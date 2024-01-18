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    Anlık Bildirim

    Resmileşti: Apple Watch 9'un kanda oksijen özelliği artık işlevsiz!

    Apple, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2’de kanda oksijen özelliğinin artık kullanılamaz olduğunu bildirmek için online mağazasını da güncelledi.      
    Apple Watch 9 & Watch Ultra 2 kanda oksijen özelliği kaldırıldı işlevsiz Tam Boyutta Gör
    Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2 modelleri ABD’de 18 Ocak'tan itibaren kanda oksijen özelliği olmadan satılmaya başlandı. Apple Online Store’da en üstte bilgilendirme amaçlı “Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 artık kanda oksijen özelliği içermiyor.” yazıyor. Ayrıca kullanıcıların Apple Watch modellerini karşılaştırmak için özel olarak hazırlanmış teknik özellik sayfasında da ilişkili tüm ifadeler kaldırıldı.

    Kanda oksijen özelliği neden kaldırıldı?

    Apple, ilgili modellerde Amerika’daki satış yasağını kaldırmak için kanda oksijen özelliğini kaldırdı. Masimo’nun Apple’ın 2020'de Watch Series 6 modeliyle duyurduğu bu özelliğin patentine sahip olduğunu söylemesi üzerine ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) kandaki oksijen seviyesini ölçen modeller için yasaklama kararı verdi ve artık saatlerde bu özellik işlevsiz. Kullanıcılar, Kanda Oksijen uygulamasını açtıklarında artık kullanılabilir olmadığını belirten bir uyarıyla karşılaşacak ve iPhone’daki Sağlık uygulamasına yönlendirilecek.

    Türkiye'deki modelleri etkilemiyor

    Apple, Blood Oxygen uygulamasının daha önce satılan Series 9 ve Ultra 2 modellerinde kullanılabilir olacağını da belirtti. Bu satış yasağının uluslararası alanda geçerliliği yok; dolayısıyla Türkiye’deki Apple Watch modellerini etkilemiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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