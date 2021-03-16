Macera oyunu The Cube Escape Collection, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Rust Lake'in yaptığı point and click macera oyunu The Cube Escape Collection, mobil cihazlar için yayınlandı.
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Klasik bir point and click oyunu olan The Cube Escape Collection'da 9 farklı bölüm bulunuyor. Bu paket ile birlikte tüm oyunlar bir araya getirilmiş durumda. The Cube Escape Collection, yaklaşık olarak 110 MB. Oyunu şu anda App Store ve Google Play'de ücretsiz olarak bulabilirsiniz. Oyunun mağaza sayfalarını, tanıtım yazısını ve fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz.
Cube Escape Collection Rusty Lake B.V. Oyunlar Ücretsiz 108.3 MB
Cube Escape Collection Rusty Lake Macera Oyunları Ücretsiz Cihaza göre değişir
Tanıtım Yazısı
Bu klasik point-and-click macera antolojisinde, bir kadının ölümünü araştırdığı sırada Rusty Lake dünyasının gizemine kapılan cinayet dedektifi Dale Vendermeer'in yolunu izleyeceksin.
Cube Escape, Rusty Lake evreninin sunulduğu, Rusty Lake'in ilk oyun serisi. The Cube Escape Collection'da 9 bölüm bulunuyor: Seasons, The Lake, Arles, Harvey's Box, Case 23, The Mill, Birthday, Theatre ve The Cave.
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!