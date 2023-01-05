ChatGPT'ye ilk yasak ABD'den geldi: Okullarda kullanılması yasaklandı

Konuyla ilgli açıklama yapan bir yetkilinin belirttiğine göre şehirde yer alan okullar, yapay zeka ve diğer teknolojileri incelemek amacıyla ChatGPT'ye erişim talep edebilecekler. Bunun haricinde devlet okullarında sohbet robotuna erişim mümkün olmayacak.
Çocukların öğrenim becerilerini köreltebilir
New York City eğitim departmanı sözcüsü Jenna Lyle, sohbet robotunun öğrencilerin öğrenme süreci üzerindeki olası olumsuz etkilerinin yanı sıra, verdiği yanıtların "güvenilirliği ve doğruluğundan" endişe duydukları için böyle bir karar aldıklarını açıkladı.
ChatGPT'nin sorulara hızlı ve kolayca cevaplar vermeyi sağladığını, ancak çocukların akademik hayatlarında ve yaşamları boyunca gerekli olan problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmediğine vurgu yapıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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