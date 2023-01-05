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    ChatGPT'ye ilk yasak ABD'den geldi: Okullarda kullanılması yasaklandı

    New York City'de ChatGPT konusunda önemli bir karar alındı. Eğitim departmanı öğrencilerin öğrenme süreci üzerindeki olası olumsuz etkileri nedeniyle yapay zeka tabanlı sohbet robotunu yasakladı.
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    ChatGPT'ye ilk yasak ABD'den geldi: Okullarda yasaklandı Tam Boyutta Gör
    New York City eğitim departmanı yapay zeka destekli ChatGPT sohbet robotunun kullanımını yasakladı. Vice internet sitesinde yer alan habere göre söz konusu yasak, okullarda kullanılan cihazlar ve ağlarda geçerli olacak.

    Konuyla ilgli açıklama yapan bir yetkilinin belirttiğine göre şehirde yer alan okullar, yapay zeka ve diğer teknolojileri incelemek amacıyla ChatGPT'ye erişim talep edebilecekler. Bunun haricinde devlet okullarında sohbet robotuna erişim mümkün olmayacak.

    ChatGPT'ye ilk yasak ABD'den geldi: Okullarda yasaklandı Tam Boyutta Gör

    Çocukların öğrenim becerilerini köreltebilir

    New York City eğitim departmanı sözcüsü Jenna Lyle, sohbet robotunun öğrencilerin öğrenme süreci üzerindeki olası olumsuz etkilerinin yanı sıra, verdiği yanıtların "güvenilirliği ve doğruluğundan" endişe duydukları için böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

    ChatGPT'nin sorulara hızlı ve kolayca cevaplar vermeyi sağladığını, ancak çocukların akademik hayatlarında ve yaşamları boyunca gerekli olan problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmediğine vurgu yapıldı.

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