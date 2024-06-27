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    Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Togg ilk kez listede!

    Brand Finance'in "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasının 2024 sonuçları açıklandı. En değerli THY olurken Togg ilk kez listeye girmeyi başardı.           
    Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Togg ilk kez listede Tam Boyutta Gör
    Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, “Türkiye'nin En Değerli Markaları” listesinin 2024 versiyonunu açıkladı. Türkiye’nin en değerli markaları belli oldu. Daha önce ilk 100'ün açıklandığı listede bu sene ilk kez ilk 125'e yer verildi. İlk 125'teki şirketlerin toplam marka değeri 14,7 milyar dolar olarak belirlendi. Bu miktar 2023'teki 100 markalık değerin de altında olarak kayıtlara geçti. Listedeki şirketlerin toplam değerindeki kayıp üst üste 4 yıldır devam ediyor.

    Önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da Türkiye’nin en değerlisi Türk Hava Yolları (THY) oldu. Yerli otomobil üreticisi Togg, 20’nci sıraya yerleşerek dikkat çekti.

    Türkiye 125-Türkiye'nin En Değerli Markaları 2024 listesinde Türk Hava Yolları (THY) 1 milyar 985 milyon dolar marka değeriyle ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 1 milyar 265 milyon dolar marka değeriyle Arçelik, üçüncü sırada ise 917 milyon dolar marka değeriyle Vestel yer alıyor. Listedeki ilk 3 markanın değeri 2023’e kıyasla düşmüş görünüyor.

    Togg devleri geçti

    Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Togg ilk kez listede Tam Boyutta Gör
    Bu sene listeye ilk kez giren Togg, 182 milyon dolar marka değeriyle 20’inci sırada yer aldı. Togg’un marka değeri TOFAŞ, Pegasus, Türk Telekom, ASELSAN gibi devlerin marka değerini geçmeyi başardı. Togg, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması İSO 500'de 42’inci sırada yer almayı başarmıştı.

    Operatörler düşüşte

    Turkcell, 2023’te 532 milyon marka değerine sahipken 2024’te 314 milyon dolar marka değerine sahip oldu. Turkcell 9’uncu sıradan 11’inci sıraya geriledi. 2023’te 251 milyon dolar marka değerine sahip Türk Telekom ise 2024’te 89 milyon dolar değere gerileyerek listede 18’inci sıradan 29’uncu sıraya düştü.

    Savunma sanayi şirketlerinin değerleri yarıya indi

    Keskin düşüş yaşayan şirketlere baktığımızda ise ASELSAN ve TUSAŞ dikkat çekiyor. İki şirketin de marka değerleri ise 2023’e kıyasla yaklaşık olarak yarı yarıya azaldı. ASELSAN’ın marka değeri 146 milyon dolardan 70 milyon dolara indi ve listede 27’inc sıradan 41’inci sıraya geriledi. TUSAŞ’ın 2023’te 43 milyon dolar olan marka değeri 2024’te 20 milyon dolar olarak belirlendi. TUSAŞ 45’inci sıradan 63’üncü sıraya indi.

    En Değerli Türk Markaları
    2024 2023 Marka Adı Marka Değeri
    1 1 Türk Hava Yolları $1.985M
    2 2 Arçelik $1.265M
    3 3 Vestel $917M
    4 5 İşbank $859M
    5 4 Garanti BBVA $831M
    6 8 Ford Otosan $816M
    7 7 Ziraat Bankası $665M
    8 11 Yapı Kredi $596M
    9 12 LC Waikiki $542M
    10 10 Akbank $532M
    11 9 Turkcell $314M
    12 19 Vakıfbank $290M
    13 17 Halkbank $281M
    14 20 Anadolu Efes $277M
    15 16 Ülker $242M
    16 6 Bim $234M
    17 14 Petrol Ofisi $221M
    18 13 Migros $195M
    19 25 Şişe Cam $186M
    20 Yeni Togg $182M
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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