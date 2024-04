Yeni Matrix filmi için hazırlıklara başlandı

Tam Boyutta Gör Elinde bulundurduğu Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Game of Thrones gibi franchise'lardan mümkün olduğunca faydalanmak isteyen Warner Bros. önemli bir seriyi daha canlandırmaya hazırlanıyor. Bu akşam sinema dünyasının gündemine bomba gibi düşen habere göre stüdyo, yeni bir Matrix filmi için hazırlıklara başladı.

2021 yapımı The Matrix Resurrections'ın aksine bu kez filmin başında yeni bir isim olacak. Wachowski Kardeşler'den Lana Wachowski'nin yapımcı olarak yer alacağı filmi Drew Goddard yazıp yönetecek.

The Martian filmiyle Oscar adaylığı kazanmış başarılı bir senarist olan Drew Goddard, The Cabin in the Woods ve Bad Times at the El Royale filmleriyle yönetmen olarak da iddialı olduğunu göstermişti. The Martian'ın yanı sıra World War Z ve Cloverfield gibi filmlerin de senaristi olan Goddard, aynı zamanda Daredevil dizisinin de yaratıcılarından.

Yeni Matrix Filminin Resurrections'tan Çok Farklı Olması Bekleniyor

Lana Wachowski'nin yönettiği The Matrix Resurrections, serinin hayranlarının beklediği gibi bir devam filmi çıkmamıştı. Wachowski, alışıldk bir Matrix filmi çekmek yerine bu fırsatı kullanarak tüketim toplumuna dair farklı konulara değinmeyi tercih etmişti. Drew Goddard'ın imzasını taşıyacak yeni Matrix filminin ise orijinal üçlemeye daha yakın bir iş olması bekleniyor.

Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss ve Laurence Fishburne gibi isimlerin bu yeni filmde geri dönüp dönmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

