Resmileşti: Apple Watch 9'un kanda oksijen özelliği artık işlevsiz!

Tam Boyutta Gör Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2 modelleri ABD’de 18 Ocak'tan itibaren kanda oksijen özelliği olmadan satılmaya başlandı. Apple Online Store’da en üstte bilgilendirme amaçlı “Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 artık kanda oksijen özelliği içermiyor.” yazıyor. Ayrıca kullanıcıların Apple Watch modellerini karşılaştırmak için özel olarak hazırlanmış teknik özellik sayfasında da ilişkili tüm ifadeler kaldırıldı.

Sadece Avrupa’ya özel Apple App Store geliyor 2 gün önce eklendi

Kanda oksijen özelliği neden kaldırıldı?

Apple, ilgili modellerde Amerika’daki satış yasağını kaldırmak için kanda oksijen özelliğini kaldırdı. Masimo’nun Apple’ın 2020'de Watch Series 6 modeliyle duyurduğu bu özelliğin patentine sahip olduğunu söylemesi üzerine ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) kandaki oksijen seviyesini ölçen modeller için yasaklama kararı verdi ve artık saatlerde bu özellik işlevsiz. Kullanıcılar, Kanda Oksijen uygulamasını açtıklarında artık kullanılabilir olmadığını belirten bir uyarıyla karşılaşacak ve iPhone’daki Sağlık uygulamasına yönlendirilecek.

Türkiye'deki modelleri etkilemiyor

Apple, Blood Oxygen uygulamasının daha önce satılan Series 9 ve Ultra 2 modellerinde kullanılabilir olacağını da belirtti. Bu satış yasağının uluslararası alanda geçerliliği yok; dolayısıyla Türkiye’deki Apple Watch modellerini etkilemiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Resmileşti: Apple Watch 9'un kanda oksijen özelliği kaldırıldı!