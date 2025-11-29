Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Almanya, 2035 sonrası içten yanmalı araç yasağının gevşetilmesini istiyor

    Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği’ni 2035’te yürürlüğe girmesi planlanan içten yanmalı motorlu otomobil satış yasağını kaldırmaya çağıracağını söyledi.

    Almanya, içten yanmalı araç yasağının gevşetilmesini istiyor Tam Boyutta Gör
    Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cuma günü yaptığı açıklamada ülkenin Avrupa Birliği’ni 2035’te yürürlüğe girmesi planlanan içten yanmalı motorlu otomobil satış yasağını kaldırmaya çağıracağını söyledi.

    "Hibrit araçlara ve yüksek verimli içten yanmalı motorlara izin verilmeli"

    Bir basın toplantısında konuşan Merz, Cuma günü Avrupa Komisyonu’na bir mektup yazacağını ve bu mektupta, elektrikli araçlara ek olarak hibrit ve yüksek verimli içten yanmalı motorlu araçların 2035 sonrasında da satışına izin verilmesini talep edeceğini belirtti.

    AB’nin planlanan yasağı, Avrupalı sürücülerin elektrikli araçlara soğuk yaklaşması nedeniyle uygulanamaz olduğu yönünde bazı otomobil üreticilerinden eleştiriler almıştı. AB, Eylül ayında otomobil üreticilerine daha fazla kesinlik sağlamak için bu planın gözden geçirilmesini hızlandıracağını duyurdu.

    Merz, yasağa karşı olduğunu defalarca dile getirmişti ancak AB’ye ortak bir pozisyon iletmeden önce, konu hakkında merkez sol Sosyal Demokrat (SPD) koalisyon ortaklarıyla görüşmesi gerekiyordu. Merz’in yanında konuşan SPD’li Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, partisinin Merz’in merkez sağ CDU’suyla aynı fikirde olduğunu ve yasağın değişmesi gerektiğini söyledi.

    Klingbeil konuşmasında, “Alman otomotiv sektörünün geleceğe uyumu, istihdamın korunması bizim için temel argümandır. Sanayinin geleceğinin elektrikli olduğuna inanıyoruz ama daha fazla teknolojiye açık olmalıyız, esnekliğe ihtiyacımız varsözlerini kaydetti.

    Almanya otomobil sektörü krizde

    Alman otomotiv sektörü, elektrikli araçlara yönelik yatırımları artırmanın maliyetleri ve satışlarını zorlayan giderek sertleşen Çin rekabeti nedeniyle krizde.

    Merz ve Klingbeil’in yanında konuşan, CDU’nun Bavyeralı kardeş partisi CSU’nun lideri Markus Söder, hükümetin otomotiv sektörünü desteklemek amacıyla, bileşenlerinin büyük ölçüde Almanya’da üretildiği elektrikli veya hibrit araçların satın alınması için 5.000 euroya kadar sübvansiyon getireceğini söyledi.

    Çarşamba günü Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Séjourné, Komisyonun 10 Aralık’ta açıklanması beklenen karar öncesinde içten yanmalı motorların aşamalı olarak kaldırılmasının nasıl uygulanacağı konusunda esneklik göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

    Kaynakça https://www.arabnews.com/node/2624285/amp https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-28/germany-calls-on-eu-to-soften-combustion-ban-to-aid-carmakers?embedded-checkout=true
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 7 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 9 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 11 saat önce

    yorum

    C
    cerdem40 11 saat önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 11 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 12 saat önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 12 saat önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 12 saat önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rehberdeki numaralar kendiliğinden siliniyor lpg tank tarihi sorgulama bekunis 2 tane içilirse ne olur makita mı bosch mu sağ kaburga altında ağrı kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C 5G
    Redmi 15C 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum