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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya çapında 7 nükleer santral enerjisi Bitcoin'e harcanıyor

    Bitcoin madenciliği, bitcoinin değerini artırmasıyla birlikte her geçen gün kendisine daha çok çalışan buluyor. Bu madencilik cihazlarının tükettiği enerji, 7 nükleer santral kapasitesinde.
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    kripto para
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Dünya çapında 7 nükleer santral enerjisi Bitcoin'e harcanıyor
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    Son yapılan araştırmalarda ortaya çıktığı üzere Bitcoin madenciliği, dünya çapında son derece büyük bir enerji tüketimine ve dolaylı olarak çevresel zarar faktörüne sahip.

    İlginizi Çekebilir Avatar New York'taki enerji santralinde fazlalık enerjiyle Bitcoin madenciliği yapılıyor

    Cambridge Center for Alternative Finance tarafından Pazartesi günü yayınlanan açıklamaya göre dünya çapındaki bitcoin madenciliği endüstrisi, 7,46 GW enerji tüketimine sahip. Bu enerji tüketimi, saatte 63,32 terawatt seviyesine denk geliyor. Madenciler kW başına ortalama 0,03 ile 0,05 dolar arasında ücret ödüyorlar. Mart ayındaki verilere göre bir tam bitcoinin enerji maliyeti 7500 dolar civarına denk geliyor ve madenciye net kâr olarak yaklaşık 4 bin dolar bırakıyor.

    Bitcoin madenciliği, kendi bilgisayarında madencilik yapanlardan başlayarak 50 bin son model bilgisayarın kurulu olduğu Kazakistan tesisine kadar farklı bir skalada görülüyor. Madencilik için kullanılan işlem gücü, hashrate, şu an dünya çapında saniyede 120 exahash seviyesinde. Endüstri analistlerine göre ise bu değer yakında bir hayli yükselecek.

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    Bitooda tarafından yayınlanan tahminlere göre önümüzdeki 12-14 aylık periyotta hashrate 260 EH/s seviyelerine ulaşacak. Enerji tüketim değeri de 9,6 ile 10,6 GW seviyesine yükselecek.



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    Alqu 1 sa. en beğenilen nirvanha
    Biz sanki doğayı koruyoruz lafa bak her fırsatta osmanlı torunuyuz diyenler doğaya çok sadık harika oteller inşa ediliyor
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    madonos 1 sa. (düzenlendi)
    Dünyadaki kağıt paraları basan darpaneler, Bankaların serverları, şubeleri residansları, Merkez bankaları, Visa mastercard gibi ödeme kurumlarının serverları binaları acaba ne kadar elektrik tüketiyor? (70 700 7000 nükleer santral ?). Bitcoin tek başına bunların hepsini yapıyor.

    Bitcoin niye elektrik tüketiyor ? Bitcoinde aracı sistem olmadığı için. Kim bitcoin basacak ? Yada insanların birbirine gönderdiği bitcoinleri kim kontrol edip ana deftere kaydedecek ?
    Kabaca bir matematik sorusunu çözen bunları deftere kaydediyor. Bu soru çok hızlı çözülürse zorluk derecesi artıyor ki daha yavaş çözülsün.Çok yavaş çözülürse de zorluk derecesi düşürülüyor (bu çok nadir olur) daha hızlı çözülsün.

    Bu çözülen problem basit olarak tek yönlü hash. Yani aslında problem çözenler sadece inputları değiştirerek bir fonksiyon çalıştırıp istenilen sonuca ulaşmaya çalışıyor (sonuç aralığı aslında 1 sonuç yok). Nihayetinde siz en kısa zamanda ne kadar fazla input denerseniz, sonucu bulma şansınız o kadar artıyor.
    Burada minerlar devreye giriyor özel cihazlarla bunu en kısa zamanda en hızlı şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bu cihazlarda elektrik tüketiyor.

    Sonucu bulan miner bunu networke yayınladıktan sonra, diğer blok için aynı iş yapılıyor. Bir sonraki bloğu (üretelin bitcoin ve gönderimleri onaylama) bulmak için inputlar deneniyor demiştim daha önceden. Bu inputların bir paremetresi sürekli değişken (cihazların üretip denediği) diğeri ise sabit bir önceki blokta bulunan sonuç. Böylelikle bloklar birbirine bağlanmış oluyor (Blok zinciri).
    Bu yüzden ki aracı kurum olmadan bitcoin basılıyor ve gönderimler onaylanıyor.

    Peki bitcoin neden çok güvenli çünkü sizin bu sistemi alt etmeniz için tüm bu harcanan gücün %51'ini en az 1 saat boyunca elinde tutmanız gerekli.
    %51 gücü elinde tutmak (sadece elektrik gücü yetmez cihazlarda gerekli) çok maliyetli ayrıca o 6 blokta üretip kazanabileceğiniz bitcoinleri de kaybediyorsunuz eğer sistemi manupüle etmek isterseniz.
    O yüzdendir ki bu neredeyse imkansıza yakın. Ayrıca sistemi bozmak yerine destek olanlara ödül veriliyor (basılan bitcoini ve gönderimlerden alının ücretleri bu minerlar alıyor).

    Sistem sadece matematiksel ve finansal olarak mükemmel değil. Aç gözlü insan doğasını da tatmin ettiği için sisteme destek her geçen gün artıyor (üretilen bitcoinlere ve gönderim ücretlerine sahip olmak için)
    ve bitcoin her geçen gün daha güvenli oluyor.

    O yüzden bırakın bitcoinin elektrik tüketimini. Bitcoin çok büyük bir finansal çözüm getiriyor insanlığa. Hiç bir çözüm üretmeyip dünyayı kirleten işlerle uğraşın.
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    blackzeros 9 dk. madonos
    emin ol %1i bile değildir.ayrica bankayla bitcoini karsilastirmak cok anlamsız, bugun bitcoin alicam desen araci olmadan alabiliyor musun? banka kurumuda sadece para aktarmak icin yok başka işleride var.kaç kere borsalari hacklendi.bitcoinin kendisi hacklenmese bile ki( quatum bilgisayarların etkileyebilcegi soyleniyordu ) senin bilgisayarın ne kadar guvenli veya kullanacagin araci kurumlar?
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 sa.
    sistem eninde sonunda quantum bilgisayarların kaldıracağı boyuta gelince haliyle bu bilgisayarları devletler veya devlet bankaları kullanacağı için sistemi yönetenler en üst çatı sistemi olacaktır. bu açıdan neremin merkezi olmayan para sistemiymiş bu ! bu sistem tamamen trans haline girmiş masonların büyük şeytanla iletişime geçip dünya üzerinde yaratacakları kaos planları için özellikle hazırlanmış bir komplo senaryosudur.
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    nirvanha (Serdar AYKUT) 2 sa.
    Bunlar hergün doğanın canına okuyor ,insan hakkına giriyor ,Osmanlı olsaydı bunların kafasını vururdu.Ama sorsan barbar olan osmanlıydı.
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    Alqu 1 sa. nirvanha
    Biz sanki doğayı koruyoruz lafa bak her fırsatta osmanlı torunuyuz diyenler doğaya çok sadık harika oteller inşa ediliyor
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    ergenius (vedat bişkin) 2 sa.
    Ben hâlen enerji sarfiyatı ile bitcoin elde etme arasındaki kolerasyonu anlamadım. Mantığıma uymuyor. Aydınlatabilecek biri olursa çok makbule geçer
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    RAIZEN 2 sa. ergenius
    Bitcoin dediğimiz şey upuzun bir karakter kombinasyonudur. Bu kombinasyonu tutturmak için sözüm ona cihazlar sürekli algoritma üzerinde çözümlemeler yapar. Bu cihazların çalışması için de doğal olarak elektrik harcanır. Haberde ise dünya çapında harcanan enerjiden bahsediliyor.
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    blackzeros 2 sa. ergenius
    bitcoin kazmak icin ekran karti full gucte calisiyor bu da ciddi bir elektrik tuketimi demek.zorluk seviyesi devamli arttigindan daha cok islem gucu dolayısıyla daha fazla gpu gerekiyor veya daha guclugpular bu yuzden cok ciddi boyutlara ulasmasi soz konusu enerji tuketiminin.basından beri dedigim gibi boyle kripto para filan kazmak sacmalik , devletlerin bu konuda uyumasi cok ilginc , bu islem gucu sacma sapan anlamsız bir sayı elde etmekten cok daha faydali bilimsel hesaplamalar icin kullanılabilirdi.muhtemelen donanım ureticilerin ve ortaklarının isine geldigi icin abd ve çin bir adım atmadı şimdiye kadar zaten enerji konusu pek umurlarında değil, diğer ülkeler bu anlamsızlığı bir son vermeli.
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 3 sa.
    Biraz abartmışlar sanki tüketim rakamını
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    Elenya 1 sa. yeni yorumcu kuzgun_
    İnanılası değil ancak o denli enerji harcıyor.
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    mokoko_TR 3 sa.
    tyazık günah ya boş işler icin bu kadar enerji havaya uçarmı ?
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