Dünya çapında 7 nükleer santral enerjisi Bitcoin'e harcanıyor

Tam Boyutta Gör

Son yapılan araştırmalarda ortaya çıktığı üzere Bitcoin madenciliği, dünya çapında son derece büyük bir enerji tüketimine ve dolaylı olarak çevresel zarar faktörüne sahip.

İlginizi Çekebilir

New York'taki enerji santralinde fazlalık enerjiyle Bitcoin madenciliği yapılıyor

Cambridge Center for Alternative Finance tarafından Pazartesi günü yayınlanan açıklamaya göre dünya çapındaki bitcoin madenciliği endüstrisi, 7,46 GW enerji tüketimine sahip. Bu enerji tüketimi, saatte 63,32 terawatt seviyesine denk geliyor. Madenciler kW başına ortalama 0,03 ile 0,05 dolar arasında ücret ödüyorlar. Mart ayındaki verilere göre bir tam bitcoinin enerji maliyeti 7500 dolar civarına denk geliyor ve madenciye net kâr olarak yaklaşık 4 bin dolar bırakıyor.

Bitcoin madenciliği, kendi bilgisayarında madencilik yapanlardan başlayarak 50 bin son model bilgisayarın kurulu olduğu Kazakistan tesisine kadar farklı bir skalada görülüyor. Madencilik için kullanılan işlem gücü, hashrate, şu an dünya çapında saniyede 120 exahash seviyesinde. Endüstri analistlerine göre ise bu değer yakında bir hayli yükselecek.

Ayrıca Bkz. "Wasteland 3 ve Tell Me Why, Xbox Game Pass’teki yerini aldı"

Bitooda tarafından yayınlanan tahminlere göre önümüzdeki 12-14 aylık periyotta hashrate 260 EH/s seviyelerine ulaşacak. Enerji tüketim değeri de 9,6 ile 10,6 GW seviyesine yükselecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.