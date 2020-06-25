Dün zıplama yapan yeni vaka sayısı bugün aynı seyrinde (25 Haziran)

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Dün açıklanan koronavirüs vaka tablosunda yeni vaka sayısında bir önceki güne göre 224 kişilik artış yaşanmıştı. Bugün açıklanan vaka tablosuna göre yeni vaka sayısı düne göre 34 kişilik düşüş yaşandı. Yeni vaka sayısı 1458, yeni vefat sayısı ise 21.

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Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran)

Haziran’ın son günlerindeyiz ve bugüne kadar yeni vaka ve vefat sayısının daha fazla düşmesi bekleniyordu ancak dalgalanmalar sürüyor. Haziran ayının başında 600’ün altına kadar inen yoğun bakım hasta sayısı bugün 941’e ulaşmış durumda. Bu durum, koronavirüsün hala ölümcül tehlikesini sürdürdüğünü gösteriyor. Fahrettin Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta." dedi.

Dünyada vaka sayısı 9 milyon 627 bini, iyileşen sayısı 5 milyon 232 bini, vefat eden sayısı ise 487Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. bini aştı. Türkiye toplam vaka sayısı bakımından dünyada 13. sırada yer alıyor.

Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.

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