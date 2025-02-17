Dune: Messiah'ın çekimlerine beklenenden önce başlanabilir

Denis Villeneuve geçtiğimiz yıl çekimlere 2026'da başlayacaklarını söylerken bu konuda çok emin görünmüyordu. Hatta duruma göre 2025'te de başlayabileceklerini düşündüren ifadeler kullanmıştı. Bu yüzden Deadline'ın haberi aslında yönetmenin açıklamasıyla tam olarak çelişmiyor. Diğer yandan filmin çekimlerine haziran ayında başlanması, Warner Bros. tarafından açıklanan vizyon tarihiyle de örtüşüyor.
Dune: Messiah, 18 Aralık 2026'da Gösterime Girebilir
Warner Bros. geçtiğimiz aylarda bir paylaşım yaparak Denis Villeneuve'ün yeni filminin 18 Aralık 2026'da gösterime gireceğini duyurmuştu. Bu filmin Dune: Messiah mı yoksa Dune serisinden bağımsız bir yapım mı olacağı ise belirtilmemişti. Ne var ki o dönem gelen haberler bunun Dune: Messiah olacağını söylüyordu. Filmin çekimlerine bu yılın haziran ayında başlanması, yeni Dune filminin daha önce açıklanan bu tarihe yetişmesini sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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