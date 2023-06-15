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    DS 9 Opera 1.6 PureTech 225 inceleme | Fransız lüksü neler sunuyor?

    Otomobil inceleme köşemizde bu kez DS 9'u konuk ettik ve E segmentinde premium modellere meydan okuyan Fransızın sunduğu özellikleri, sürüş izlenimlerimizi siz değerli okurlarımıza aktarmaya çalıştık.

    Otomobil inceleme köşemizde bu kez DS 9'u konuk ettik ve E segmentinde premium modellere meydan okuyan Fransızın sunduğu özellikleri, sürüş izlenimlerimizi siz değerli okurlarımıza aktarmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Not: Video çekildiğinden bu yana otomobilin fiyatında değişiklik olmuş olabilir.

    00:00 - Giriş

    00:55 - Dış tasarım

    08:40 - Bagaj

    11:18 - İç tasarım (arka koltuklar)

    21:17 - İç tasarım (ön koltuklar)

    34:16 - Sürüş

    43:50 - Fiyat ve rakiplerle kıyaslama

    46:04 - Motor ve ses yalıtımı

    47:48 - Yakıt tüketimi

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