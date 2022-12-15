DC Evreninde ne oluyor? Henry Cavill, Superman rolünü bıraktı ancak yeni Superman filmleri gelecek

- Henry Cavill, Superman rolünü bıraktı
- DC Evreni’nde ne oluyor?
- Superman’ın gençlik dönemini anlatan film yolda
- Siyah Superman filmi geliyor
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Henry Cavill, Superman rolünü bıraktı
DC Evreni’nde ne oluyor?
James Gunn ve Peter Safran, evreni şekillendirmeye çalışacaklar. Bunu yaparken planlarına uymayan ve önceden duyurulmuş projelerin iptal edildiğini görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere James Gunn ve Peter Safran, Patty Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği Wonder Woman 3 filmini iptal etmişti. Şimdi ise Henry Cavill’in Superman’i üzerine çizik atılıyor. Öte yandan Gunn, “Henry ile gelecekte birlikte çalışmak için birtakım heyecan verici olasılıklar hakkında da görüştük” ifadelerini kullandı.
Superman’ın gençlik dönemini anlatan film yolda
Gunn yaptığı açıklamada ellerinde hazır bir DC yapılacaklar listesi bulunduğunu aktarıyor. 2023’ün başında bu projeler detaylı bir şekilde paylaşılacak. Gunn, ilk olarak Superman’in hedefte olduğunu ve karakterin hayatının erken gazetecilik dönemlerinde geçen bir filmin yolda olduğunu açıkladı. Bu nedenle Cavill’in olmayacağını duyuran Gunn, aynı zamanda filmin senaryosunu da yazıyor. Filmin Metropolis'te geçmesi ve genç bir Superman'e odaklanması bekleniyor.
Filmin yönetmeninin kim olacağı belli değil ancak bazı söylentiler, Batman'i canlandıran Ben Affleck'in Gunn ile DC Evreninde yönetmen olarak bulunma konusunda görüştüklerini söylüyor. Bu arada Batman'in de geleceği belirsiz.
Siyah Superman filmi geliyor
Ek olarak bir de Siyah Superman (Black Superman) filminin de geleceği belirtiliyor. DC Evreninin başına getirilen Gunn ve Safran işleri ağırdan alma niyetinde değil. Bilindiği üzere bir süredir Ta-Nehisi Coates tarafından yazılan ve JJ Abrams'ın yapımcılığını üstlendiği bir Black Superman filmi hazırlanıyor. Gunn ve Safran’ın planlarının bu filmi etkilemesi beklenmiyor. Henüz bu projenin detayları belli değil ancak 1938 yılında çıkan bir çizgi roman uyarlaması olması ve Clark Kent karakterinin şimdilerde Adonis Creed olarak tanınan Michael B. Jordan’ın üstlenmesi bekleniyor.
Tüm bunların yanında halihazırda duyurulmuş olan DC filmlerinin ve DCEU’nun geleceği de belirsiz. Hangi filmlerin geleceği ve iptal edileceği noktasında net bilgiler bulunmuyor. Ancak Gunn ve Safran’ın da söylediği gibi önümüzdeki aylarda daha fazla detaya kavuşacağız.Kaynakça https://variety.com/2022/film/news/james-gunn-writing-superman-movie-henry-cavill-out-1235461889/ https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/superman-movie-in-the-works-james-gunn-1235282481/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...