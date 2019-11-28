Kim Nerede? 22 Netflix'in yeni filmi 'The Irishman' eleştirmenlerden tam not aldı 21 Xiaomi "herkes için 4K" sloganıyla yeni bir televizyon duyurdu: Mi TV 4X 2020 Edition 20 BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Audi e-tron elektrikli SUV'a fazladan 25 km menzil takviyesi

    Audi e-tron'un soğutma sisteminde, güç aktarma organlarında ve fren sisteminde optimizasyonlar yapan Alman üretici, gelecek e-tron modellerinin eskiye göre daha verimli olmasını sağladı.
    1 dk.
    3
    3
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Audi e-tron elektrikli SUV'a fazladan 25 km menzil takviyesi
    Tam Boyutta Gör

    Alman üretici Audi, bir yıl önce tanıttığı ilk tam elektrikli aracı e-tron’u güncelledi. Gelecek Audi e-tron modelleri daha az enerji tüketecek ve fazladan 25 kilometre sürüş menziline sahip olacak.

    Söz konusu güncellemeyle birlikte Avrupa’da satılan Audi e-tron 55 Quattro versiyonunun WLTP ölçümlerine göre sürüş menzili 436 kilometreye yükseldi. Şirketin üç ay önce daha ucuz versiyon olarak tanıttığı Audi e-tron 50 Quattro’nun menzili ise 336 kilometreye çıkmış oldu.

    Audi’nin yaptığı pek dişe dokunur bir güncelleme gibi görünmeyebilir fakat Alman üreticinin fiyatlarda değişiklik yapmamış olması bu noktada altı çizilmesi gereken detaylardan. Zira şirket tarafından yapılan açıklamada Audi e-tron 55 Quattro’nun 80 bin 900 euro’dan başlayan fiyatlarla satılmaya devam edeceği belirtiliyor.

    Audi e-tron elektrikli SUV'a fazladan 25 km menzil takviyesi
    Tam Boyutta Gör

    Peki Audi e-tron’un verimliliği ve menzilini artırmak için neler yapılmış? Fren sistemi yenilenen elektrikli SUV’un güç aktarma organları da elden geçirilmiş. Yapılan optimizasyonla birlikte Normal sürüş modundayken öndeki motorun tamamen devreden çıkması, yalnızca sürücünün ekstra güç istediği durumlarda devreye girmesi sağlanmış. Bunun yanı sıra batarya soğutma sistemi de daha verimli çalışacak şekilde optimize edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin 2022'de yollarda olması mümkün mü?"

    Audi e-tron ailesinin enerji geri kazanım sisteminde de birtakım düzenlemeler yapılmış. Toplam menzilin yüzde 30’unda payı olan bu sistem iki şekilde çalışıyor: sürücü ayağını gaz pedalından kaldırdığında veya fren pedalına bastığında. İlk yöntemdeki geri kazanımın üç farklı seviyesi bulunuyor ve sürücü bu seviyelerden dilediğini tercih edebiliyor.

    Audi, güncellenen e-tron modelleri için Avrupa’da sipariş almaya başlamış. Audi e-tron 55 Quattro’nun başlangıç fiyatı 80 bin 900 euro. Audi e-tron 50 Quattro fiyatı ise 69 bin 100 euro’dan başlıyor.



    Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 dk. GÖRÜNTÜLENEN Audi e-tron elektrikli SUV'a fazladan 25 km menzil takviyesi Sonraki Honor 9X ve Honor Band 5 ön inceleme 31 dk. Steve Jobs imzalı Macintosh disketinin tahmini değeri 7500 dolar 1 sa. Google Fotoğraflar kişileri etiketlemeye izin veriyor fakat bir eksikle 1 sa. Gelecek AirPods modelleri, kulağa takılı olduğunu algılamak için hava basıncını kullanabilir 1 sa. Türkiye haritasının da yer aldığı ETS 2 - Road to the Black Sea DLC paketinin çıkış tarihi belli oldu! 2 sa. Motorola'nın ilk pop-up kameralı telefonunun lansman tarihi belli oldu 2 sa. Jonathan Ive Apple’dan resmen ayrıldı 3 sa. WhatsApp kendini imha eden mesaj özelliğini test etmeye başladı 3 sa. Oppo en ince 5G'li telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte ilk görüntüsü 4 sa. Intel bağlantılı ev aletleri bölümünü de satıyor 4 sa. LG Q60 modeli Bluetooth kulaklık hediyesi ile geliyor 5 sa. Xiaomi "herkes için 4K" sloganıyla yeni bir televizyon duyurdu: Mi TV 4X 2020 Edition 5 sa. Asus ROG Chakram oyuncu faresi satışa çıkıyor 5 sa. Samsung bugünlere nasıl geldi ? | Güney Kore'den bildiriyoruz 6 sa. Xiaomi'den ilginç bir ürün daha: El ısıtıcılı powerbank 6 sa. Netflix'in yeni filmi 'The Irishman' eleştirmenlerden tam not aldı 7 sa. Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın Geekbench sonuçları ortaya çıktı 7 sa. Afgan hükümeti, ülkenin sağlık sektöründe blockchain kullanacak 8 sa. BMC'nin tank taşıyıcı araçları Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi 8 sa. Rusya pazarına tutunmaya çalışan Apple, Kırım'ı Ruslara verdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme
    DonanımHaber
    4 aylık Tidal HiFi üyeliği sadece 2TL
    DonanımHaber
    WhatsApp'ın iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim