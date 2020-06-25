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    Dün zıplama yapan yeni vaka sayısı bugün aynı seyrinde (25 Haziran)

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Haziran tarihine ilişkin koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu." dedi.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,8b
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    8
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Dün zıplama yapan yeni vaka sayısı bugün aynı seyrinde (25 Haziran)
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    Dün açıklanan koronavirüs vaka tablosunda yeni vaka sayısında bir önceki güne göre 224 kişilik artış yaşanmıştı. Bugün açıklanan vaka tablosuna göre yeni vaka sayısı düne göre 34 kişilik düşüş yaşandı. Yeni vaka sayısı 1458, yeni vefat sayısı ise 21.

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    Haziran’ın son günlerindeyiz ve bugüne kadar yeni vaka ve vefat sayısının daha fazla düşmesi bekleniyordu ancak dalgalanmalar sürüyor. Haziran ayının başında 600’ün altına kadar inen yoğun bakım hasta sayısı bugün 941’e ulaşmış durumda. Bu durum, koronavirüsün hala ölümcül tehlikesini sürdürdüğünü gösteriyor. Fahrettin Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta." dedi.

    Dünyada vaka sayısı 9 milyon 627 bini, iyileşen sayısı 5 milyon 232 bini, vefat eden sayısı ise 487Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. bini aştı. Türkiye toplam vaka sayısı bakımından dünyada 13. sırada yer alıyor.

    Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    samilce (samil ce) 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Değerler böyle giderse artar. Yalnız uzun vadede kaybettirir. Yatırım tavsiyesi değildir
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    espial (Fatih ) 1 sa.
    Oturduğumuz site de çıkan vakalara kadar inanıyordum bu sayılara.

    Bir haneden 1 Hastamızı kaybettik, eşi ve oğlu hastanede

    Bir haneden karı koca hastane de koca yoğun bakımda.

    Bir haneden 1 kişi 6 gün hastane sonrası evine gönderildi kayın-validesi, kayın-pederi ve kocasının yeğeni hastanede.

    Bunlar semptom gösterip test sonucu pozitif çıkanlar. Kaç kişi daha belirti vermeden hastalığı geçirdi bilmiyoruz sitede.

    Her gün bir kişi hastaneye gitti neredeyse. Bu süre zarfında bir Allah'ın kulu gelip sitenizde salgın var dikkatli olun gerekli önlemleri alın demedi. Yok karantina yok filyasyon hepsi hikaye.
    Oturduğumuz site de çıkan vakalara kadar inanıyordum bu sayılara. Bir haneden 1 Hastamızı kaybettik, eşi ve oğlu hastanede Bir haneden karı koc...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    sniper23 (Enes Şahinler) 22 dk. espial
    Enflasyon rakamlarına inanlar buna da inanır herhal.
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    TulparHAN (5 4) 9 dk. espial
    geçen hafta üst komşunun Annesi vefat etti dün üst komşunun 37 yaşındaki kız kardeşi vefat etmiş.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hutchinson atibaba 38 dk. yeni yorumcu
    Evvvet beyler 1458 olabilir ama burdan dönüp düşebilir o yüzden paranızı coronaya yadırıp heba etmeyin. Bu virüsün biteceği edeceği yok
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    espial (Fatih ) 1 sa.
    Oturduğumuz site de çıkan vakalara kadar inanıyordum bu sayılara.

    Bir haneden 1 Hastamızı kaybettik, eşi ve oğlu hastanede

    Bir haneden karı koca hastane de koca yoğun bakımda.

    Bir haneden 1 kişi 6 gün hastane sonrası evine gönderildi kayın-validesi, kayın-pederi ve kocasının yeğeni hastanede.

    Bunlar semptom gösterip test sonucu pozitif çıkanlar. Kaç kişi daha belirti vermeden hastalığı geçirdi bilmiyoruz sitede.

    Her gün bir kişi hastaneye gitti neredeyse. Bu süre zarfında bir Allah'ın kulu gelip sitenizde salgın var dikkatli olun gerekli önlemleri alın demedi. Yok karantina yok filyasyon hepsi hikaye.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    sniper23 (Enes Şahinler) 22 dk. espial
    Enflasyon rakamlarına inanlar buna da inanır herhal.
    1 Yanıt Yanıtla
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    TulparHAN (5 4) 9 dk. espial
    geçen hafta üst komşunun Annesi vefat etti dün üst komşunun 37 yaşındaki kız kardeşi vefat etmiş.
    Yanıtla
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    samilce (samil ce) 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Değerler böyle giderse artar. Yalnız uzun vadede kaybettirir. Yatırım tavsiyesi değildir
    Yanıtla +10
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    StalkerReborn (Murat ) 2 sa.
    yks sonrası aynı değerler devam eder
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    StalkerReborn (Murat ) 2 sa.
    yks sonrası aynı değerler devam eder
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