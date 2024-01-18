Resmileşti: Apple Watch 9'un kanda oksijen özelliği artık işlevsiz!

Kanda oksijen özelliği neden kaldırıldı?
Apple, ilgili modellerde Amerika’daki satış yasağını kaldırmak için kanda oksijen özelliğini kaldırdı. Masimo’nun Apple’ın 2020'de Watch Series 6 modeliyle duyurduğu bu özelliğin patentine sahip olduğunu söylemesi üzerine ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) kandaki oksijen seviyesini ölçen modeller için yasaklama kararı verdi ve artık saatlerde bu özellik işlevsiz. Kullanıcılar, Kanda Oksijen uygulamasını açtıklarında artık kullanılabilir olmadığını belirten bir uyarıyla karşılaşacak ve iPhone’daki Sağlık uygulamasına yönlendirilecek.
Türkiye'deki modelleri etkilemiyor
Apple, Blood Oxygen uygulamasının daha önce satılan Series 9 ve Ultra 2 modellerinde kullanılabilir olacağını da belirtti. Bu satış yasağının uluslararası alanda geçerliliği yok; dolayısıyla Türkiye’deki Apple Watch modellerini etkilemiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.