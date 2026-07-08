Dünya Kupası TV'den dijitale taşınıyor: Netflix, YouTube ve Disney dev ihalede

FIFA yayın modelini değiştiriyor
Resmi görüşmelerin önümüzdeki üç ay içinde başlaması beklenirken FIFA ile medya şirketleri yılın başından bu yana ön temaslarını sürdürüyor. Taraflar ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Yeni ihale sürecindeki en dikkat çekici değişikliklerden biri, ABD'deki İngilizce ve İspanyolca yayın haklarının tek paket halinde satışa sunulmasının planlanması oldu. Daha önce bu haklar ayrı yayıncılara satılırken yeni modelin teklifleri yükselterek FIFA'nın gelirini artırması bekleniyor.
2026 Dünya Kupası için Fox İngilizce yayın haklarına 485 milyon dolar, Telemundo ise İspanyolca haklara yaklaşık 600 milyon dolar ödemişti. Medya yöneticileri, yeni ihalede birleşik paketin değerinin her turnuva için 1,5 ila 2 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.
Dijital platformlar sahaya iniyor
FIFA'nın Netflix ile ilişkisi de yeni değil. Kuruluş, daha önce 2027 ve 2031 Kadınlar Dünya Kupası'nın yayın haklarını Netflix'e vermişti.
İhaleye Amazon ve Apple'ın da katılabileceği belirtiliyor. Böyle bir senaryoda yayın hakları için rekabetin daha da artması bekleniyor.
Rekor izlenmeler fiyatı yukarı taşıyor
2030 Dünya Kupası'nın Fas, Portekiz ve İspanya'da, 2034 Dünya Kupası'nın ise Suudi Arabistan'da düzenlenecek olması ABD açısından daha az elverişli yayın saatleri anlamına geliyor. Buna rağmen organizasyonun ulaştığı yüksek izlenme oranları nedeniyle yayın haklarının değer kaybetmesi beklenmiyor.
Nitekim 2026 Dünya Kupası boyunca ABD'de yayınlanan karşılaşmalar rekor izlenme rakamlarına ulaştı. ABD'nin Bosna Hersek ile oynadığı mücadele İngilizce yayınlarda 26 milyondan fazla izleyiciye ulaşırken Telemundo ve Peacock yayınlarıyla birlikte toplam izleyici sayısı daha da yükseldi. ABD-Belçika karşılaşmasının ise tahmini olarak 47,9 milyon izleyici tarafından takip edildiği belirtiliyor. Bu güçlü izlenme performansı, FIFA'nın 2030 ve 2034 Dünya Kupası yayın hakları için şimdiye kadarki en yüksek tekliflerle karşılaşabileceğine işaret ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: