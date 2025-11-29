Almanya, 2035 sonrası içten yanmalı araç yasağının gevşetilmesini istiyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cuma günü yaptığı açıklamada ülkenin Avrupa Birliği’ni 2035’te yürürlüğe girmesi planlanan içten yanmalı motorlu otomobil satış yasağını kaldırmaya çağıracağını söyledi.

"Hibrit araçlara ve yüksek verimli içten yanmalı motorlara izin verilmeli"

Bir basın toplantısında konuşan Merz, Cuma günü Avrupa Komisyonu’na bir mektup yazacağını ve bu mektupta, elektrikli araçlara ek olarak hibrit ve yüksek verimli içten yanmalı motorlu araçların 2035 sonrasında da satışına izin verilmesini talep edeceğini belirtti.

AB’nin planlanan yasağı, Avrupalı sürücülerin elektrikli araçlara soğuk yaklaşması nedeniyle uygulanamaz olduğu yönünde bazı otomobil üreticilerinden eleştiriler almıştı. AB, Eylül ayında otomobil üreticilerine daha fazla kesinlik sağlamak için bu planın gözden geçirilmesini hızlandıracağını duyurdu.

Merz, yasağa karşı olduğunu defalarca dile getirmişti ancak AB’ye ortak bir pozisyon iletmeden önce, konu hakkında merkez sol Sosyal Demokrat (SPD) koalisyon ortaklarıyla görüşmesi gerekiyordu. Merz’in yanında konuşan SPD’li Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, partisinin Merz’in merkez sağ CDU’suyla aynı fikirde olduğunu ve yasağın değişmesi gerektiğini söyledi.

Klingbeil konuşmasında, “Alman otomotiv sektörünün geleceğe uyumu, istihdamın korunması bizim için temel argümandır. Sanayinin geleceğinin elektrikli olduğuna inanıyoruz ama daha fazla teknolojiye açık olmalıyız, esnekliğe ihtiyacımız var” sözlerini kaydetti.

Almanya otomobil sektörü krizde

Alman otomotiv sektörü, elektrikli araçlara yönelik yatırımları artırmanın maliyetleri ve satışlarını zorlayan giderek sertleşen Çin rekabeti nedeniyle krizde.

Merz ve Klingbeil’in yanında konuşan, CDU’nun Bavyeralı kardeş partisi CSU’nun lideri Markus Söder, hükümetin otomotiv sektörünü desteklemek amacıyla, bileşenlerinin büyük ölçüde Almanya’da üretildiği elektrikli veya hibrit araçların satın alınması için 5.000 euroya kadar sübvansiyon getireceğini söyledi.

Çarşamba günü Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Séjourné, Komisyonun 10 Aralık’ta açıklanması beklenen karar öncesinde içten yanmalı motorların aşamalı olarak kaldırılmasının nasıl uygulanacağı konusunda esneklik göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

