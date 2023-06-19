Dünya WiFi Günü’nde Türk Telekom'un Wi-Fi ağları ücretsiz!

20 Haziran'da Türk Telekom Wi-Fi ağları ücretsiz
Türk Telekom’un ücretli Wi-Fi ağlarına, 20 Haziran 2023 tarihinde ücretsiz olarak erişebilecek. 81 ilin tamamındaki Türk Telekom Wi-Fi ağlarında geçerli olacak. Türk Telekom, halka açık alanlarda, cafelerde, havalimanlarında, kültür merkezlerinde, müzelerde, kütüphanelerde, stadyumlarda, toplu taşıma araçlarında Wi-Fihizmeti sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamada, “81 ilin tamamında kullanıcıları WiFi ile buluşturan Türk Telekom, 20 Haziran Dünya WiFi Günü’ne özel tüm Türkiye’de kullanıcılara ücretsiz internet hizmeti sağlıyor.” ifadesi kullanıldı.
Türk Telekom ayrıca deprem bölgesindeki çadır kentlere ve konteyner kentlere internet sağlıyor. AFAD koordinasyonunda Wi-Fi hizmeti sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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