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    Anlık Bildirim

    Dropbox, Mac'ler için harici disk desteğini kaybediyor

    Yeni macOS API'si Dropbox ve diğer bulut hizmetlerin çalışmasına sınır getirdi. Mac için Dropbox uygulamasında artık harici disk desteği olmayacak.              
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    dropbox macos harici disk desteği Tam Boyutta Gör
    Apple, bulut hizmetleri tarafından kullanılan eski bir uzantıyı macOS 12.3 ile kaldırdı, yeni API ile değiştirdi. Dropbox, macOS uygulamasının bu API ile çalışan yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor ancak bunun bir dezavantajı var. Mac kullanıcıları artık Dropbox klasörlerini harici disklerde saklayamayacak.

    Dropbox, Apple’ın macOS Monterey güncellemesi öncesinde işletim sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle Mac uygulamasında bazı işlevlerin kullanılamayacağı uyarısında bulunmuştu. Bulutta saklanan yalnızca çevrimiçi dosyaların açılmaması gibi. Bu uyumluluk sorunlarından bazıları Dropbox’ın yeni bir güncelleme sunmasıyla çözülecektir ancak daha kalıcı görünen başka sınırlamalar var.

    Yeni macOS API’si, bulut uygulamaların çalışma şeklini sınırlıyor. Örneğin; Dropbox, şu anda kullanıcıların klasörleri harici bir depolama alanında saklamasına izin veriyo. Ancak bu, macOS Monterey ve macOS Ventura yüklü bir bilgisayarda mümkün olmayacak. Bunun nedeni, gizlilik nedeniyle macOS’taki bulut uygulamalardaki tüm içeriklerin artık ~/Library/CloudStorage klasörüne taşınacak olması.

    Dropbox, macOS Monterey 12.5 ve sonraki sürümleri destekleyen resmi bir güncelleme sunmaya hazırlanıyor. Ancak ne yazık ki, Dropbox klasörlerini harici bir sürücüde saklama artık mümkün olmayacak. Yeni macOS API ile Dropbox kullanıcıları için hangi değişikliklerin yapıldığı hakkında daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 10 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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