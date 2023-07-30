Dünya'nın en güneşli yeri bulundu: Venüs gibi

Tam Boyutta Gör Yapılan araştırmalara göre Dünya'nın en fazla güneş alan noktasının, Şili'nin kuzeyindeki Atacama Çölü'nde bulunan Chinantor Platosu olduğu belirlendi.

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Burası deniz seviyesinden 4.800 metreden daha yüksek bir rakımda yer alıyor, bu nedenle çok az bulut ve yağmur var. Uzmanlar orada çok fazla güneş olmasına rağmen, bunun bronzlaşmak için bir fırsat olarak görülmemesine dikkat çekiyorlar. Zira cilt kanseri gibi hastalıklara neden olabilir.

Venüs'ün yüzeyinde gibisiniz

Chinantor'da, Venüs'ün yüzeyinde duruyormuşsunuz gibi çok fazla UV radyasyonu alabilirsiniz. Makalenin yazarlarından Raul Cordero, "Bu, yazın Venüs'ün yüzeyinde dururken alacağınız enerjiyle aynı miktardadır." diye çarpıcı bir örnek veriyor. Cordero, bunun inanılmaz bir gerçek olduğunu çünkü Venüs'ün güneşe daha yakın olduğunu belirtti.

Tam Boyutta Gör Ortalama olarak, platodaki güneş ışınımı metrekare başına yaklaşık 308 watt ve bu Dünya için bir rekor. Atacama'da neredeyse hiç bulut ve yağmur yok ancak, dünyanın en kalabalık çöllerinden biri. İnsanlar burada madenlerde çalışıyor ve bakır çıkarıyorkar. Nüfus, içme suyu sorununu ise sis yakalama panelleriyle çözüyor.

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