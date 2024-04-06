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    Anlık Bildirim

    Dune 3 için beklenen haber geldi

    Dune: Part Two'nun gişede sergilediği performans, serinin geleceğini de belirledi. Bir süredir ön hazırlık aşamasında olan Dune 3 için beklenen açıklama nihayet geldi.   
    Dune 3 için beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Frank Herbert'ın efsanevi bilim-kurgu serisi Dune'u başarıyla beyazperdeye uyarlayan Dennis Villeneuve, daha ikinci film çıkmadan, serinin ikinci kitabını da sinemaya uyarlamak ve böylece üçlemesini tamamlamak istediğini açıklamıştı. Hatta kendisi daha sonra verdiği bir röportajda Dune: Messiah'ın senaryosu üzerinde çalışmaya başladıklarını da açıkladı. Ancak tüm bunlar üçüncü filmin çekileceği varsayımı üzerine yapılıyordu. Çünkü Dune 3 henüz resmi olarak onaylanmamıştı. Üçüncü filmin hayata geçirilebilmesi için önce ikinci filmin başarılı olması gerekiyordu.

    Neyse ki ikinci film beklentileri boşa çıkarmadı. Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan Dune: Part Two, bu başarısını gişe performansıyla da taçlandırdı. Filmin gişe hasılatı 635 milyon doları geçmiş durumda. Gişedeki yolculuğunu tamamladığında bu rakamın 650 ila 700 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

    Dune 3 Beklenenden Önce Çekilebilir

    Dune: Part Two'nun sinemaseverlerden gördüğü yoğun ilgi, Dune 3'ün de önünü açmış oldu. Nitekim serinin geleceğine dair beklenen açıklama dün geldi. Dune serisinin arkasındaki stüdyo olan Legendary Entertainment, serinin üçüncü filmine resmi onayı verdi. Üstelik Legendary tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa üçüncü filmi beklediğimizden de önce görebiliriz.

    Legendary Entertainment, Dune 3'ün yanı sıra Denis Villeneuve'ün imzasını taşıyacak bir filme daha yeşil ışık yaktı. Nuclear War: A Scenario adlı çok satan kitaptan uyarlanacak bu filmin Dune 3'ten sonra çekileceği açıklandı. Daha şimdiden Nuclear War filmi için planlamalara başlanmış olması, Villeneuve'ün bu filmi yakın gelecekte çekmeyi planladığını gösteriyor. Dune 3'ün ondan da önce çekilecek olması, yönetmenin bir süre Dune'a ara verme kararından caymış olabileceğini düşündürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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