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    Anlık Bildirim

    Yeni Matrix filmi için hazırlıklara başlandı

    Yeni Matrix filmi için hazırlıklara başlandı. Lana Wachowski'nin bu kez sadece yapımcı olarak yer alacağı filmi, Drew Goddard (The Cabin in the Woods) yazıp yönetecek.   
    Matrix 5 için hazırlıklara başlandı Tam Boyutta Gör
    Elinde bulundurduğu Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Game of Thrones gibi franchise'lardan mümkün olduğunca faydalanmak isteyen Warner Bros. önemli bir seriyi daha canlandırmaya hazırlanıyor. Bu akşam sinema dünyasının gündemine bomba gibi düşen habere göre stüdyo, yeni bir Matrix filmi için hazırlıklara başladı.

    2021 yapımı The Matrix Resurrections'ın aksine bu kez filmin başında yeni bir isim olacak. Wachowski Kardeşler'den Lana Wachowski'nin yapımcı olarak yer alacağı filmi Drew Goddard yazıp yönetecek.

    The Martian filmiyle Oscar adaylığı kazanmış başarılı bir senarist olan Drew Goddard, The Cabin in the Woods ve Bad Times at the El Royale filmleriyle yönetmen olarak da iddialı olduğunu göstermişti. The Martian'ın yanı sıra World War Z ve Cloverfield gibi filmlerin de senaristi olan Goddard, aynı zamanda Daredevil dizisinin de yaratıcılarından.

    Yeni Matrix Filminin Resurrections'tan Çok Farklı Olması Bekleniyor

    Lana Wachowski'nin yönettiği The Matrix Resurrections, serinin hayranlarının beklediği gibi bir devam filmi çıkmamıştı. Wachowski, alışıldk bir Matrix filmi çekmek yerine bu fırsatı kullanarak tüketim toplumuna dair farklı konulara değinmeyi tercih etmişti. Drew Goddard'ın imzasını taşıyacak yeni Matrix filminin ise orijinal üçlemeye daha yakın bir iş olması bekleniyor.

    Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss ve Laurence Fishburne gibi isimlerin bu yeni filmde geri dönüp dönmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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