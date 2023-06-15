Tivibu arayüzü yenilendi! Platforma yeni özellikler eklendi

Tam Boyutta Gör Türk Telekom, İstanbul Atatük Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Tivibu'nun yeni arayüzünü tanıttı. ZTE ile iş birliği yapan Tivibu, modern görünüme ve yeni özelliklere kavuştu.

Yaklaşık 3 milyon aboneye sahip olduğu duyurulan Tivibu’nun arayüzü baştan aşağı yenilendi. Kullanıcılar, izlemek istedikleri içeriklere daha kolay bir şekilde erişebilecek.

Tam Boyutta Gör Dijital platformlarda görmeye alıştığımız “Profil” özelliği Tivibu’ya geliyor. Kullanıcılar evin her ferdi için yeni profil oluşturabiliyor. “Benim Kanalım” adı verilen özellik sayesinde, seçilen profilin izleme alışkanlığına özel öneriler Benim Kanalım sekmesi altında listeleniyor. Yapay zekadan faydalanan bu özellik sayesinde sevdiğiniz içeriklere ulaşmanız kolaylaşacak.

Steam güncellendi! Arayüzde büyük değişiklikler var 2 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Profillere "ebeveyn denetimi" ve "çocuk profilleri" özelliği eklenmiş. Profillerin hangi yaş kitlesine uygun içerikleri izleyebileceğini belirleyebiliyorsunuz. Çocuk profili ise kullanımı kolaylaştırılmış arayüzü ve çocuklara özel içerik önerileriyle öne çıkıyor.

Canlı yayınlar 7 güne kadar geri alınabilecek

Canlı yayınları 24 saate kadar geri alma özelliği 7 güne çıkarıldı. Türkiye’de ilk defa canlı yayınlar 7 güne kadar geri alınabilecek. Çevrimdışı izleme özelliği sayesinde TivibuGO mobil uygulaması ve akıllı TV uygulamalarını kullanarak izlemek istediğiniz dizi, film ve TV yayınlarını indirerek çevrimdışı olarak seyredebileceksiniz. Seç izle kategorisindeki içeriklere IMDB puanı bilgisi eklendi. İçeriklerin IMDB puanını görerek tercih yapabilir veya “IMDB puanı yüksek filmler” kategorisinde yüksek puanlı içeriklere erişebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Tivibu’nun yeni arayüzü yakın zamanda Tivibu IPTV cihazlarında, akıllı TV’lerde ve mobil uygulamada kullanıma sunulacak. Televizyonun Smart TV mağazasından veya App Store ve Google Play Store’dan Tivibu uygulamasını indirerek yeni özellikleri kullanabileceksiniz. Android TV ve Apple TV cihazlarında da Tivibu’nun yeni arayüzü kullanıma sunulacak.

Tivibu ayrıca yeni arayüzün yanı sıra yeni TV kanalı Tivilife’ı da duyurdu. Yaşam kanalı kategorisinde yayın yapacak Tivilife’ta gezi, yemek, belgesel ve hobi içerikli yayınlar olacak.

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