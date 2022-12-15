DC Evreninde ne oluyor? Henry Cavill, Superman rolünü bıraktı ancak yeni Superman filmleri gelecek

Tam Boyutta Gör Galaksinin Koruyucuları yönetmeni ve DC Studios'un yeni eş başkanı James Gunn, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada yeni Superman filmleri hakkında konuştu. Benzer zaman dilimlerinde bir açıklama da Henry Cavill’den geldi. Cavill, tekrardan Superman karakterini artık canlandırmayacağını açıkladı.

Henry Cavill, Superman rolünü bıraktı

Tam Boyutta Gör Henry Cavill, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "James Gunn ve Peter Safran ile görüştüm ve bu kötü bir haber millet. Superman olarak geri dönmeyeceğim. Ekim ayında stüdyo tarafından geri döneceğimin açıklanmasının ardından bu haberi vermek kolay değil ama hayat bu” ifadelerini kullanarak Superman olarak dönmeyeceğini duyurdu. Cavill bir süre önce de Netflix'te Geralt karakterini canlandırdığı The Witcher dizisinden ayrılmıştı.

DC Evreni’nde ne oluyor?

James Gunn ve Peter Safran, evreni şekillendirmeye çalışacaklar. Bunu yaparken planlarına uymayan ve önceden duyurulmuş projelerin iptal edildiğini görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere James Gunn ve Peter Safran, Patty Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği Wonder Woman 3 filmini iptal etmişti. Şimdi ise Henry Cavill’in Superman’i üzerine çizik atılıyor. Öte yandan Gunn, “Henry ile gelecekte birlikte çalışmak için birtakım heyecan verici olasılıklar hakkında da görüştük” ifadelerini kullandı.

Superman’ın gençlik dönemini anlatan film yolda

Gunn yaptığı açıklamada ellerinde hazır bir DC yapılacaklar listesi bulunduğunu aktarıyor. 2023’ün başında bu projeler detaylı bir şekilde paylaşılacak. Gunn, ilk olarak Superman’in hedefte olduğunu ve karakterin hayatının erken gazetecilik dönemlerinde geçen bir filmin yolda olduğunu açıkladı. Bu nedenle Cavill’in olmayacağını duyuran Gunn, aynı zamanda filmin senaryosunu da yazıyor. Filmin Metropolis'te geçmesi ve genç bir Superman'e odaklanması bekleniyor.

Filmin yönetmeninin kim olacağı belli değil ancak bazı söylentiler, Batman'i canlandıran Ben Affleck'in Gunn ile DC Evreninde yönetmen olarak bulunma konusunda görüştüklerini söylüyor. Bu arada Batman'in de geleceği belirsiz.

Siyah Superman filmi geliyor

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Ek olarak bir de Siyah Superman (Black Superman) filminin de geleceği belirtiliyor. DC Evreninin başına getirilen Gunn ve Safran işleri ağırdan alma niyetinde değil. Bilindiği üzere bir süredir Ta-Nehisi Coates tarafından yazılan ve JJ Abrams'ın yapımcılığını üstlendiği bir Black Superman filmi hazırlanıyor. Gunn ve Safran’ın planlarının bu filmi etkilemesi beklenmiyor. Henüz bu projenin detayları belli değil ancak 1938 yılında çıkan bir çizgi roman uyarlaması olması ve Clark Kent karakterinin şimdilerde Adonis Creed olarak tanınan Michael B. Jordan’ın üstlenmesi bekleniyor.

Tüm bunların yanında halihazırda duyurulmuş olan DC filmlerinin ve DCEU’nun geleceği de belirsiz. Hangi filmlerin geleceği ve iptal edileceği noktasında net bilgiler bulunmuyor. Ancak Gunn ve Safran’ın da söylediği gibi önümüzdeki aylarda daha fazla detaya kavuşacağız.

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