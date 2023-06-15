DS 9 Opera 1.6 PureTech 225 inceleme | Fransız lüksü neler sunuyor?

Otomobil inceleme köşemizde bu kez DS 9'u konuk ettik ve E segmentinde premium modellere meydan okuyan Fransızın sunduğu özellikleri, sürüş izlenimlerimizi siz değerli okurlarımıza aktarmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler!
Not: Video çekildiğinden bu yana otomobilin fiyatında değişiklik olmuş olabilir.
00:00 - Giriş
00:55 - Dış tasarım
08:40 - Bagaj
11:18 - İç tasarım (arka koltuklar)
21:17 - İç tasarım (ön koltuklar)
34:16 - Sürüş
43:50 - Fiyat ve rakiplerle kıyaslama
46:04 - Motor ve ses yalıtımı
47:48 - Yakıt tüketimi