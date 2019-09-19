DS 9 Sedan Çin'de kamuflajsız görüntülendi

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Dün Avrupa’da kamuflajlı gövdesiyle test edilirken görüntülenen DS 9 Sedan’ın ilk kamuflajsız görüntüleri Çin’den geldi. Ön çaprazdan ve arkadan çekilen iki görüntü, DS 9 Sedan’ın dış tasarımını net bir şekilde ortaya koyuyor.

İlk etapta DS 8 ismiyle anılan lüks sedanın gerçekte DS 9 olarak adlandırılacağı söz konusu fotoğraflarda net bir şekilde görülüyor. Çin pazarına özel olarak sunulan Peugeot 508 L ile benzer bir profile sahip olan DS 9 Sedan’ın geniş altıgen ızgarası, ince LED farları ve stopları ile çift tonlu büyük jantları dikkat çekiyor. DS 3 Crossback modelindekine benzer LED gündüz farları ve bolca kullanılan krom detaylar da DS’e has tasarım unsurları arasında.

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Changan-PSA ortak girişimi tarafından Çin’de üretilecek DS 9 Sedan, Fransız üreticinin EMP2 platformu üzerine inşa edilecek. Aracın boyu uzun aks mesafeli 508’den biraz daha uzun olacak. Hatırlatmak gerekirse, Çin’de satılan 508 L modelinin aks mesafesi 2,895 mm olarak ölçülüyordu. Bu bağlamda DS imzalı lüks sedanın fazlasıyla geniş bir yaşam alanına ve bagaj hacmine sahip olacağını söylemek mümkün.

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Dünya prömiyerini Aralık ayındaki Guangzhou Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirecek DS 9 Sedan ilk etapta iki motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlardan ilki 200 beygir güç üreten 1.6 litre benzinli ünite. İkinci seçenek olan plug-in hybrid versiyonda ise 1.6 litre benzinli ve henüz güç çıkışı belli olmayan bir elektrik motoru kullanılacak. Bu seçeneğin 508 L PHEV’deki gibi 225 beygir güç çıkışına sahip olması muhtemel.

DS 9 Sedan ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.