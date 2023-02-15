Dropbox, Mac'ler için harici disk desteğini kaybediyor

Tam Boyutta Gör Apple, bulut hizmetleri tarafından kullanılan eski bir uzantıyı macOS 12.3 ile kaldırdı, yeni API ile değiştirdi. Dropbox, macOS uygulamasının bu API ile çalışan yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor ancak bunun bir dezavantajı var. Mac kullanıcıları artık Dropbox klasörlerini harici disklerde saklayamayacak.

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Dropbox, Apple’ın macOS Monterey güncellemesi öncesinde işletim sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle Mac uygulamasında bazı işlevlerin kullanılamayacağı uyarısında bulunmuştu. Bulutta saklanan yalnızca çevrimiçi dosyaların açılmaması gibi. Bu uyumluluk sorunlarından bazıları Dropbox’ın yeni bir güncelleme sunmasıyla çözülecektir ancak daha kalıcı görünen başka sınırlamalar var.

Yeni macOS API’si, bulut uygulamaların çalışma şeklini sınırlıyor. Örneğin; Dropbox, şu anda kullanıcıların klasörleri harici bir depolama alanında saklamasına izin veriyo. Ancak bu, macOS Monterey ve macOS Ventura yüklü bir bilgisayarda mümkün olmayacak. Bunun nedeni, gizlilik nedeniyle macOS’taki bulut uygulamalardaki tüm içeriklerin artık ~/Library/CloudStorage klasörüne taşınacak olması.

Dropbox, macOS Monterey 12.5 ve sonraki sürümleri destekleyen resmi bir güncelleme sunmaya hazırlanıyor. Ancak ne yazık ki, Dropbox klasörlerini harici bir sürücüde saklama artık mümkün olmayacak. Yeni macOS API ile Dropbox kullanıcıları için hangi değişikliklerin yapıldığı hakkında daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

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