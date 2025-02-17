Dune: Messiah'ın çekimlerine beklenenden önce başlanabilir

Tam Boyutta Gör Dune filmleriyle etkileyici bir iş ortaya koyan Denis Villeneuve, çok yakında bu serinin üçüncü filmi için sete dönecek. Başarılı yönetmen geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda çekimlerin muhtemelen 2026'da başlayacağını söylemişti. Ancak aradan geçen sürede planlar değişmiş olabilir. Çünkü Deadline muhabiri Baz Bamigboye'nin Hollywood içinden aldığı son duyumlara göre, Dune: Messiah'ın çekimlerine bu yılın haziran ayında başlanacak.

Denis Villeneuve geçtiğimiz yıl çekimlere 2026'da başlayacaklarını söylerken bu konuda çok emin görünmüyordu. Hatta duruma göre 2025'te de başlayabileceklerini düşündüren ifadeler kullanmıştı. Bu yüzden Deadline'ın haberi aslında yönetmenin açıklamasıyla tam olarak çelişmiyor. Diğer yandan filmin çekimlerine haziran ayında başlanması, Warner Bros. tarafından açıklanan vizyon tarihiyle de örtüşüyor.

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Dune: Messiah, 18 Aralık 2026'da Gösterime Girebilir

Warner Bros. geçtiğimiz aylarda bir paylaşım yaparak Denis Villeneuve'ün yeni filminin 18 Aralık 2026'da gösterime gireceğini duyurmuştu. Bu filmin Dune: Messiah mı yoksa Dune serisinden bağımsız bir yapım mı olacağı ise belirtilmemişti. Ne var ki o dönem gelen haberler bunun Dune: Messiah olacağını söylüyordu. Filmin çekimlerine bu yılın haziran ayında başlanması, yeni Dune filminin daha önce açıklanan bu tarihe yetişmesini sağlayabilir.

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