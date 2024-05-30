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    19 milyon bilgisayara bulaşan dünyanın en büyük botnet ağı çökertildi!

    Dünyanın en büyük botnet ağı olarak bilinen 911 S5’in arkasındaki kişi yakalandı. Bu sofistike ağ sayesinde suçlunun en az 99 milyon dolar kâr elde ettiği belirtiliyor.
    Dünyanın en büyük botnet ağı “911 S5” çökertildi! Tam Boyutta Gör
    ABD Adalet Bakanlığı öncülüğünde uluslararası bir kolluk kuvveti, siber saldırılar, büyük ölçekli dolandırıcılık, çocuk istismarı, taciz, bomba tehditleri ve ihracat ihlalleri yapmak için kullanılan dünyanın en büyük botnet ağını çökertti. Operasyon kapsamında Çin vatandaşı olan ve ağın arkasındaki kişi olarak bilinen 35 yaşındaki YunHe Wang tutuklandı.

    Dev botnet ağı çökertildi

    Yapılan açıklamaya göre YunHe Wang, kötü amaçlı yazılım dağıtımı ve “911 S5” olarak bilinen bir proxy hizmetinin oluşturulması ve işletilmesinden kaynaklanan suçlamalarla 24 Mayıs'ta tutuklandı. Bu son derece kapsamlı botnet 190'dan fazla ülkeye yayılan virüslü IP adreslerinden oluşuyordu ve 2014 yılından başlayarak sekiz yıl boyunca faaliyette kalmıştı.

    Açıklamalara göre Wang, siber suçlulara yüzlerce dolar karşılığında bu ağa erişim sağlayarak en az 99 milyon dolar kazandı. Suçlunun bu para ile lüks arabalar, saatler ve gayrimenkul satın aldığı tespit edildi. 911 S5 müşterilerinin ise belirli pandemi yardım programlarını hedef aldığı iddia ediliyor. Hatta bu yolla 5,9 milyar dolardan fazla paranın çalındığı ifade ediliyor.

    Dünyanın en büyük botnet ağı “911 S5” çökertildi! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Wang’ın kötü amaçlı yazılımını MaskVPN ve DewVPN gibi VPN programları ve lisanslı yazılımların korsan sürümleri de dahil olmak üzere diğer program dosyalarıyla birlikte paketleyerek dünya çapında 19 milyondan fazla IP adresine virüs bulaştırdığı belirtiliyor. FBI Direktörü Christopher Wray, botnet'in eşi benzeri görülmemiş ölçeğini vurgulayarak “muhtemelen dünyanın gelmiş geçmiş en büyük botnet'i” olarak nitelendirdi.

    ABD Adalet Bakanlığı'na göre Wang, banka dolandırıcılığı yapma, bilgisayar dolandırıcılığı ve kara para aklamak için komplo kurma suçlamalarını da içeren tüm suçlardan hüküm giymesi halinde 65 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/29/24167094/us-arrests-911-s5-botnet-administrator https://www.justice.gov/opa/pr/911-s5-botnet-dismantled-and-its-administrator-arrested-coordinated-international-operation
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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