iPhone 12 batarya kapasitesi ortaya çıktı

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Apple'ın iPhone 12 sunumunda bahsetmediği batarya detayları, Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL'in sertifikaları ile gün yüzüne çıktı.

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Sertifikalardaki bilgilere göre ailenin en küçük modeli iPhone 12 mini, 2.227 mAh büyüklüğünde bir bataryaya, iPhone 12 ise 2.815 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yapıyor.

Değerler iPhone 11 serisinin gerisinde

iPhone 12'nin pil kapasitesi, geçen yılın modeli iPhone 11 ile kıyaslandığında, 295 mAh'lik bir düşüş söz konusu. Bataryadaki bu kayıp, boyut ve ağırlıkla doğrudan orantılı gibi duruyor. Zira iPhone 12, iPhone 11'den daha küçük ve hafif bir telefon.

Her ne kadar batarya küçülmüş olsa da Apple'ın paylaştığı pil sürelerinde kayda değer bir değişim söz konusu değil. Çünkü 5nm geometrisiyle üretilen yeni A14 Bionic çip daha verimli çalışarak, aradaki bu farkı kompanse ediyor olabilir.

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11 Batarya kapasitesi 2.227 mAh 2.815 mAh 3.110 mAh Video oynatma 15 saate kadar 17 saate kadar 17 saate kadar Online video izleme 10 saate kadar 11 saate kadar 10 saate kadar Ses çalma 50 saate kadar 65 saate kadar 65 saate kadar

https://tecnoblog.net/375541/iphone-12-pro-e-homologado-na-anatel-iphone-12-mini-tem-bateria-de-2-227-mah/

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