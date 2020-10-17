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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 batarya kapasitesi ortaya çıktı

    Apple'ın iPhone 12 sunumunda bahsetmediği batarya detayları, Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı'nın sertifikaları sayesinde gün yüzüne çıktı. İşte iPhone 12 ve iPhone 12 mini'nin pil kapasiteleri
    5 gün
    13,9b
    3
    56
    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    1

    iPhone 12 batarya kapasitesi ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın iPhone 12 sunumunda bahsetmediği batarya detayları, Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL'in sertifikaları ile gün yüzüne çıktı. 

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu"

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    Sertifikalardaki bilgilere göre ailenin en küçük modeli iPhone 12 mini, 2.227 mAh büyüklüğünde bir bataryaya, iPhone 12 ise 2.815 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yapıyor. 

    Değerler iPhone 11 serisinin gerisinde

    iPhone 12'nin pil kapasitesi, geçen yılın modeli iPhone 11 ile kıyaslandığında, 295 mAh'lik bir düşüş söz konusu. Bataryadaki bu kayıp, boyut ve ağırlıkla doğrudan orantılı gibi duruyor. Zira iPhone 12, iPhone 11'den daha küçük ve hafif bir telefon.

    Her ne kadar batarya küçülmüş olsa da Apple'ın paylaştığı pil sürelerinde kayda değer bir değişim söz konusu değil. Çünkü 5nm geometrisiyle üretilen yeni A14 Bionic çip daha verimli çalışarak, aradaki bu farkı kompanse ediyor olabilir.

      iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11
    Batarya kapasitesi 2.227 mAh 2.815 mAh 3.110 mAh
    Video oynatma 15 saate kadar 17 saate kadar 17 saate kadar
    Online video izleme 10 saate kadar 11 saate kadar 10 saate kadar
    Ses çalma 50 saate kadar 65 saate kadar 65 saate kadar



    https://tecnoblog.net/375541/iphone-12-pro-e-homologado-na-anatel-iphone-12-mini-tem-bateria-de-2-227-mah/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 5 gün en beğenilen
    Şarj aleti olmayınca bataryaya da ihtiyaç yok diye düşünmüşler.
    Yanıtla +57
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    Jon_Kar 5 gün
    İphone yanina powerbank da alın
    Yanıtla +36
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    khytr89 (Hakan ) 5 gün
    Batarya 5g li cihazlar için çok düşük , en küçüğünün minimum 3500mah olması gerekirdi ki günü kurtarsın
    Yanıtla +34
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (45) Yorum Yaz Forumda Gör
    zekibeyy (Zekeriya YILMAZ) 2 sa.
    Pil koymasanız da olur nasılsa powerbank ile geziyoruz
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    Patria o Muerte 13 sa.
    herkes gider mersine apple gider tersine, bir kere de şu bataryayı arttırsınlar dişimi kırıcam.
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    weneorn (NeO Weneorn) 1 gün
    Şimdi eldeki verilere bakarsak öncelikle 5g için Türkiye de 700 800 MHz li 5g ve 2-3 GHzlik 5g kullanılacakmış. Şu an 4G de hali hazırda anynı frekansları kullanıyor Türkiye`de. Bu da şarj açısından çok büyük değişim getirmeyecek demektir. Ayrıca ekran da artık oled yani lcd kadar fazla şarj yemeyecektir. A14 chipi de işin içine katınca tahminen hem mini hem normal 12 bir günü rahat çıkartacaktır. Ama Sonra 20-30 GHz 5Glerde sağlam bir oyun oynayayım derseniz %95 üzer..
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    Windows10 2 gün
    Allah'tan apple telefonlara 5000 mah ve üstü batarya koymuyor, yoksa piyasayı silip süpürür.Android filan kalmaz piyasada.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    sarjlarda sorun çıkacak gibi
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    ebuozbek (Ebubekir Özbek) 2 gün
    Para varsa al
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    DH Misafiri 3 gün
    ısırılmış yasak elmayı bi salın yaa. 2.227 mAh pil nedir.ben elma mühendisi olsam utanırım.
    Yanıtla
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    DH Misafiri 4 gün
    Oneplus8 19.45 saat video oynatıyor üstelik 90hz var. iphone12 17 saatte kalıyor ve 60hz daha pahalı. Applecılar yine hüsran olmuş
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Bi dakka ya 17 saat ekran açık video izliyorsun ve şarj bitmiyor mu 2800 mAh pil ile?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Greylights (THE E ) 4 gün ilkerinanç
    3500mah bataryalı kaç senenin telefonu s9+ da 14-15 saati görüyor. Keramet ekranda. Amoled-Oled ise ekran o süreleri rahat görüyorsun.
    Yanıtla
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    vedkum 4 gün
    İşlemci ve işletim sistemi fazla bataryaya ihtiyaç duymuyor o yüzden de küçük kapasite batarya koyuyorlar neyi anlamıyorsunuz
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    mustafahurma (Mustafa Hurma) 4 gün vedkum
    Niye ihtiyaç duymuyor, hayret
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    zultaran 3 gün vedkum
    Tabi tabi gerek kalmıyor hatta Tedaş’a elektrik satıyorlar.
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    13865 kez okundu.
    40 kişi, toplam 45 yorum yazdı.

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    iPhone 12, iphone 12 mini ve
    4 etiket daha Apple Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Galeri
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