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    Anlık Bildirim

    DC Evreninde ne oluyor? Henry Cavill, Superman rolünü bıraktı ancak yeni Superman filmleri gelecek

    Henry Cavill, Superman karakterini canlandıracak mı, canlandırmayacak mı sorusu kısa süre önce açıklığa kavuştu. Cavill, Instagram hesabından Superman olarak geri dönmeyeceğini açıkladı.
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    Galaksinin Koruyucuları yönetmeni ve DC Studios'un yeni eş başkanı James Gunn, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada yeni Superman filmleri hakkında konuştu. Benzer zaman dilimlerinde bir açıklama da Henry Cavill’den geldi. Cavill, tekrardan Superman karakterini artık canlandırmayacağını açıkladı.

    Henry Cavill, Superman rolünü bıraktı

    Henry Cavill, Superman rolünü bıraktı, yeni filmler yolda Tam Boyutta Gör
    Henry Cavill, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "James Gunn ve Peter Safran ile görüştüm ve bu kötü bir haber millet. Superman olarak geri dönmeyeceğim. Ekim ayında stüdyo tarafından geri döneceğimin açıklanmasının ardından bu haberi vermek kolay değil ama hayat bu” ifadelerini kullanarak Superman olarak dönmeyeceğini duyurdu. Cavill bir süre önce de Netflix'te Geralt karakterini canlandırdığı The Witcher dizisinden ayrılmıştı.

    DC Evreni’nde ne oluyor?

    James Gunn ve Peter Safran, evreni şekillendirmeye çalışacaklar. Bunu yaparken planlarına uymayan ve önceden duyurulmuş projelerin iptal edildiğini görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere James Gunn ve Peter Safran, Patty Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği Wonder Woman 3 filmini iptal etmişti. Şimdi ise Henry Cavill’in Superman’i üzerine çizik atılıyor. Öte yandan Gunn, “Henry ile gelecekte birlikte çalışmak için birtakım heyecan verici olasılıklar hakkında da görüştük” ifadelerini kullandı.

    Superman’ın gençlik dönemini anlatan film yolda

    Gunn yaptığı açıklamada ellerinde hazır bir DC yapılacaklar listesi bulunduğunu aktarıyor. 2023’ün başında bu projeler detaylı bir şekilde paylaşılacak. Gunn, ilk olarak Superman’in hedefte olduğunu ve karakterin hayatının erken gazetecilik dönemlerinde geçen bir filmin yolda olduğunu açıkladı. Bu nedenle Cavill’in olmayacağını duyuran Gunn, aynı zamanda filmin senaryosunu da yazıyor. Filmin Metropolis'te geçmesi ve genç bir Superman'e odaklanması bekleniyor.

    Filmin yönetmeninin kim olacağı belli değil ancak bazı söylentiler, Batman'i canlandıran Ben Affleck'in Gunn ile DC Evreninde yönetmen olarak bulunma konusunda görüştüklerini söylüyor. Bu arada Batman'in de geleceği belirsiz.

    Siyah Superman filmi geliyor

    Henry Cavill, Superman rolünü bıraktı, yeni filmler yolda Tam Boyutta Gör

    Ek olarak bir de Siyah Superman (Black Superman) filminin de geleceği belirtiliyor. DC Evreninin başına getirilen Gunn ve Safran işleri ağırdan alma niyetinde değil. Bilindiği üzere bir süredir Ta-Nehisi Coates tarafından yazılan ve JJ Abrams'ın yapımcılığını üstlendiği bir Black Superman filmi hazırlanıyor. Gunn ve Safran’ın planlarının bu filmi etkilemesi beklenmiyor. Henüz bu projenin detayları belli değil ancak 1938 yılında çıkan bir çizgi roman uyarlaması olması ve Clark Kent karakterinin şimdilerde Adonis Creed olarak tanınan Michael B. Jordan’ın üstlenmesi bekleniyor.

    Tüm bunların yanında halihazırda duyurulmuş olan DC filmlerinin ve DCEU’nun geleceği de belirsiz. Hangi filmlerin geleceği ve iptal edileceği noktasında net bilgiler bulunmuyor. Ancak Gunn ve Safran’ın da söylediği gibi önümüzdeki aylarda daha fazla detaya kavuşacağız.

    Kaynakça https://variety.com/2022/film/news/james-gunn-writing-superman-movie-henry-cavill-out-1235461889/ https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/superman-movie-in-the-works-james-gunn-1235282481/
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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