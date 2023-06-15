Tivibu arayüzü yenilendi! Platforma yeni özellikler eklendi

Yaklaşık 3 milyon aboneye sahip olduğu duyurulan Tivibu’nun arayüzü baştan aşağı yenilendi. Kullanıcılar, izlemek istedikleri içeriklere daha kolay bir şekilde erişebilecek.
Canlı yayınlar 7 güne kadar geri alınabilecek
Canlı yayınları 24 saate kadar geri alma özelliği 7 güne çıkarıldı. Türkiye’de ilk defa canlı yayınlar 7 güne kadar geri alınabilecek. Çevrimdışı izleme özelliği sayesinde TivibuGO mobil uygulaması ve akıllı TV uygulamalarını kullanarak izlemek istediğiniz dizi, film ve TV yayınlarını indirerek çevrimdışı olarak seyredebileceksiniz. Seç izle kategorisindeki içeriklere IMDB puanı bilgisi eklendi. İçeriklerin IMDB puanını görerek tercih yapabilir veya “IMDB puanı yüksek filmler” kategorisinde yüksek puanlı içeriklere erişebilirsiniz.
Tivibu ayrıca yeni arayüzün yanı sıra yeni TV kanalı Tivilife’ı da duyurdu. Yaşam kanalı kategorisinde yayın yapacak Tivilife’ta gezi, yemek, belgesel ve hobi içerikli yayınlar olacak.
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi