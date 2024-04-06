Dune 3 için beklenen haber geldi

Tam Boyutta Gör Frank Herbert'ın efsanevi bilim-kurgu serisi Dune'u başarıyla beyazperdeye uyarlayan Dennis Villeneuve, daha ikinci film çıkmadan, serinin ikinci kitabını da sinemaya uyarlamak ve böylece üçlemesini tamamlamak istediğini açıklamıştı. Hatta kendisi daha sonra verdiği bir röportajda Dune: Messiah'ın senaryosu üzerinde çalışmaya başladıklarını da açıkladı. Ancak tüm bunlar üçüncü filmin çekileceği varsayımı üzerine yapılıyordu. Çünkü Dune 3 henüz resmi olarak onaylanmamıştı. Üçüncü filmin hayata geçirilebilmesi için önce ikinci filmin başarılı olması gerekiyordu.

Neyse ki ikinci film beklentileri boşa çıkarmadı. Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan Dune: Part Two, bu başarısını gişe performansıyla da taçlandırdı. Filmin gişe hasılatı 635 milyon doları geçmiş durumda. Gişedeki yolculuğunu tamamladığında bu rakamın 650 ila 700 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

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Dune 3 Beklenenden Önce Çekilebilir

Dune: Part Two'nun sinemaseverlerden gördüğü yoğun ilgi, Dune 3'ün de önünü açmış oldu. Nitekim serinin geleceğine dair beklenen açıklama dün geldi. Dune serisinin arkasındaki stüdyo olan Legendary Entertainment, serinin üçüncü filmine resmi onayı verdi. Üstelik Legendary tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa üçüncü filmi beklediğimizden de önce görebiliriz.

Legendary Entertainment, Dune 3'ün yanı sıra Denis Villeneuve'ün imzasını taşıyacak bir filme daha yeşil ışık yaktı. Nuclear War: A Scenario adlı çok satan kitaptan uyarlanacak bu filmin Dune 3'ten sonra çekileceği açıklandı. Daha şimdiden Nuclear War filmi için planlamalara başlanmış olması, Villeneuve'ün bu filmi yakın gelecekte çekmeyi planladığını gösteriyor. Dune 3'ün ondan da önce çekilecek olması, yönetmenin bir süre Dune'a ara verme kararından caymış olabileceğini düşündürüyor.

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