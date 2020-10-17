iPhone 12 batarya kapasitesi ortaya çıktı

Apple'ın iPhone 12 sunumunda bahsetmediği batarya detayları, Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL'in sertifikaları ile gün yüzüne çıktı.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu"İlginizi Çekebilir iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
Sertifikalardaki bilgilere göre ailenin en küçük modeli iPhone 12 mini, 2.227 mAh büyüklüğünde bir bataryaya, iPhone 12 ise 2.815 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yapıyor.
Değerler iPhone 11 serisinin gerisinde
iPhone 12'nin pil kapasitesi, geçen yılın modeli iPhone 11 ile kıyaslandığında, 295 mAh'lik bir düşüş söz konusu. Bataryadaki bu kayıp, boyut ve ağırlıkla doğrudan orantılı gibi duruyor. Zira iPhone 12, iPhone 11'den daha küçük ve hafif bir telefon.
Her ne kadar batarya küçülmüş olsa da Apple'ın paylaştığı pil sürelerinde kayda değer bir değişim söz konusu değil. Çünkü 5nm geometrisiyle üretilen yeni A14 Bionic çip daha verimli çalışarak, aradaki bu farkı kompanse ediyor olabilir.
|iPhone 12 mini
|iPhone 12
|iPhone 11
|Batarya kapasitesi
|2.227 mAh
|2.815 mAh
|3.110 mAh
|Video oynatma
|15 saate kadar
|17 saate kadar
|17 saate kadar
|Online video izleme
|10 saate kadar
|11 saate kadar
|10 saate kadar
|Ses çalma
|50 saate kadar
|65 saate kadar
|65 saate kadar
https://tecnoblog.net/375541/iphone-12-pro-e-homologado-na-anatel-iphone-12-mini-tem-bateria-de-2-227-mah/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
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