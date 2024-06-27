Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: Togg ilk kez listede!

- Togg devleri geçti
- Operatörler düşüşte
- Savunma sanayi şirketlerinin değerleri yarıya indi
- En Değerli Türk Markaları
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Önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da Türkiye’nin en değerlisi Türk Hava Yolları (THY) oldu. Yerli otomobil üreticisi Togg, 20’nci sıraya yerleşerek dikkat çekti.
Türkiye 125-Türkiye'nin En Değerli Markaları 2024 listesinde Türk Hava Yolları (THY) 1 milyar 985 milyon dolar marka değeriyle ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 1 milyar 265 milyon dolar marka değeriyle Arçelik, üçüncü sırada ise 917 milyon dolar marka değeriyle Vestel yer alıyor. Listedeki ilk 3 markanın değeri 2023’e kıyasla düşmüş görünüyor.
Togg devleri geçti
Operatörler düşüşte
Turkcell, 2023’te 532 milyon marka değerine sahipken 2024’te 314 milyon dolar marka değerine sahip oldu. Turkcell 9’uncu sıradan 11’inci sıraya geriledi. 2023’te 251 milyon dolar marka değerine sahip Türk Telekom ise 2024’te 89 milyon dolar değere gerileyerek listede 18’inci sıradan 29’uncu sıraya düştü.
Savunma sanayi şirketlerinin değerleri yarıya indi
Keskin düşüş yaşayan şirketlere baktığımızda ise ASELSAN ve TUSAŞ dikkat çekiyor. İki şirketin de marka değerleri ise 2023’e kıyasla yaklaşık olarak yarı yarıya azaldı. ASELSAN’ın marka değeri 146 milyon dolardan 70 milyon dolara indi ve listede 27’inc sıradan 41’inci sıraya geriledi. TUSAŞ’ın 2023’te 43 milyon dolar olan marka değeri 2024’te 20 milyon dolar olarak belirlendi. TUSAŞ 45’inci sıradan 63’üncü sıraya indi.
|2024
|2023
|Marka Adı
|Marka Değeri
|1
|1
|Türk Hava Yolları
|$1.985M
|2
|2
|Arçelik
|$1.265M
|3
|3
|Vestel
|$917M
|4
|5
|İşbank
|$859M
|5
|4
|Garanti BBVA
|$831M
|6
|8
|Ford Otosan
|$816M
|7
|7
|Ziraat Bankası
|$665M
|8
|11
|Yapı Kredi
|$596M
|9
|12
|LC Waikiki
|$542M
|10
|10
|Akbank
|$532M
|11
|9
|Turkcell
|$314M
|12
|19
|Vakıfbank
|$290M
|13
|17
|Halkbank
|$281M
|14
|20
|Anadolu Efes
|$277M
|15
|16
|Ülker
|$242M
|16
|6
|Bim
|$234M
|17
|14
|Petrol Ofisi
|$221M
|18
|13
|Migros
|$195M
|19
|25
|Şişe Cam
|$186M
|20
|Yeni
|Togg
|$182M
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.