Dune 3 için beklenen haber geldi

Neyse ki ikinci film beklentileri boşa çıkarmadı. Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan Dune: Part Two, bu başarısını gişe performansıyla da taçlandırdı. Filmin gişe hasılatı 635 milyon doları geçmiş durumda. Gişedeki yolculuğunu tamamladığında bu rakamın 650 ila 700 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
Dune 3 Beklenenden Önce Çekilebilir
Dune: Part Two'nun sinemaseverlerden gördüğü yoğun ilgi, Dune 3'ün de önünü açmış oldu. Nitekim serinin geleceğine dair beklenen açıklama dün geldi. Dune serisinin arkasındaki stüdyo olan Legendary Entertainment, serinin üçüncü filmine resmi onayı verdi. Üstelik Legendary tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa üçüncü filmi beklediğimizden de önce görebiliriz.
Legendary Entertainment, Dune 3'ün yanı sıra Denis Villeneuve'ün imzasını taşıyacak bir filme daha yeşil ışık yaktı. Nuclear War: A Scenario adlı çok satan kitaptan uyarlanacak bu filmin Dune 3'ten sonra çekileceği açıklandı. Daha şimdiden Nuclear War filmi için planlamalara başlanmış olması, Villeneuve'ün bu filmi yakın gelecekte çekmeyi planladığını gösteriyor. Dune 3'ün ondan da önce çekilecek olması, yönetmenin bir süre Dune'a ara verme kararından caymış olabileceğini düşündürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...