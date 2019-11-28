Audi e-tron elektrikli SUV'a fazladan 25 km menzil takviyesi

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Alman üretici Audi, bir yıl önce tanıttığı ilk tam elektrikli aracı e-tron’u güncelledi. Gelecek Audi e-tron modelleri daha az enerji tüketecek ve fazladan 25 kilometre sürüş menziline sahip olacak.

Söz konusu güncellemeyle birlikte Avrupa’da satılan Audi e-tron 55 Quattro versiyonunun WLTP ölçümlerine göre sürüş menzili 436 kilometreye yükseldi. Şirketin üç ay önce daha ucuz versiyon olarak tanıttığı Audi e-tron 50 Quattro’nun menzili ise 336 kilometreye çıkmış oldu.

Audi’nin yaptığı pek dişe dokunur bir güncelleme gibi görünmeyebilir fakat Alman üreticinin fiyatlarda değişiklik yapmamış olması bu noktada altı çizilmesi gereken detaylardan. Zira şirket tarafından yapılan açıklamada Audi e-tron 55 Quattro’nun 80 bin 900 euro’dan başlayan fiyatlarla satılmaya devam edeceği belirtiliyor.

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Peki Audi e-tron’un verimliliği ve menzilini artırmak için neler yapılmış? Fren sistemi yenilenen elektrikli SUV’un güç aktarma organları da elden geçirilmiş. Yapılan optimizasyonla birlikte Normal sürüş modundayken öndeki motorun tamamen devreden çıkması, yalnızca sürücünün ekstra güç istediği durumlarda devreye girmesi sağlanmış. Bunun yanı sıra batarya soğutma sistemi de daha verimli çalışacak şekilde optimize edilmiş.

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Audi e-tron ailesinin enerji geri kazanım sisteminde de birtakım düzenlemeler yapılmış. Toplam menzilin yüzde 30’unda payı olan bu sistem iki şekilde çalışıyor: sürücü ayağını gaz pedalından kaldırdığında veya fren pedalına bastığında. İlk yöntemdeki geri kazanımın üç farklı seviyesi bulunuyor ve sürücü bu seviyelerden dilediğini tercih edebiliyor.

Audi, güncellenen e-tron modelleri için Avrupa’da sipariş almaya başlamış. Audi e-tron 55 Quattro’nun başlangıç fiyatı 80 bin 900 euro. Audi e-tron 50 Quattro fiyatı ise 69 bin 100 euro’dan başlıyor.