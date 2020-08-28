Dünya çapında 7 nükleer santral enerjisi Bitcoin'e harcanıyor

Son yapılan araştırmalarda ortaya çıktığı üzere Bitcoin madenciliği, dünya çapında son derece büyük bir enerji tüketimine ve dolaylı olarak çevresel zarar faktörüne sahip.İlginizi Çekebilir New York'taki enerji santralinde fazlalık enerjiyle Bitcoin madenciliği yapılıyor
Cambridge Center for Alternative Finance tarafından Pazartesi günü yayınlanan açıklamaya göre dünya çapındaki bitcoin madenciliği endüstrisi, 7,46 GW enerji tüketimine sahip. Bu enerji tüketimi, saatte 63,32 terawatt seviyesine denk geliyor. Madenciler kW başına ortalama 0,03 ile 0,05 dolar arasında ücret ödüyorlar. Mart ayındaki verilere göre bir tam bitcoinin enerji maliyeti 7500 dolar civarına denk geliyor ve madenciye net kâr olarak yaklaşık 4 bin dolar bırakıyor.
Bitcoin madenciliği, kendi bilgisayarında madencilik yapanlardan başlayarak 50 bin son model bilgisayarın kurulu olduğu Kazakistan tesisine kadar farklı bir skalada görülüyor. Madencilik için kullanılan işlem gücü, hashrate, şu an dünya çapında saniyede 120 exahash seviyesinde. Endüstri analistlerine göre ise bu değer yakında bir hayli yükselecek.
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Bitooda tarafından yayınlanan tahminlere göre önümüzdeki 12-14 aylık periyotta hashrate 260 EH/s seviyelerine ulaşacak. Enerji tüketim değeri de 9,6 ile 10,6 GW seviyesine yükselecek.
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Bitcoin niye elektrik tüketiyor ? Bitcoinde aracı sistem olmadığı için. Kim bitcoin basacak ? Yada insanların birbirine gönderdiği bitcoinleri kim kontrol edip ana deftere kaydedecek ?
Kabaca bir matematik sorusunu çözen bunları deftere kaydediyor. Bu soru çok hızlı çözülürse zorluk derecesi artıyor ki daha yavaş çözülsün.Çok yavaş çözülürse de zorluk derecesi düşürülüyor (bu çok nadir olur) daha hızlı çözülsün.
Bu çözülen problem basit olarak tek yönlü hash. Yani aslında problem çözenler sadece inputları değiştirerek bir fonksiyon çalıştırıp istenilen sonuca ulaşmaya çalışıyor (sonuç aralığı aslında 1 sonuç yok). Nihayetinde siz en kısa zamanda ne kadar fazla input denerseniz, sonucu bulma şansınız o kadar artıyor.
Burada minerlar devreye giriyor özel cihazlarla bunu en kısa zamanda en hızlı şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bu cihazlarda elektrik tüketiyor.
Sonucu bulan miner bunu networke yayınladıktan sonra, diğer blok için aynı iş yapılıyor. Bir sonraki bloğu (üretelin bitcoin ve gönderimleri onaylama) bulmak için inputlar deneniyor demiştim daha önceden. Bu inputların bir paremetresi sürekli değişken (cihazların üretip denediği) diğeri ise sabit bir önceki blokta bulunan sonuç. Böylelikle bloklar birbirine bağlanmış oluyor (Blok zinciri).
Bu yüzden ki aracı kurum olmadan bitcoin basılıyor ve gönderimler onaylanıyor.
Peki bitcoin neden çok güvenli çünkü sizin bu sistemi alt etmeniz için tüm bu harcanan gücün %51'ini en az 1 saat boyunca elinde tutmanız gerekli.
%51 gücü elinde tutmak (sadece elektrik gücü yetmez cihazlarda gerekli) çok maliyetli ayrıca o 6 blokta üretip kazanabileceğiniz bitcoinleri de kaybediyorsunuz eğer sistemi manupüle etmek isterseniz.
O yüzdendir ki bu neredeyse imkansıza yakın. Ayrıca sistemi bozmak yerine destek olanlara ödül veriliyor (basılan bitcoini ve gönderimlerden alının ücretleri bu minerlar alıyor).
Sistem sadece matematiksel ve finansal olarak mükemmel değil. Aç gözlü insan doğasını da tatmin ettiği için sisteme destek her geçen gün artıyor (üretilen bitcoinlere ve gönderim ücretlerine sahip olmak için)
ve bitcoin her geçen gün daha güvenli oluyor.
O yüzden bırakın bitcoinin elektrik tüketimini. Bitcoin çok büyük bir finansal çözüm getiriyor insanlığa. Hiç bir çözüm üretmeyip dünyayı kirleten işlerle uğraşın.