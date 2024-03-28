Dreame R20: Güçlü ve etkileyici temizlik deneyimi

Tam Boyutta Gör Ev temizliği, birçok insan için yorucu ve zaman alan bir iştir. Ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu işleri kolaylaştıracak birçok ürün piyasaya sürülüyor. Dreame R20 de bu ürünlerden biri.

Dreame, R20 ile günümüzün kablosuz süpürgelerinde bulunan neredeyse tüm özellikleri tek bir cihazda topladığını söyleyebiliriz. Güçlü emiş gücü, uzun çalışma süresi ve kullanışlı tasarımı ile Dreame R20, temizliği kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

Aydınlatma: Mavi LED

Diğer üst düzey kablosuz süpürgeler gibi, Dreame R20 de fırçaya entegre edilmiş bir aydınlatma sistemine sahip. Ancak Dreame, yeşil lazer veya beyaz LED yerine mavi LED kullanıyor. Mavi LED'ler, nozülün hemen önündeki zemini aydınlatarak toz ve kiri daha belirgin hale getiriyor.

Işık nerelerin süpürülmediği veya henüz tüm kalıntıları tam olarak alınmadığını gösterme konusunda gerçekten yardımcı oluyor. Aydınlatma, güneş doğrudan pencereden içeri vurmadığı zamanlarda en iyi şekilde çalışıyor ve süpürgeyle loş ışıkta temizlik yapmak kolay bir hal alıyor.

Peki, hangisi en iyisi: yeşil, beyaz veya mavi ışık? Yeşil lazer en ince toz parçacıklarının bile spot ışığında parlamasını sağlar, ancak etkisi ortam parlaklığı ile önemli ölçüde azalır. Beyaz LED'ler gün ışığında ve açık zeminlerde bile en iyi performansı sunuyor. Dreame R20'nin mavi LED'leri bu ikisinin arasında bir yerde ve bu da cihazı sağlam bir tercih haline getiriyor.

Tam Boyutta Gör Mavi ışığın en büyük avantajı, zemini paspaslamanız gerekip gerekmediğini hemen anlayabilmeniz. Gözden kaçması kolay olan çizgileri ve sıçramaları ortaya çıkarıyor. Genel olarak, ışıklı bir fırçanın süpürmeyi daha verimli hale getirdiğini söyleyebiliriz. Bir kez kullandıktan sonra, onsuz yapmak istemeyeceksiniz.

Stabilite ve çok sayıda aksesuar

Tüm yüzeyler için uygun olan LED fırçaya ek olarak, Dreame R20 parke zeminler için yumuşak bir rulo fırçaya sahip. Ayrıca mobilyaların tüylerini temizlemek için silindirli dar bir fırça da bulunuyor.

Ek olarak iki aksesuar daha dahil ve bunlar nadir bulunan aksesuarlar. Birincisi, geriye doğru eğilmenize gerek kalmadan mobilyaların altını süpürmenizi sağlayan bükülebilir bir aparat. Yaygın olmayan ikinci aksesuar ise uzatılabilen ince bir ağızlık. Bu küçük alanlara erişmenizi sağlıyor ve süpürürken mobilyaların yerini değiştirmekle uğraşmıyorsunuz.

Sessiz ve akıllı çalışma

R20'nin kullanımı oldukça basit. Tek bir düğmeyle arasında geçiş yapabileceğiniz yalnızca iki mod vardır. Otomatik mod varsayılan olarak açık. Kir miktarını algılamak için sensörler kullanır ve emiş gücünü buna göre ayarlar. Daha fazla güce ihtiyaç duyarsanız, tek bir düğmeye dokunarak maksimum emiş gücüne çıkabilirsiniz.

Yeni Dreame standart modda oldukça sessiz. Daha yüksek emiş seviyesinde bile gürültü rahatsız edici değil. Ayrıca büyük ekran, emiş gücünü grafiksel olarak da gösteriyor.

Peki, ikinci düğme ne için? Süpürmek için düğmeyi basılı tutmanız gerekip gerekmediğini veya bir tıklama ile açılıp bir sonraki tıklama ile kapanmasını ayarlamak için kullanabilirsiniz. Dreame'in bize bu seçeneği sunması harika.

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Günlük kullanım ve bakım

Boşaltma sisteminden bahsedecek olursak, düğmeye bastığınızda kapak aşağı doğru açılıyor. Tozun tam anlamıyla dışarı fırlamasına yetecek bir momentumla. Bu nedenle, toz haznesini çöp kutusunun çok üzerinde tutmadığınızdan emin olun; mümkün olduğunca alçakta veya hatta çöp kutusunun biraz içinde tutun. İyi tarafı, sökülmesi ve temizlenmesi kolay. Üretici, ön filtrenin her üç ayda bir ve tüm sistemin her altı ayda bir temizlenmesini öneriyor.

Dreame R20 bir duvar şarj istasyonuna takılmak üzere tasarlanmış ve duvara monte edilen bu istasyona R20 kolayca takılabiliyor ve şarj edilebiliyor.

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Sonuç

Dreame R20, yüksek kaliteli bir akülü elektrikli süpürgeden beklentilerinizin neredeyse tamamını karşılamaya yettiğini söyleyebiliriz. Üretici 90 dakika pil ömrü vaat ediyor ve bu tatmin edici bir süre.

Genel olarak, Dreame R20 iyi bir emiş gücü, ekstra aksesuarlar ve birçok işlevsel özelliği rekabetçi bir fiyatla sunuyor. Güçlü emiş gücü, uzun çalışma süresi ve kullanışlı tasarımı ile temizliği kolaylaştırdığı gibi farklı zemin tiplerinde de etkili bir performans gösteriyor. Dolayısı ile Dreame R20 güçlü ve işlevsel bir süpürge arayanlar için ideal bir seçim olacaktır.

Dreame R20 dikey süpürgeyi, Hepsiburada üzerinden satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Dreame R20 Teknik Özellikler:

Motor Gücü: 570W

Motor Dönüş Hızı: 150,000 rpm

Emiş Gücü: 190 AW

Pil Kapasitesi: 8x2,9000 mAh

Çalışma Süresi: 90 dakikaya kadar

Toz Haznesi Kapasitesi: 0.6L

Ekran Türü: LED

Ağırlık: 1.76 kg

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