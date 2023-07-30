Dünya'nın en güneşli yeri bulundu: Venüs gibi

Burası deniz seviyesinden 4.800 metreden daha yüksek bir rakımda yer alıyor, bu nedenle çok az bulut ve yağmur var. Uzmanlar orada çok fazla güneş olmasına rağmen, bunun bronzlaşmak için bir fırsat olarak görülmemesine dikkat çekiyorlar. Zira cilt kanseri gibi hastalıklara neden olabilir.
Venüs'ün yüzeyinde gibisiniz
Chinantor'da, Venüs'ün yüzeyinde duruyormuşsunuz gibi çok fazla UV radyasyonu alabilirsiniz. Makalenin yazarlarından Raul Cordero, "Bu, yazın Venüs'ün yüzeyinde dururken alacağınız enerjiyle aynı miktardadır." diye çarpıcı bir örnek veriyor. Cordero, bunun inanılmaz bir gerçek olduğunu çünkü Venüs'ün güneşe daha yakın olduğunu belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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