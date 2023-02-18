Dünya’nın çekirdeğinin içindeki gizli yapının ilk işaretleri tespit edildi

Araştırmalar, Dünya'nın geçmişinin derinliklerinde çok az bilinen bölümlerin olduğunu gösteriyor. Modern araştırmalar, Dünya'nın iç çekirdeğinin içinde daha da fazla iç çekirdeğe sahip olduğunu öneriyor. Yapılan yeni çalışma ise bunun ilk işaretlerini gözler önüne seriyor.
Dünya'nın iç çekirdeğindeki gizem perdesi aralanıyor
Avustralya Ulusal Üniversitesi jeofizikçisi Joanne Stephenson, “Geleneksel olarak bize Dünya'nın dört ana katmanı olduğu öğretildi: kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek.” Yerkabuğunun altında ne olduğuna dair bilgimiz, çoğunlukla volkanların açığa çıkardıklarından ve sismik dalgaların fısıldadıklarından oluşuyor. Bu dolaylı gözlemlere dayanarak bilim insanları, 5.000 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklarla kavurucu derecede sıcak iç çekirdeğin Dünya'nın toplam hacminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturduğunu hesapladılar. Ancak birkaç yıl önce Stephenson ve meslektaşları, Dünya'nın iç çekirdeğinin aslında iki ayrı katmana sahip olabileceğine dair kanıtlar buldular.
Stephenson, bu yeni katmanı gözlemlemenin zor olmasına rağmen, kendine özgü özelliklerinin Dünya tarihinde bilinmeyen, dramatik bir olaya işaret edebileceğine inanıyor. Stephenson, "Demirin yapısındaki bir değişikliği gösterebilecek kanıtlar bulduk, bu da Dünya tarihinde belki de iki ayrı soğuma olayının olduğunu gösteriyor. Bu büyük olayın detayları hâlâ biraz muamma ama konu Dünya'nın iç çekirdeğine ilişkin bilgimize geldiğinde yapbozun bir parçasını daha ekledik."
Halen Dünya’nın merkezinde nelerin olduğuna dair bildiklerimiz yeterli değil. Veri konusundaki eksiklikler yapılan çalışmaların kapsamını sınırlıyor. Gelecekteki araştırmalar, bu veri boşluklarından bazılarını doldurabilir. Yapılacak yeni çalışmalar Dünya tarihinin bu erken katmanında yazılan daha eski hikayeleri bizlere anlatabilir.Kaynakça https://www.anu.edu.au/news/all-news/scientists-dig-deep-to-reveal-earth%E2%80%99s-hidden-layer https://www.sciencealert.com/scientists-detect-signs-of-hidden-structure-inside-earths-core Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah