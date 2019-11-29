Dubai polisi şimdi de Tesla Cybertruck'ı gözüne kestirdi

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Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador ve Aston Martin One-77 gibi egzotik otomobilleriyle ünlenen Dubai polisi yine şaşırtmadı ve son dönemde gündemden düşmeyen Tesla Cybertruck’ı filosuna dahil edeceğini açıkladı.

Söz konusu duyuruyu Twitter hesabından yapan Dubai polisi, paylaşımında teşkilatın özel renkleri ve işaretleriyle giydirilmiş bir Tesla Cybertruck’a yer verdi. Paylaşım “2020” başlığıyla yapılmış fakat elektrikli pickup'ın en erken 2021 yılında üretim bandına çıkarılması planlanıyor. Tesla’nın ertelemeleriyle ünlü bir firma olduğunu düşünürsek bu süre daha da uzayabilir.

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Elon Musk, şimdiye dek 250 bin civarı Cybertruck ön siparişi aldıklarını duyurmuştu. Aracı en kısa sürede filosuna katmak isteyen Dubai polis teşkilatının da ön sipariş verenler arasında olduğu söyleniyor. Teşkilat tarafından Arabian Business’a yapılan açıklamada Tesla Cybertruck’ın turistlerin yoğun olduğu lokasyonlarda devriye aracı olarak kullanılacağı belirtilmiş.

Paslanmaz çelikten üretilen dayanıklı gövdesi ve kırılmaz camlarıyla dikkat çeken Tesla Cybertruck’ın özellikleri hayli ilgi çekici. Aracın yerden yüksekliğini 41 cm’ye kadar yükselten havalı süspansiyon sistemi tüm versiyonlarda standart. Dubai polisinin en pahalı versiyonu alacağını düşünürsek 2.9 saniyelik 0-100 km/s süresi, 800 kilometre sürüş menzili, üç elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemini de özellikler arasına dahil edebiliriz.

Bunun yanı sıra 210 km/s maksimum hız ve 6350 kilogram çekme kapasitesi de en pahalı Tesla Cybertruck’ın özellikleri arasında. Tesla Cybertruck Dubai polisinin filosuna dahil ettiği en pahalı araç olmayacak fakat en ilginçlerinden biri olacağı kesin.