e kadar düşüş bekleniyor