Tam Boyutta Gör Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Global 500 2024'ü yayınlayarak Dünyanın En Değerli 500 Markası'nı belirledi. Marka değerini geçtiğimiz seneye göre %74 arttıran Apple, 517 milyar dolar ile açık ara dünyanın en değerli markası oldu. Şirket, geçtiğimiz sene tahtını Amazon'a kaptırmıştı.

Marka değeri en çok artan firma Nvidia oldu

İkinci sırayı 340 milyar dolar marka değeriyle Microsoft, üçün sırayı 333 milyar dolar ile Google aldı. Geçen sene zirvede olan Amazon 309 milyar dolar ile dördüncü sırada kaldı. Yapay zeka üzerinde yaptığı yatırımlarla gelirlerini arttıran Nvidia, %163 ile marka değerini en çok arttıran firma oldu ve marka değeri 44.5 milyar dolara yükseldi.

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Ülkeler sıralamasında ise ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde 203 marka sokmayı başaran ABD'yi 65 marka ile Çin, 33 ile Japonya, 32 markayla Fransa, 28 ile Almanya takip etti.

Listede yer alan markaların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise bankacılık sektöründen 71, perakende sektöründen 53, teknoloji sektöründen ise 49 markanın bulunduğu belirlendi.

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Dünya'nın en değerli markaları açıklandı: Apple açık ara zirvede