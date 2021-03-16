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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Macera oyunu The Cube Escape Collection, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı

    Farklı bölümlerden oluşan Cube Escape serisi, tek bir pakette toplandı ve ücretsiz olarak iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    16 Mart 2021, 22:30 (3 sa.)
    436
    10
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Macera oyunu The Cube Escape Collection, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Rust Lake'in yaptığı point and click macera oyunu The Cube Escape Collection, mobil cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Macera oyunu Pigeon: A Love Story, mobil cihazlar için yayınlandı"

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    Klasik bir point and click oyunu olan The Cube Escape Collection'da 9 farklı bölüm bulunuyor. Bu paket ile birlikte tüm oyunlar bir araya getirilmiş durumda. The Cube Escape Collection, yaklaşık olarak 110 MB. Oyunu şu anda App Store ve Google Play'de ücretsiz olarak bulabilirsiniz. Oyunun mağaza sayfalarını, tanıtım yazısını ve fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz.

    Cube Escape Collectio‪n‬ Cube Escape Collectio‪n‬ Cube Escape Collectio‪n‬ Cube Escape Collectio‪n‬ Rusty Lake B.V. Oyunlar Ücretsiz 108.3 MB

    Cube Escape Collection Cube Escape Collection Cube Escape Collection Cube Escape Collection Rusty Lake Macera Oyunları Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Tanıtım Yazısı

    Bu klasik point-and-click macera antolojisinde, bir kadının ölümünü araştırdığı sırada Rusty Lake dünyasının gizemine kapılan cinayet dedektifi Dale Vendermeer'in yolunu izleyeceksin.

    Cube Escape, Rusty Lake evreninin sunulduğu, Rusty Lake'in ilk oyun serisi. The Cube Escape Collection'da 9 bölüm bulunuyor: Seasons, The Lake, Arles, Harvey's Box, Case 23, The Mill, Birthday, Theatre ve The Cave.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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