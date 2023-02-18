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    Anlık Bildirim

    Dünya’nın çekirdeğinin içindeki gizli yapının ilk işaretleri tespit edildi

    Üstünde durduğumuz gezegenin halen keşfedilmemiş ve bilmediğimiz yerleri var. Bu bilinmeyenlerin en büyüğü ise Dünya’nın merkezindeki çekirdek ve onun içerisinde yer alıyor.
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    Dünya’nın çekirdeğinin içindeki gizli yapı keşfedildi Tam Boyutta Gör
    İnsanlar her gün yataklarından kalkıyor ve işe, okula gidiyor. Üstünde yürüdüğümüz zemin ise herkese son derece doğal ve olması gerektiği gibi geliyor. Fakat her zaman fark etmediğimiz veya aklımıza gelmediği bir gerçek var. Dünya, uzay boşluğunda ilerliyor ve gezegenimiz tıpkı bir kitabın sayfaları gibi katmanlardan oluşuyor. Yeni bir çalışma bildiğimiz katman sayısını değiştirebilir.

    Araştırmalar, Dünya'nın geçmişinin derinliklerinde çok az bilinen bölümlerin olduğunu gösteriyor. Modern araştırmalar, Dünya'nın iç çekirdeğinin içinde daha da fazla iç çekirdeğe sahip olduğunu öneriyor. Yapılan yeni çalışma ise bunun ilk işaretlerini gözler önüne seriyor.

    Dünya'nın iç çekirdeğindeki gizem perdesi aralanıyor

    Avustralya Ulusal Üniversitesi jeofizikçisi Joanne Stephenson, “Geleneksel olarak bize Dünya'nın dört ana katmanı olduğu öğretildi: kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek.” Yerkabuğunun altında ne olduğuna dair bilgimiz, çoğunlukla volkanların açığa çıkardıklarından ve sismik dalgaların fısıldadıklarından oluşuyor. Bu dolaylı gözlemlere dayanarak bilim insanları, 5.000 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklarla kavurucu derecede sıcak iç çekirdeğin Dünya'nın toplam hacminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturduğunu hesapladılar. Ancak birkaç yıl önce Stephenson ve meslektaşları, Dünya'nın iç çekirdeğinin aslında iki ayrı katmana sahip olabileceğine dair kanıtlar buldular.

    Dünya’nın çekirdeğinin içindeki gizli yapı keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Ekip, iç çekirdeğin binlerce modelini taramak ve sismik dalgaların Dünya'yı ne kadar sürede kat ettiğine dair onlarca yıl boyunca gözlemlenen verileri eşleştirmek için bir algoritma kullandı. Ortaya konan bazı modeller iç çekirdeğin farklı katmanlarının olduğuna işaret ediyor. Bu farklılık ise iç çekirdekteki malzeme farklarından kaynaklanıyor. 

    Stephenson, bu yeni katmanı gözlemlemenin zor olmasına rağmen, kendine özgü özelliklerinin Dünya tarihinde bilinmeyen, dramatik bir olaya işaret edebileceğine inanıyor. Stephenson, "Demirin yapısındaki bir değişikliği gösterebilecek kanıtlar bulduk, bu da Dünya tarihinde belki de iki ayrı soğuma olayının olduğunu gösteriyor. Bu büyük olayın detayları hâlâ biraz muamma ama konu Dünya'nın iç çekirdeğine ilişkin bilgimize geldiğinde yapbozun bir parçasını daha ekledik."

    Halen Dünya’nın merkezinde nelerin olduğuna dair bildiklerimiz yeterli değil. Veri konusundaki eksiklikler yapılan çalışmaların kapsamını sınırlıyor. Gelecekteki araştırmalar, bu veri boşluklarından bazılarını doldurabilir. Yapılacak yeni çalışmalar Dünya tarihinin bu erken katmanında yazılan daha eski hikayeleri bizlere anlatabilir.

    Kaynakça https://www.anu.edu.au/news/all-news/scientists-dig-deep-to-reveal-earth%E2%80%99s-hidden-layer https://www.sciencealert.com/scientists-detect-signs-of-hidden-structure-inside-earths-core
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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