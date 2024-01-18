Dünya'nın en değerli markaları açıklandı: Apple açık ara zirvede

Marka değeri en çok artan firma Nvidia oldu
İkinci sırayı 340 milyar dolar marka değeriyle Microsoft, üçün sırayı 333 milyar dolar ile Google aldı. Geçen sene zirvede olan Amazon 309 milyar dolar ile dördüncü sırada kaldı. Yapay zeka üzerinde yaptığı yatırımlarla gelirlerini arttıran Nvidia, %163 ile marka değerini en çok arttıran firma oldu ve marka değeri 44.5 milyar dolara yükseldi.
Ülkeler sıralamasında ise ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde 203 marka sokmayı başaran ABD'yi 65 marka ile Çin, 33 ile Japonya, 32 markayla Fransa, 28 ile Almanya takip etti.
Listede yer alan markaların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise bankacılık sektöründen 71, perakende sektöründen 53, teknoloji sektöründen ise 49 markanın bulunduğu belirlendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.