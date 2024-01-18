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    Anlık Bildirim

    Dünya'nın en değerli markaları açıklandı: Apple açık ara zirvede

    Brand Finance, Dünyanın En Değerli 500 Markası'nı belirledi. Marka değerini geçtiğimiz seneye göre %74 arttıran Apple, 517 milyar dolar ile açık ara dünyanın en değerli markası oldu.
    Dünya'nın en değerli markaları açıklandı: Apple açık ara zirvede Tam Boyutta Gör
    Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Global 500 2024'ü yayınlayarak Dünyanın En Değerli 500 Markası'nı belirledi. Marka değerini geçtiğimiz seneye göre %74 arttıran Apple, 517 milyar dolar ile açık ara dünyanın en değerli markası oldu. Şirket, geçtiğimiz sene tahtını Amazon'a kaptırmıştı.

    Dünya'nın en değerli markaları açıklandı: Apple açık ara zirvede

    Marka değeri en çok artan firma Nvidia oldu

    İkinci sırayı 340 milyar dolar marka değeriyle Microsoft, üçün sırayı 333 milyar dolar ile Google aldı. Geçen sene zirvede olan Amazon 309 milyar dolar ile dördüncü sırada kaldı. Yapay zeka üzerinde yaptığı yatırımlarla gelirlerini arttıran Nvidia, %163 ile marka değerini en çok arttıran firma oldu ve marka değeri 44.5 milyar dolara yükseldi.

    Ülkeler sıralamasında ise ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde 203 marka sokmayı başaran ABD'yi 65 marka ile Çin, 33 ile Japonya, 32 markayla Fransa, 28 ile Almanya takip etti.

    Listede yer alan markaların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise bankacılık sektöründen 71, perakende sektöründen 53, teknoloji sektöründen ise 49 markanın bulunduğu belirlendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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