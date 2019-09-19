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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DS 9 Sedan Çin'de kamuflajsız görüntülendi

    Aralık ayındaki fuarda dünya prömiyerini gerçekleştirecek DS 9 Sedan, yeni 508'in biraz daha lüks versiyonu olarak tanımlanıyor. İşte DS 9 isimli lüks sedanın dış tasarımı:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    DS 9 Sedan Çin'de kamuflajsız görüntülendi
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    Dün Avrupa’da kamuflajlı gövdesiyle test edilirken görüntülenen DS 9 Sedan’ın ilk kamuflajsız görüntüleri Çin’den geldi. Ön çaprazdan ve arkadan çekilen iki görüntü, DS 9 Sedan’ın dış tasarımını net bir şekilde ortaya koyuyor.

    İlk etapta DS 8 ismiyle anılan lüks sedanın gerçekte DS 9 olarak adlandırılacağı söz konusu fotoğraflarda net bir şekilde görülüyor. Çin pazarına özel olarak sunulan Peugeot 508 L ile benzer bir profile sahip olan DS 9 Sedan’ın geniş altıgen ızgarası, ince LED farları ve stopları ile çift tonlu büyük jantları dikkat çekiyor. DS 3 Crossback modelindekine benzer LED gündüz farları ve bolca kullanılan krom detaylar da DS’e has tasarım unsurları arasında.

    DS 9 Sedan Çin'de kamuflajsız görüntülendi
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    Changan-PSA ortak girişimi tarafından Çin’de üretilecek DS 9 Sedan, Fransız üreticinin EMP2 platformu üzerine inşa edilecek. Aracın boyu uzun aks mesafeli 508’den biraz daha uzun olacak. Hatırlatmak gerekirse, Çin’de satılan 508 L modelinin aks mesafesi 2,895 mm olarak ölçülüyordu. Bu bağlamda DS imzalı lüks sedanın fazlasıyla geniş bir yaşam alanına ve bagaj hacmine sahip olacağını söylemek mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Ford Otosan ve AVL'nin otonom konvoy projesi başarıyla test edildi"

    Dünya prömiyerini Aralık ayındaki Guangzhou Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirecek DS 9 Sedan ilk etapta iki motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlardan ilki 200 beygir güç üreten 1.6 litre benzinli ünite. İkinci seçenek olan plug-in hybrid versiyonda ise 1.6 litre benzinli ve henüz güç çıkışı belli olmayan bir elektrik motoru kullanılacak. Bu seçeneğin 508 L PHEV’deki gibi 225 beygir güç çıkışına sahip olması muhtemel.

    DS 9 Sedan ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    S.Vettel 1 sa.
    ds7 sedan olmus 508 e tercih edilebilir ama cok para olur bu yuzden yollarda cok az goruruz.
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    DH Misafiri 1 sa.
    508 in DS versiyonu olmuş
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    por favor 1 sa.
    BU kadar kaba bir kasa görmemiştim.
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    bahoho 1 sa. por favor
    limuzin modelleri böyle hocam yapacak bir şey yok büyük istiyorsan kaba olacak.
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    Darknesia 1 sa.
    DS 9 değil de DS 508 olmuş bu :)
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