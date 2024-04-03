Yeni Matrix filmi için hazırlıklara başlandı

2021 yapımı The Matrix Resurrections'ın aksine bu kez filmin başında yeni bir isim olacak. Wachowski Kardeşler'den Lana Wachowski'nin yapımcı olarak yer alacağı filmi Drew Goddard yazıp yönetecek.
The Martian filmiyle Oscar adaylığı kazanmış başarılı bir senarist olan Drew Goddard, The Cabin in the Woods ve Bad Times at the El Royale filmleriyle yönetmen olarak da iddialı olduğunu göstermişti. The Martian'ın yanı sıra World War Z ve Cloverfield gibi filmlerin de senaristi olan Goddard, aynı zamanda Daredevil dizisinin de yaratıcılarından.
Yeni Matrix Filminin Resurrections'tan Çok Farklı Olması Bekleniyor
Lana Wachowski'nin yönettiği The Matrix Resurrections, serinin hayranlarının beklediği gibi bir devam filmi çıkmamıştı. Wachowski, alışıldk bir Matrix filmi çekmek yerine bu fırsatı kullanarak tüketim toplumuna dair farklı konulara değinmeyi tercih etmişti. Drew Goddard'ın imzasını taşıyacak yeni Matrix filminin ise orijinal üçlemeye daha yakın bir iş olması bekleniyor.
Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss ve Laurence Fishburne gibi isimlerin bu yeni filmde geri dönüp dönmeyeceği şimdilik bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...