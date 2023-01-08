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    Avukatlar endişelenmeli mi? İlk kez bir yapay zeka avukatı gerçek bir davada görev alacak

    Yapay zeka endüstrisi 2023 yılına hızlı bir giriş yaptı. Bir yapay zeka ile eğitilen program, kısa bir süre sonra gerçek bir mahkemede savunma yapacak ve sanığa yardım edecek.
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    Dünyada ilk kez yapay zeka avukatı gerçek bir davada görev alacak Tam Boyutta Gör
    Yapay bir zeka, ilk kez mahkemede bir sanığa danışmanlık yapacak şekilde ayarlandı. Bir akıllı telefon üzerinden çalışacak olan program, yapay zeka ile eğitilmiş algoritmalara ve veri setlerine sahip olacak. Uygulama, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan duruşmada sanığa neler söyleyeceği konusunda önerilerde bulunacak.

    Son birkaç yılda, yapay zeka hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişim gösterdi. Önce alanında lider olan oyuncular satranç ve benzeri oyunlarda yapay zekaya yenildi ardından ise yapay zekalar üniversite için makaleler yazdı. Takip eden yıllarda daha üretken yapay zekalar gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Son olarak ise yapay zeka üzerinde çalışan bir şirket olan DoNotPay, programlarını Şubat 2023'te ABD’de düzenlenecek “yüksek hız” davasında sanığın savunulmasında kullanmaya hazırlanıyor.

    Avukatlara alternatif yapay zekalar geliyor

    Dünyada ilk kez yapay zeka avukatı gerçek bir davada görev alacak Tam Boyutta Gör
    2015 yılında kurulan DoNotPay, esasında başlangıçta park cezalarına itiraz etmek için inşa edildi. Bu tip davalar genellikle kazanılabilir olsa da çoğunlukla yüksek avukatlık ücretleri ile karşılaşan kişilerin cezayı kabul etmeleriyle sonuçlanıyor fakat DoNotPay, sunduğu yapay zeka destekli hukuk desteği ile süreci gerçek bir avukat olmadan halledebilmenizi hedefliyor.

    Şimdi olay farklı bir boyuta gidiyor ve sadece hukuki destek değil aynı zamanda bir mahkemede doğrudan sanığı savunacakbir platform haline bürünüyor. Türünün ilk örneği olan bu vakada sanık, hız cezasına karşı savunulacak. Program, bireyin savunmasını hazırlamak ve hatta mahkemede ortaya atılan soruları yanıtlamak için geçmiş davalardan elde edilen veriler ile hazırlanacak. Program ile sanığın iletişim akıllı telefon üzerindeki program ve kulaklık aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ek olarka dava ve sanık şimdilik DoNotPay tarafından gizli tutulmakta.

    Başarısız olursa ne olacak?

    Bu dava sonucunda eğer “yapay zeka avukatı” başarısız olursa DoNotPay, cezayı sanık adına ödeyecek. Suçun sıradan bir hız cezası olduğu düşünüldüğünde davanın kaybedilmesi büyük bir etki yaratmaz ancak eğer kazanılırsa hem DoNotPay için hem de yapay zeka avukatları için büyük bir itibar kaynağı olabilir.

    DoNotPay’in web sitesi incelendiğinde bu mobil uygulamanın bir hukuk danışmanı olarak konumlandırıldığı anlaşılıyor. Yıllık 36 dolara sunulan bu programın basit davalarda işe yarayabilir ancak gelecek şimdilik belirsiz. Bununla birlikte şimdilik yapay zeka avukatlık terimi çok popüler değil fakat eğer başarı sağlanırsa ileride bu terimi daha sık duyar hale gelebiliriz. Tüm bunların yanında en azından şimdilik avukatların endişelenmesini gerektiren bir durum yok.

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    abstergo78GHOST 2 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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