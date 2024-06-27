Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Togg ilk kez listede!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, “Türkiye'nin En Değerli Markaları” listesinin 2024 versiyonunu açıkladı. Türkiye’nin en değerli markaları belli oldu. Daha önce ilk 100'ün açıklandığı listede bu sene ilk kez ilk 125'e yer verildi. İlk 125'teki şirketlerin toplam marka değeri 14,7 milyar dolar olarak belirlendi. Bu miktar 2023'teki 100 markalık değerin de altında olarak kayıtlara geçti. Listedeki şirketlerin toplam değerindeki kayıp üst üste 4 yıldır devam ediyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da Türkiye’nin en değerlisi Türk Hava Yolları (THY) oldu. Yerli otomobil üreticisi Togg, 20’nci sıraya yerleşerek dikkat çekti.

Türkiye 125-Türkiye'nin En Değerli Markaları 2024 listesinde Türk Hava Yolları (THY) 1 milyar 985 milyon dolar marka değeriyle ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 1 milyar 265 milyon dolar marka değeriyle Arçelik, üçüncü sırada ise 917 milyon dolar marka değeriyle Vestel yer alıyor. Listedeki ilk 3 markanın değeri 2023’e kıyasla düşmüş görünüyor.

Togg devleri geçti

Tam Boyutta Gör Bu sene listeye ilk kez giren Togg, 182 milyon dolar marka değeriyle 20’inci sırada yer aldı. Togg’un marka değeri TOFAŞ, Pegasus, Türk Telekom, ASELSAN gibi devlerin marka değerini geçmeyi başardı. Togg, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması İSO 500'de 42’inci sırada yer almayı başarmıştı.

Togg en büyük sanayi kuruluşları arasına girmeyi başardı 1 gün önce eklendi

Operatörler düşüşte

Turkcell, 2023’te 532 milyon marka değerine sahipken 2024’te 314 milyon dolar marka değerine sahip oldu. Turkcell 9’uncu sıradan 11’inci sıraya geriledi. 2023’te 251 milyon dolar marka değerine sahip Türk Telekom ise 2024’te 89 milyon dolar değere gerileyerek listede 18’inci sıradan 29’uncu sıraya düştü.

Savunma sanayi şirketlerinin değerleri yarıya indi

Keskin düşüş yaşayan şirketlere baktığımızda ise ASELSAN ve TUSAŞ dikkat çekiyor. İki şirketin de marka değerleri ise 2023’e kıyasla yaklaşık olarak yarı yarıya azaldı. ASELSAN’ın marka değeri 146 milyon dolardan 70 milyon dolara indi ve listede 27’inc sıradan 41’inci sıraya geriledi. TUSAŞ’ın 2023’te 43 milyon dolar olan marka değeri 2024’te 20 milyon dolar olarak belirlendi. TUSAŞ 45’inci sıradan 63’üncü sıraya indi.

En Değerli Türk Markaları 2024 2023 Marka Adı Marka Değeri 1 1 Türk Hava Yolları $1.985M 2 2 Arçelik $1.265M 3 3 Vestel $917M 4 5 İşbank $859M 5 4 Garanti BBVA $831M 6 8 Ford Otosan $816M 7 7 Ziraat Bankası $665M 8 11 Yapı Kredi $596M 9 12 LC Waikiki $542M 10 10 Akbank $532M 11 9 Turkcell $314M 12 19 Vakıfbank $290M 13 17 Halkbank $281M 14 20 Anadolu Efes $277M 15 16 Ülker $242M 16 6 Bim $234M 17 14 Petrol Ofisi $221M 18 13 Migros $195M 19 25 Şişe Cam $186M 20 Yeni Togg $182M

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Togg ilk kez listede