Dreame L10s Ultra akıllı temizlik çözümü: Her eve lazım

Tam Boyutta Gör Günlük koşuşturmacada ev işlerine zaman ayırmak genellikle zordur. Ancak Dreame L10s Ultra robot süpürgesi sayesinde temizlik zahmetsiz hale gelebilir. Bu robot süpürge, gelişmiş fonksiyonları ve akıllı özellikleriyle halı ve sert zeminleri derinlemesine temizlemeyi vaat ediyor.

Makalemizde, Dreame L10s Ultra'nın performansını değerlendirdik. Markayı merak ediyorsanız, Dreame Technology 2017'den beri Xiaomi şirket grubunun bir parçası.

Tasarım

Bu akıllı ev yardımcısı, yaklaşık 13 kg ağırlığında bir kutu içerisinde geliyor. Şarj istasyonu, 42 × 34 × 57 cm (16,5 x 13,3 x 22 inç) boyutlara sahip. Fişe kolayca erişilebilen bir yere yerleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca temiz ve kirli su tanklarını rahatça değiştirmek için üst kısım kolayca erişilebilir olmalı.

Dreame L10s Ultra'nın şarj istasyonunu ahşap veya halı zemine yerleştirmekten kaçınmalısınız. Bu durum, olası su sızıntılarından dolayı zeminde nem hasarına neden olabilir. Bu tavsiye aslında tüm paspaslama ve süpürme robotları için geçerli.

Dreame L10s Ultra'nın şarj istasyonu çok büyük değil. Zira robot neredeyse tamamen istasyona gömülmek yerine yalnızca kenetleniyor. Robot süpürge, beyaz bir gövdeye sahip ve ilk bakışta olumlu bir izlenim bırakan çekici bir tasarımı var. Minimalist yaklaşım ve yuvarlak hatları sayesinde, Dreame L10s Ultra herhangi bir modern eve kolayca uyum sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör

Montaj ve Kurulum

Dreamebot L10s Ultra'nın montajı, klavuzundaki talimatlar sayesinde hızlı bir şekilde yapılabiliyor ve karmaşık değil. İlk olarak, cihazı taşıma kilitlerinden kurtarmak için birkaç tırnağın çıkarılması gerekiyor. Daha sonra yerleşik mıknatıslar sayesinde paspas pedlerinin takılması çok kolay ve fırça basitçe takılıyor.

Şarj istasyonunu kurmak için aşağıdaki hazırlıkların yapılması gerekiyor: Fişi taktıktan sonra deterjan kartuşunu yerleştirin. Tatlı su tankı kolayca çıkarılabiliyor ve musluktaki maksimum işarete kadar doldurulduktan sonra istasyondaki ilgili noktaya yerleştiriliyor.

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra, sistem QR kod kullanılarak akıllı telefondaki mobil uygulamaya hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabiliyor. Dreame L10s Ultra, uygulamanın yardımıyla uzaktan kontrol için Wi-Fi bağlantısı da sağlayabiliyor.

Bağlantı kurulduktan sonra, Dreame L10s Ultra bulunduğu zemin için 3D haritayı oluşturmaya başlıyor ve engellerden kaçınma burada devreye giriyor. Sistem, duvarları, dolapları, sandalyeleri veya zemindeki nesneleri güvenilir bir şekilde tespit etmek için lazerlere ve yapay zeka destekli kameraya sahip. Endişelenmeyin: teknoloji merdivenleri de tanıyor ve kenarlardan uygun bir mesafe bırakıyor.

Ve hepsi bu kadar. Dreame L10s Ultra artık düzenli kullanım için hazır. Diğer birçok süpürme ve paspaslama robotu gibi, bu Dreame modelinin de 2,5 cm'den daha yüksek eşiklere tırmanamayacağını da unutmayın.

Tam Boyutta Gör

Uygulama ve Ayarlar

Dreame uygulaması, robotun bir akıllı telefon (Android ve iOS) üzerinden kolayca kontrol edilmesini sağlıyor ve temizliği özelleştirmek için çeşitli ek işlevler sunuyor. Örneğin, çeşitli temizlik programları oluşturabiliyorsunuz.

Temizlik programları odalara ve ilgili zemin koşullarına göre değişiklik gösteriyor ve bu da her oda için özelleştirilmiş temizlik sağl. Örneğin hassas ahşap zeminlerde, nazik bir temizlik sağlamak için paspaslama sırasında nem azaltılabilir. Uygulamada ayrıca sanal duvarlar oluşturabilir ve temizlik dışında tutulmasını istediğiniz bölgeleri tanımlayabilirsiniz.

Ayrıca Dreame L10s Ultra, joystick gibi sanal bir uzaktan kumanda kullanılarak da kontrol edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Günlük kullanımda Dreame L10s Ultra

Dreame L10s Ultra, LiDAR sensörleriyle donatılmış lazer navigasyon sistemi sayesinde bulunduğu konumu her zaman hassas bir şekilde takip eder. Bu sayede, hiçbir kir lekesi kalmayacak şekilde üst üste hafifçe geçen kesin rotalarla gerçekten kusursuz bir temizlik sağlar.

Engelleri güvenilir bir şekilde algılayan Dreame L10s Ultra kenarlarda da toz bırakmıyor ve gelişmiş sensörleri sayesinde mobilyalarınıza zarar vermeden evinizin her köşesini temizliyor. Dreame L10s Ultra 80 ml kapasiteli kendi su tankına sahip. Bu nedenle, istasyona sık sık geri dönmesi gerekmez ve farklı katlarda temizlik yapabilir.

Üretici Dreame Technology, otomatik toz boşaltma sistemi sayesinde robotun 60 güne kadar manuel müdahale gerektirmeden temizlik yapabileceğini belirtiyor. Dualboost 2.0 adlı otomatik toz boşaltma sistemi, robotun toz haznesini vakum yoluyla çekerek istasyondaki üç litrelik bir torbaya boşaltıyor. Sadece dolan torbayı atmanız yeterli. 5300 Pa'lık emiş gücü ise çoğu temizlik işi için fazlasıyla yeterli.

Dreame L10s Ultra'nın en büyük artılarından biri, paspaslama fonksiyonu. 2,5 litrelik su tankı sayesinde, 200 metrekareye kadar alanların temizliği tek seferde halledilebilir. Üretici, ister ahşap ister fayans, vinil veya diğer sert zeminler olsun, hijyenik bir şekilde temizlenmiş parlayan zeminler vaat ediyor.

Dreame L10s Ultra, dakikada 180 devir hızında dönen çift paspas başlığı sayesinde derinlemesine bir temizlik sağlıyor. Otomatik su ve deterjan besleme sistemi, robotun doğru su ve temizlik solüsyonu oranını sağlayarak inatçı kirleri bile temizlerken aynı zamanda zeminlerin parlamasını sağlar.

Ayrıca Dreame L10s Ultra, temizlik bittiğinde veya şarj istasyonuna dönerken paspaslarını otomatik olarak kaldırır ve bu sayede temizlenen zeminlerin tekrar kirlenmesi önlenir. Dreame L10s Ultra, sadece etkili paspaslama yeteneği sunmakla kalmaz, aynı zamanda paspasların otomatik temizliğini de gerçekleştirir. Kendi kendini temizleme özelliği sayesinde zamandan da tasarruf etmiş olursunuz.

Tam Boyutta Gör

Sonuç

Dreame L10s Ultra, ister paspaslama ister süpürme yapıyor olsun, az müdahale gerektiren güvenilir bir robot süpürge. Günlük kirleri zahmetsizce temizler ve uygulama üzerinden kişiselleştirme yapabilme ve çok sayıda temizlik seçeneği suyor.

ev temizliğinde çığır açan Dreame L10s Ultra, emiş gücü, paspaslama özelliği, sessiz çalışması ve kullanımının pratik olması ile ev temizliğini oldukça kolaylaştırıyor. Eğer evinizi zahmetsizce temizlemek istiyorsanız, Dreame L10s Ultra'nın tam da aradığınız robot süpürge olduğunu söyleyebiliriz.

Cihaz sunduğu üstün özellikler de göz önünde bulundurulduğunda ve piyasadaki emsalleri ile karşılaştırıldığında rekabetçi bir fiyata sahip. Dreame L10s Ultra robot süpürgeyi, Hepsiburada üzerinden satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Dreame L10s Ultra Teknik Özellikler:

Navigasyon: LDS

Nesnelerden Kaçınma: AI (Yapay Zekâ)

Emiş Gücü: 5,300Pa

Dahili toz kapasitesi: 350mL

Dahili su tankı: 80mL

Vakumlama ve Paspaslama: Kauçuk fırça + paspas

Halıda emiş gücü artırma: Evet

Pil Kapasitesi: 5.200mAh

Çöp İstasyonu: Otomatik Boşaltmalı

Çöp Torbası Kapasitesi: 3L

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.