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    Ay’a inecek olan uzay aracı Dünya’nın harika görüntülerini yakaladı

    Intuitive Machines'in Odysseus Ay'a iniş aracı ilk görüntülerini yolculuk esnasında gönderdi. Bu nefes kesici görsellerin ana kahramanı ise Dünya gezegeni oldu.
    Ay’a inecek uzay aracı Dünya’nın harika görüntülerini yakaladı Tam Boyutta Gör
    ABD, Apollo 17 görevinden bu yana, yani 50 yılı aşkın bir süredir Ay yüzeyine iniş yapmamıştı. Ancak ABD ve NASA, özel şirketlerle yapılan anlaşmalar kapsamında tekrar Ay’a dönmeye çalışıyor. Bu bağlamda NASA ile yaptığı bir anlaşma kapsamında Ay’a bir iniş aracı gönderen Intuitive Machines, kısa bir süre önce aracının çektiği ilk görselleri paylaştı. Intuitive Machines'in Odysseus Ay'a iniş aracının ilk fotoğrafları ise Dünya oldu.

    Dünya’nın nefes kesen görselleri

    Ay’a inecek uzay aracı Dünya’nın harika görüntülerini yakaladı Tam Boyutta Gör
    Intuitive Machines'in Odysseus aracı 15 Şubat'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılmıştı. Şu sıralar Ay’a doğru ilerleyen araç, 22 Şubat tarihinde ise iniş yapacak. IM-1 görevi kapsamında yürütülen çalışma kapsamında kısa bir süre önce dört adet Dünya görseli paylaşıldı. Şirket, uzay aracının mükemmel sağlıkta olduğunu da doğruladı.

    NASA’nın Commercial Lunar Payload Services (CLPS) programı aracılığıyla desteklenen Intuitive Machines-1 görevi, ajansın Artemis programına yardımcı olacak verileri toplamak üzere tasarlandı. Odysseus şu anki IM-1 görevinde 6 adet NASA enstrümanı taşıyor.

    NASA yetkilileri, bunların geliştirilmesi ve inşa edilmesinin ajansa 11 milyon dolara mal olduğunu söyledi. Odysseus, lazer reflektör dizisi, hassas navigasyon için Doppler lidar ve radyo işaretçisi olarak hareket etmek üzere inişten önce konuşlandırılacak CubeSat gibi faydalı yükler taşıyor. Diğer özel yükler arasında Dünya'da korkunç bir şey olması durumunda tüm insanlık bilgisinin korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir "güvenli Ay deposu" da yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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