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    iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi

    Dört üyeli iPhone 12 ailesi tanıtıldı. Serinin uygun fiyatlı modelleri iPhone 12 ve iPhone 12 mini; özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile burada!
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
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    Yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından iPhone 12, birkaç haftalık gecikmenin ardından nihayet resmiyete kavuştu. Apple'ın sanal olarak düzenlediği etkinlikte duyurulan iPhone 12, bu kez Pro ve Pro Max isimli ağabeylerinin yanı sıra iPhone 12 mini adında küçük bir kardeş ile geliyor.

    Ayrıca Bkz. "En iyi iPhone ile tanışın: iPhone 12 Pro Max"

    iPhone 12 & iPhone 12 mini özellikleri neler sunuyor?

    Ekran boyutu, kasa ebatları ve sunduğu pil süreleri dışında tamamen birbirleriyle aynı özelliklere sahip olan iPhone 12 mini ve iPhone 12; tasarımından donanımına, kamerasından ekranına kadar tüm detaylarıyla karşınızda.

    iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
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    Tasarım: Yine yeni yeniden köşeli tasarım

    iPhone 4 ve iPhone 5 modellerinin çokça sevilen köşeli tasarımı, iPhone 12 serisiyle birlikte tekrar hayat buluyor. Kenarları düzleştirilmiş alüminyum gövde sayesinde kullanıcıların karşısına daha keskin bir tasarımla çıkan iPhone 12 ve iPhone 12 mini, böylelikle önceki modellerden de ayrışmayı başarıyor. Ayrıca iPhone 11'e kıyasla %11 daha ince olan bu gövde, %16 oranında da daha hafif. 

    IP68 sertifikasıyla birlikte maksimum 6 metre derinliğindeki suda 30 dakikaya kadar bozulmadan kalabilen iPhone 12 ve iPhone 12 mini; renk seçenekleri olarak siyah, beyaz, lacivert, kırmızı ve yeşil olmak üzere 5 farklı opsiyonla geliyor.

    iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
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    Ekran: LCD-OLED ayrımı bitti, çerçeveler inceltildi

    Ekran paneli teknolojisi, iPhone 12 serisiyle birlikte ayırt edici özellik olmaktan çıkıyor. Zira artık baz modelde de OLED ekran bizleri karşılıyor. Buna göre

    • iPhone 12 mini, 475 ppi yoğunlukta 2340 x 1080 (Full HD+) piksel çözünürlük sunan 5.4 inç Süper Retina XDR ekrana,
    • iPhone 12, 460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 (Full HD+) piksel çözünürlük sunan 6.1 inç Süper XDR ekrana

    ev sahipliği yapıyor. Ekran tarafındaki diğer bir yenilikse ekran camı tarafında karşımıza çıkıyor. Öyle ki iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin ekranı, sertleştirilmiş seramik kaplama ile güçlendiriliyor. Bu sayede düşme ve çizilmelere karşı 4 kat dayanıklı bir ekran bizlerle. İşbu çerçevelere geldiğinde ise çerçeveleri %15 daha ince bir ekran karşımıza çıkıyor. 

    iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
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    Performans: A14 Bionic çip gücünü hissettiriyor

    iPhone 12 ve iPhone 12 mini, yeni nesil A14 Bionic çipinden güç alıyor. TSMC'nin 5nm bantlarından çıkan Apple A14 Bionic, yeni 5nm üretim teknolojisi sayesinde, zar alanını daha verimli kullanıyor ve tam 11.8 milyar transistöre ev sahipliği yapıyor. Bu sayede her alanda performans artışı vaat eden yeni çip, aynı zamanda daha yüksek güç verimliğini de beraberinde getiriyor.

    A14 Bionic, işlem birimi olarak ikisi yüksek ve dördü de verimlilik çekirdeği olmak üzere 6 çekirdekli bir işlemci ile geliyor. Grafik tarafında ise 4 çekirdekli özelleştirilmiş bir GPU'ya yer veriliyor. 

    Yeni A14 Bionic yonga seti, yapay zeka işlemleri için 16 çekirdekli yeni nesil nöral sinir ağı motoruna ev sahipliği yapıyor. Saniyede 11 trilyon işlem yapabilen bu nöral işlem birimi, 2 kat daha hızlı yapay öğrenme ve 10 kat daha hızlı hesaplama performansı vaat ediyor.

    RAM miktarları(sızdırılan bilgilere göre 4 GB) açıklanmayan iPhone 12 ve iPhone 12 mini; 64, 128 ve 256 GB depolama opsiyonlarıyla satın alınabiliyor.

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    iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
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    Batarya ve şarj: MagSafe yeniden diriliyor

    Her iPhone modelinde olduğu gibi iPhone 12 ve iPhone 12 mini'nin de mAh cinsinden batarya kapasitesini açıklamayan Apple; akıllı telefonların batarya sürelerine ilişkin şu rakamları paylaştı:

    iPhone 12

    • 17 saate kadar video oynatma
    • 11 saate kadar online video izleme
    • 65 saate kadar da ses çalma süresi

    iPhone 12 mini

    • 15 saate kadar video oynatma
    • 10 saate kadar online video izleme
    • 50 saate kadar da ses çalma süresi

    iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 20W hızındaki güç adaptörüyle 30 dakikada 0'dan %50'ye şarj olabiliyor. 20W şarj adaptörü haricen satılırken, kutu içerisinden ise herhangi bir şarj adaptörü çıkmıyor. 

    iPhone 12 ve iPhone 12 mini, kablosuz şarj için arkasında küçük mıknatıs halkalarına ev sahipliği yapıyor. Bu sayede telefonun şarj standında yerleştirildiğinde, şarj pedi ile telefonun doğru ve hızlı bir şekilde hizalanması sağlanıyor. Apple bunun için de MagSafe ve MagSafe Duo isimli kablosuz şarj matı cihazlarını duyurdu. iPhone 12 ve iPhone 12 mini, bu şarj matlarını üzerine yerleştirildiğinde 15W gücünde kablosuz şarj olabiliyor.

    iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
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    Kamera: Gece modu artık tüm kameralarda

    iPhone 12 ve iPhone 12 mini, kamera olarak geniş + ultra geniş açı kombinasyonuyla geliyor. Telefonların ana kamerası 12 MP çözünürlük ve f/1.6 diyafram değerine sahipken, ultra geniş açılı kamerası ise 12 MP çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu noktada geniş açılı ana kameranın diyaframı büyütülerek (iPhone 11'de f/1.8), ışık hassasiyeti %27 artırılmış. Telefonun ön kamerası ise f/2.2 diyafram değerine ve 12 MP çözünürlüğe sahip.

    Yeni iPhone'ların kamerası yazılımsal olarak da önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor. Öyle ki artık ön kamera ve ultra geniş açılı kamera da gece modu desteğine kavuşmuş durumda. Ayrıca hızlandırılmış çekim için de gece modu desteği getirilmiş.

    İkinci nesil Deep Fusion, fotoğraflarda daha fazla doku ve daha az gürültü sunarken, Smart HDR 3 ise fotoğrafların beyaz dengesini, kontrastını, dokusunu ve doygunluğunu çok daha iyi ayarlayabiliyor. Video kanadında ise 4K @60FPS videolar çekebilen iPhone 12 ve iPhone 12 mini, Dolby Vision formatında yani 10 bit renk derinliğine sahip HDR videolar çekebiliyor. Bu sayede, Dolby Vision ile HDR video çeken ilk telefon unvanı iPhone 12 serisinin oluyor.

    iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
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    Bağlantı: 5G

    Apple, hücresel bağlantı için artık terfi zamanı diyor ve iPhone 12 serisiyle birlikte 5G teknolojisine geçiş yapıyor. Bu sayede hücresel bağlantı ile teorik olarak 4 gigabite kadar indirme ve 200 Mbps'ye kadar da yükleme hızları sunuluyor. 5G bağlantısının en büyük handikaplarından olan yüksek güç tüketimini kompanse edebilmek adına "akıllı veri modu" isimli bir özelliğe ev sahipliği yapan iPhone 12 modelleri, ihtiyaca göre 4G ve 5G  bağlantıları arasında otomatik geçiş yapabiliyor. 

    Yeni çıkan diğer Apple ürünlerinde olduğu gibi kapalı alan konum takibi için ultra geniş bant teknolojisinden istifade eden U1 çipine ev sahipliği yapan iPhone 12 ve iPhone 12 mini; Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0 gibi güncel bağlantı teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

    iPhone 12 mini & iPhone 12 teknik özellikleri

      iPhone 12 iPhone 12 mini
    Ekran  6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED panel 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED panel
    Boyut ve ağırlık 146,7 x 71,5 x 7,4 mm ~ 162 g 131,5 x 64,2 x 7,4 mm ~ 133 g
    İşlemci A14 Bionic A14 Bionic
    RAM 4 GB 4 GB
    Depolama 64/128/256 GB 64/128/256 GB
    Ön kamera 12 MP (f/2.2) 12 MP (f/2.2)
    Arka kamera Geniş açı 12 MP (f/1.6, 26mm odak uzaklığı) + Ultra geniş açı 12 MP (f/2.4, 13mm odak uzaklığı) Geniş açı 12 MP (f/1.6, 26mm odak uzaklığı) + Ultra geniş açı 12 MP (f/2.4, 13mm odak uzaklığı)
    Arka kamera özellikleri 120° görüş alanı, 5x dijital yakınlaştırma,OIS (geniş), 6 efektli portre modu, ikinci nesil gece modu, ikinci nesil Deep Fusion, üçüncü nesil Smart HDR, 4K @60FPS ve Dolby Vision video kayıt  120° görüş alanı, 5x dijital yakınlaştırma,OIS (geniş), 6 efektli portre modu, ikinci nesil gece modu, ikinci nesil Deep Fusion, üçüncü nesil Smart HDR, 4K @60FPS ve Dolby Vision video kayıt
    Batarya 17 saate kadar video oynatma, 11 saate kadar video izleme, 65 saate kadar ses çalma 15 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar video izleme, 50 saate kadar ses çalma
    Şarj Kablolu 20W, kablosuz 15W Kablolu 20W, kablosuz 15W
    Bağlantı Lightning, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz, 4G LTE Lightning, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz, 4G LTE
    İşletim sistemi iOS 14 iOS 14
    Renk seçenekleri Siyah, beyaz, kırmızı, lacivert, yeşil Siyah, beyaz, kırmızı, lacivert, yeşil
    Diğer IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık, Face ID, Dolby Atmos IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık, Face ID, Dolby Atmos

    iPhone 12 & iPhone 12 mini fiyatı ve çıkış tarihi

    iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin depolama kapasitelerine göre fiyat etiketleri şu şekilde:

    iPhone 12 mini

    • iPhone 12 mini 64 GB: 699$
    • iPhone 12 mini 128 GB: 749$
    • iPhone 12 mini 256 GB: 799$

    iPhone 12

    • iPhone 12 64 GB: 799$
    • iPhone 12 128 GB: 849$
    • iPhone 12 256 GB: 899$

    iPhone 12, 16 Ekim'de ön siparişe açılacak ve 23 Ekim'de de piyasaya çıkmış olacak. iPhone 12 mini ise 6 Ekim'de ön siparişe açılacak ve 13 Kasım'da da nihai olarak satışa çıkmış olacak. Yeni iPhone'ların kutu içerisinde yalnızca USB-C-to-Lightning kablosu bulunuyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    dogangoxel (Göksel DOGAN) 1 hf. en beğenilen
    "Kutu içerisinden ise herhangi bir şarj adaptörü çıkmıyor"
    Telefonuda koymasalarmış !
    3 Yanıt Yanıtla +100
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    NeyzenEfendi 1 hf.
    Vallahi billahi yazıklar olsun.

    Başkaları 1 aylık maaşının yarısından daha azı ile 700 birim dolara bu telefonu alabilecekken biz 6 ay yemeden içmeden bu telefonu almak için çalışacağız

    Yazık bize yemin ediyorum...
    Vallahi billahi yazıklar olsun. Başkaları 1 aylık maaşının yarısından daha azı ile 700 birim dolara bu telefonu alabilecekken biz 6 ay yemeden içmeden bu...
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    6 Yanıt Yanıtla +77
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 1 hf.
    Tipik dandik site başlığı olmuş, biraz kaliteli olsanız keşke.

    Btw iphone 11 den farkı yok tasarım olarak ama tamamiyle yeni diye tanıtıyorlar kekw. Fifa gibi oldu bu da artık.
    Yere düşürdüğünüzde 4 katı koruyucu cart curtumuz var diyor, ama göstermiyor. Madem bi şey olmuyor telefona, niye göstermiyorsun koçum. Boş reklamlar yaparak tanıtıyorlar yine gereksiz imo.
    Tipik dandik site başlığı olmuş, biraz kaliteli olsanız keşke. Btw iphone 11 den farkı yok tasarım olarak ama tamamiyle yeni diye tanıtıyorlar kekw. Fif...
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    1 Yanıt Yanıtla +33
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    Yorumlar (167) Yorum Yaz Forumda Gör
    programmer_onur (Onur ) 5 gün
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    Umutcan 6 gün
    Hiç heveslendirmiyor bile artık yeni modeller. Geçen senekiyle hemen hemen aynı. Zamanında çok kurcalardım ama artık yıllar sonra telefonda günlük
    kullandığım şeyler iyice azaldı. Whatsapp, youtube ve browser, bunu alsam yine aynı şeyleri yapacağım giden 20.000tl olacak.
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    CyberXTR (Ali ) 6 gün
    Yazılım ile işlemci olmasa çöp.
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    eyoruk 1 hf.
    Haber içindeki soru doğru ama cevabı başka yerlerde arıyorlar. Yine dış güçler mi acaba


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    mastella16 1 hf.
    ilginç
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    luckystar (Deniz ) 1 hf.
    Takip
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    cllnn 1 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu
    Arkadaşlar konuya hafif göz gezdirdim dolarla mı alışveriş yapıyorsunuz,fakir adamın iPhone konusunda ne işi var gibi gibi...
    Öncelikle bu foruma girenlerin büyük bir çoğunluğu (%90ı) orta düzeyin belki biraz altı belki de biraz üstüdür,böyle bir topluluk bile bir telefon alamıyorsa Türkiye’nin ekonomisinde bir sıkıntı vardır.Siz lux telefon görmemişsiniz, lux segment telefonlara bakmak isterseniz Google’da ufak bir arama yapın.İphone 12 kaç liraya satılır bilmiyorum ama başka ülkelerde yaşayan bir vatandaş 6 aylık maaşıyla orta sınıf araba alabiliyorken siz bir telefon bile alamıyorsanız sıkıntı çok büyüktür.Ekonomiyi bu yüzden eleştirdiğimiz için kızan insanlara sorum domates biberden mi konuşmak istiyorsunuz eğer domates biberi pahalı bulduğumuzu söylersek o zamanda domates ve biber için lux diyip insanları makarnaya mı yönlendireceksiniz ?
    Arkadaşlar en az 10k maaşınız yoksa ve ticari bir amaçla almıyorsanız kesinlikle almayın.İOStan hevesinizi almak için gidin 3kya bir iPad 8 alın pişman olmazsınız,hatta o ekranla bir safariye girseniz bir daha iPhone ekranına bakamazsınız.Yazık günah verdiğiniz paraya,dolar 8 i geçtim birde devletin vergisi gerçekten yazık...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    artenis (mehmet n.) 1 hf. cllnn
    GERÇEK matematik yapan biri daha!
    Kardeşim biz burada kendi matematiğimizi yapıyoruz, bak şimdi:
    Asgari ücreti karıştırma, elin gevuru 1 asgari ücrete 1 iphone 12 alabiliyor ama sanane,
    Biz burada faYiz lobisiynen ve dıJ güJlerlenn savaşıyoh Damam mı?
    Biz 2023 de lozan bitince bor madenli simit ve borlu araba yapacağğzz,
    Sen kimin adamısın? Kime hizmet ediyoon? Hayırdır sen?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TearsForFears 1 hf.
    kulaklık adaptörü çıkartıyor ama fiyat yükseliyor??
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    DH Misafiri 1 hf.
    hem çirkin hem demode hemde kulaklık yok şarj cihazı yok...
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    DH Misafiri 1 hf.
    bide bu çöpe tapınanlar var...
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    21754 kez okundu.
    146 kişi, toplam 167 yorum yazdı.

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