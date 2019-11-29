Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dubai polisi şimdi de Tesla Cybertruck'ı gözüne kestirdi

    Neredeyse her yeni süper otomobili devriye aracı olarak filosuna ekleyen Dubai polisi, Elon Musk'ın yeni gözdesi Tesla Cybertruck'ı da filoya dahil edeceklerini duyurdu.
    1 sa.
    1,1b
    29
    1
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dubai polisi şimdi de Tesla Cybertruck'ı gözüne kestirdi
    Tam Boyutta Gör

    Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador ve Aston Martin One-77 gibi egzotik otomobilleriyle ünlenen Dubai polisi yine şaşırtmadı ve son dönemde gündemden düşmeyen Tesla Cybertruck’ı filosuna dahil edeceğini açıkladı.

    Söz konusu duyuruyu Twitter hesabından yapan Dubai polisi, paylaşımında teşkilatın özel renkleri ve işaretleriyle giydirilmiş bir Tesla Cybertruck’a yer verdi. Paylaşım “2020” başlığıyla yapılmış fakat elektrikli pickup'ın en erken 2021 yılında üretim bandına çıkarılması planlanıyor. Tesla’nın ertelemeleriyle ünlü bir firma olduğunu düşünürsek bu süre daha da uzayabilir.

    Ayrıca Bkz. "Audi e-tron elektrikli SUV'a fazladan 25 km menzil takviyesi"

    Elon Musk, şimdiye dek 250 bin civarı Cybertruck ön siparişi aldıklarını duyurmuştu. Aracı en kısa sürede filosuna katmak isteyen Dubai polis teşkilatının da ön sipariş verenler arasında olduğu söyleniyor. Teşkilat tarafından Arabian Business’a yapılan açıklamada Tesla Cybertruck’ın turistlerin yoğun olduğu lokasyonlarda devriye aracı olarak kullanılacağı belirtilmiş.

    Paslanmaz çelikten üretilen dayanıklı gövdesi ve kırılmaz camlarıyla dikkat çeken Tesla Cybertruck’ın özellikleri hayli ilgi çekici. Aracın yerden yüksekliğini 41 cm’ye kadar yükselten havalı süspansiyon sistemi tüm versiyonlarda standart. Dubai polisinin en pahalı versiyonu alacağını düşünürsek 2.9 saniyelik 0-100 km/s süresi, 800 kilometre sürüş menzili, üç elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemini de özellikler arasına dahil edebiliriz.

    Bunun yanı sıra 210 km/s maksimum hız ve 6350 kilogram çekme kapasitesi de en pahalı Tesla Cybertruck’ın özellikleri arasında. Tesla Cybertruck Dubai polisinin filosuna dahil ettiği en pahalı araç olmayacak fakat en ilginçlerinden biri olacağı kesin.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    muratcan1981 6 dk.
    arabanın fiyatının 70.000 birim para olduğunu söyleyelim burada 70.000 birim milli paranla clio alamıyorsun yazık bu ülkenin geldiği duruma karın tokluğuna yaşayıp şükretmeye devam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. Samsung Galaxy S10 modelleri, kararlı Android 10 sürümünü almaya başladı 31 dk. Intel Rocket Lake masa üstü işlemcileri 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebilecek 1 sa. 100 dolarlık 5G telefonlar çok yakında 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Dubai polisi şimdi de Tesla Cybertruck'ı gözüne kestirdi Sonraki İşlemci stok sıkıntısı Dell’i de vurdu 3 sa. Silikon üretiminde Japon devri sona erdi: Panasonic silikon tesislerini satıyor 3 sa. Rayman Legends, Epic Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu olacak 4 sa. Chris Hook ve Heather Lennon; Intel’den de ayrıldı 5 sa. Vivo kabuk değiştiriyor: X30 ile birlikte JoviOS adındaki yeni kullanıcı arayüzüne geçilebilir 13 sa. Avrupa Uzay Ajansı'na rekor bütçe verildi: İşte Avrupalıların uzaydaki hedefleri 14 sa. Toz kuleleri, Mars’ın atmosferinin yok olmasında rol oynamış olabilir 14 sa. Asus ZenFone 5z, Android 10 güncellemesi aldı 15 sa. Audi e-tron elektrikli SUV'a fazladan 25 km menzil takviyesi 15 sa. Honor 9X ve Honor Band 5 ön inceleme 15 sa. Steve Jobs imzalı Macintosh disketinin tahmini değeri 7500 dolar 16 sa. Google Fotoğraflar kişileri etiketlemeye izin veriyor fakat bir eksikle 16 sa. Gelecek AirPods modelleri, kulağa takılı olduğunu algılamak için hava basıncını kullanabilir 17 sa. Türkiye haritasının da yer aldığı ETS 2 - Road to the Black Sea DLC paketinin çıkış tarihi belli oldu! 17 sa. Motorola'nın ilk pop-up kameralı telefonunun lansman tarihi belli oldu 17 sa. Jonathan Ive Apple’dan resmen ayrıldı 18 sa. WhatsApp kendini imha eden mesaj özelliğini test etmeye başladı 18 sa. Oppo en ince 5G'li telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte ilk görüntüsü 19 sa. Intel bağlantılı ev aletleri bölümünü de satıyor 19 sa. LG Q60 modeli Bluetooth kulaklık hediyesi ile geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme
    DonanımHaber
    4 aylık Tidal HiFi üyeliği sadece 2TL
    DonanımHaber
    Merakla beklenen Steam Sonbahar İndirimleri başladı
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Kaza yaptım haksız mıyım?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim