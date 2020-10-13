iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi

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Yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından iPhone 12, birkaç haftalık gecikmenin ardından nihayet resmiyete kavuştu. Apple'ın sanal olarak düzenlediği etkinlikte duyurulan iPhone 12, bu kez Pro ve Pro Max isimli ağabeylerinin yanı sıra iPhone 12 mini adında küçük bir kardeş ile geliyor.

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iPhone 12 & iPhone 12 mini özellikleri neler sunuyor?

Ekran boyutu, kasa ebatları ve sunduğu pil süreleri dışında tamamen birbirleriyle aynı özelliklere sahip olan iPhone 12 mini ve iPhone 12; tasarımından donanımına, kamerasından ekranına kadar tüm detaylarıyla karşınızda.

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Tasarım: Yine yeni yeniden köşeli tasarım

iPhone 4 ve iPhone 5 modellerinin çokça sevilen köşeli tasarımı, iPhone 12 serisiyle birlikte tekrar hayat buluyor. Kenarları düzleştirilmiş alüminyum gövde sayesinde kullanıcıların karşısına daha keskin bir tasarımla çıkan iPhone 12 ve iPhone 12 mini, böylelikle önceki modellerden de ayrışmayı başarıyor. Ayrıca iPhone 11'e kıyasla %11 daha ince olan bu gövde, %16 oranında da daha hafif.

IP68 sertifikasıyla birlikte maksimum 6 metre derinliğindeki suda 30 dakikaya kadar bozulmadan kalabilen iPhone 12 ve iPhone 12 mini; renk seçenekleri olarak siyah, beyaz, lacivert, kırmızı ve yeşil olmak üzere 5 farklı opsiyonla geliyor.

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Ekran: LCD-OLED ayrımı bitti, çerçeveler inceltildi

Ekran paneli teknolojisi, iPhone 12 serisiyle birlikte ayırt edici özellik olmaktan çıkıyor. Zira artık baz modelde de OLED ekran bizleri karşılıyor. Buna göre

iPhone 12 mini, 475 ppi yoğunlukta 2340 x 1080 (Full HD+) piksel çözünürlük sunan 5.4 inç Süper Retina XDR ekrana,

Süper Retina XDR ekrana, iPhone 12, 460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 (Full HD+) piksel çözünürlük sunan 6.1 inç Süper XDR ekrana

ev sahipliği yapıyor. Ekran tarafındaki diğer bir yenilikse ekran camı tarafında karşımıza çıkıyor. Öyle ki iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin ekranı, sertleştirilmiş seramik kaplama ile güçlendiriliyor. Bu sayede düşme ve çizilmelere karşı 4 kat dayanıklı bir ekran bizlerle. İşbu çerçevelere geldiğinde ise çerçeveleri %15 daha ince bir ekran karşımıza çıkıyor.

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Performans: A14 Bionic çip gücünü hissettiriyor

iPhone 12 ve iPhone 12 mini, yeni nesil A14 Bionic çipinden güç alıyor. TSMC'nin 5nm bantlarından çıkan Apple A14 Bionic, yeni 5nm üretim teknolojisi sayesinde, zar alanını daha verimli kullanıyor ve tam 11.8 milyar transistöre ev sahipliği yapıyor. Bu sayede her alanda performans artışı vaat eden yeni çip, aynı zamanda daha yüksek güç verimliğini de beraberinde getiriyor.

A14 Bionic, işlem birimi olarak ikisi yüksek ve dördü de verimlilik çekirdeği olmak üzere 6 çekirdekli bir işlemci ile geliyor. Grafik tarafında ise 4 çekirdekli özelleştirilmiş bir GPU'ya yer veriliyor.

Yeni A14 Bionic yonga seti, yapay zeka işlemleri için 16 çekirdekli yeni nesil nöral sinir ağı motoruna ev sahipliği yapıyor. Saniyede 11 trilyon işlem yapabilen bu nöral işlem birimi, 2 kat daha hızlı yapay öğrenme ve 10 kat daha hızlı hesaplama performansı vaat ediyor.

RAM miktarları(sızdırılan bilgilere göre 4 GB) açıklanmayan iPhone 12 ve iPhone 12 mini; 64, 128 ve 256 GB depolama opsiyonlarıyla satın alınabiliyor.

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iPhone 12 batarya kapasitesi ortaya çıktı

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Batarya ve şarj: MagSafe yeniden diriliyor

Her iPhone modelinde olduğu gibi iPhone 12 ve iPhone 12 mini'nin de mAh cinsinden batarya kapasitesini açıklamayan Apple; akıllı telefonların batarya sürelerine ilişkin şu rakamları paylaştı:

iPhone 12

17 saate kadar video oynatma

11 saate kadar online video izleme

65 saate kadar da ses çalma süresi

iPhone 12 mini

15 saate kadar video oynatma

10 saate kadar online video izleme

50 saate kadar da ses çalma süresi

iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 20W hızındaki güç adaptörüyle 30 dakikada 0'dan %50'ye şarj olabiliyor. 20W şarj adaptörü haricen satılırken, kutu içerisinden ise herhangi bir şarj adaptörü çıkmıyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 mini, kablosuz şarj için arkasında küçük mıknatıs halkalarına ev sahipliği yapıyor. Bu sayede telefonun şarj standında yerleştirildiğinde, şarj pedi ile telefonun doğru ve hızlı bir şekilde hizalanması sağlanıyor. Apple bunun için de MagSafe ve MagSafe Duo isimli kablosuz şarj matı cihazlarını duyurdu. iPhone 12 ve iPhone 12 mini, bu şarj matlarını üzerine yerleştirildiğinde 15W gücünde kablosuz şarj olabiliyor.

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Kamera: Gece modu artık tüm kameralarda

iPhone 12 ve iPhone 12 mini, kamera olarak geniş + ultra geniş açı kombinasyonuyla geliyor. Telefonların ana kamerası 12 MP çözünürlük ve f/1.6 diyafram değerine sahipken, ultra geniş açılı kamerası ise 12 MP çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu noktada geniş açılı ana kameranın diyaframı büyütülerek (iPhone 11'de f/1.8), ışık hassasiyeti %27 artırılmış. Telefonun ön kamerası ise f/2.2 diyafram değerine ve 12 MP çözünürlüğe sahip.

Yeni iPhone'ların kamerası yazılımsal olarak da önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor. Öyle ki artık ön kamera ve ultra geniş açılı kamera da gece modu desteğine kavuşmuş durumda. Ayrıca hızlandırılmış çekim için de gece modu desteği getirilmiş.

İkinci nesil Deep Fusion, fotoğraflarda daha fazla doku ve daha az gürültü sunarken, Smart HDR 3 ise fotoğrafların beyaz dengesini, kontrastını, dokusunu ve doygunluğunu çok daha iyi ayarlayabiliyor. Video kanadında ise 4K @60FPS videolar çekebilen iPhone 12 ve iPhone 12 mini, Dolby Vision formatında yani 10 bit renk derinliğine sahip HDR videolar çekebiliyor. Bu sayede, Dolby Vision ile HDR video çeken ilk telefon unvanı iPhone 12 serisinin oluyor.

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Bağlantı: 5G

Apple, hücresel bağlantı için artık terfi zamanı diyor ve iPhone 12 serisiyle birlikte 5G teknolojisine geçiş yapıyor. Bu sayede hücresel bağlantı ile teorik olarak 4 gigabite kadar indirme ve 200 Mbps'ye kadar da yükleme hızları sunuluyor. 5G bağlantısının en büyük handikaplarından olan yüksek güç tüketimini kompanse edebilmek adına "akıllı veri modu" isimli bir özelliğe ev sahipliği yapan iPhone 12 modelleri, ihtiyaca göre 4G ve 5G bağlantıları arasında otomatik geçiş yapabiliyor.

Yeni çıkan diğer Apple ürünlerinde olduğu gibi kapalı alan konum takibi için ultra geniş bant teknolojisinden istifade eden U1 çipine ev sahipliği yapan iPhone 12 ve iPhone 12 mini; Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0 gibi güncel bağlantı teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

iPhone 12 mini & iPhone 12 teknik özellikleri

iPhone 12 iPhone 12 mini Ekran 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED panel 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED panel Boyut ve ağırlık 146,7 x 71,5 x 7,4 mm ~ 162 g 131,5 x 64,2 x 7,4 mm ~ 133 g İşlemci A14 Bionic A14 Bionic RAM 4 GB 4 GB Depolama 64/128/256 GB 64/128/256 GB Ön kamera 12 MP (f/2.2) 12 MP (f/2.2) Arka kamera Geniş açı 12 MP (f/1.6, 26mm odak uzaklığı) + Ultra geniş açı 12 MP (f/2.4, 13mm odak uzaklığı) Geniş açı 12 MP (f/1.6, 26mm odak uzaklığı) + Ultra geniş açı 12 MP (f/2.4, 13mm odak uzaklığı) Arka kamera özellikleri 120° görüş alanı, 5x dijital yakınlaştırma,OIS (geniş), 6 efektli portre modu, ikinci nesil gece modu, ikinci nesil Deep Fusion, üçüncü nesil Smart HDR, 4K @60FPS ve Dolby Vision video kayıt 120° görüş alanı, 5x dijital yakınlaştırma,OIS (geniş), 6 efektli portre modu, ikinci nesil gece modu, ikinci nesil Deep Fusion, üçüncü nesil Smart HDR, 4K @60FPS ve Dolby Vision video kayıt Batarya 17 saate kadar video oynatma, 11 saate kadar video izleme, 65 saate kadar ses çalma 15 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar video izleme, 50 saate kadar ses çalma Şarj Kablolu 20W, kablosuz 15W Kablolu 20W, kablosuz 15W Bağlantı Lightning, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz, 4G LTE Lightning, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz, 4G LTE İşletim sistemi iOS 14 iOS 14 Renk seçenekleri Siyah, beyaz, kırmızı, lacivert, yeşil Siyah, beyaz, kırmızı, lacivert, yeşil Diğer IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık, Face ID, Dolby Atmos IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık, Face ID, Dolby Atmos

iPhone 12 & iPhone 12 mini fiyatı ve çıkış tarihi

iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin depolama kapasitelerine göre fiyat etiketleri şu şekilde:

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini 64 GB: 699$

iPhone 12 mini 128 GB: 749$

iPhone 12 mini 256 GB: 799$

iPhone 12

iPhone 12 64 GB: 799$

iPhone 12 128 GB: 849$

iPhone 12 256 GB: 899$

iPhone 12, 16 Ekim'de ön siparişe açılacak ve 23 Ekim'de de piyasaya çıkmış olacak. iPhone 12 mini ise 6 Ekim'de ön siparişe açılacak ve 13 Kasım'da da nihai olarak satışa çıkmış olacak. Yeni iPhone'ların kutu içerisinde yalnızca USB-C-to-Lightning kablosu bulunuyor.

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