19 milyon bilgisayara bulaşan dünyanın en büyük botnet ağı çökertildi!

Dev botnet ağı çökertildi
Yapılan açıklamaya göre YunHe Wang, kötü amaçlı yazılım dağıtımı ve “911 S5” olarak bilinen bir proxy hizmetinin oluşturulması ve işletilmesinden kaynaklanan suçlamalarla 24 Mayıs'ta tutuklandı. Bu son derece kapsamlı botnet 190'dan fazla ülkeye yayılan virüslü IP adreslerinden oluşuyordu ve 2014 yılından başlayarak sekiz yıl boyunca faaliyette kalmıştı.
Açıklamalara göre Wang, siber suçlulara yüzlerce dolar karşılığında bu ağa erişim sağlayarak en az 99 milyon dolar kazandı. Suçlunun bu para ile lüks arabalar, saatler ve gayrimenkul satın aldığı tespit edildi. 911 S5 müşterilerinin ise belirli pandemi yardım programlarını hedef aldığı iddia ediliyor. Hatta bu yolla 5,9 milyar dolardan fazla paranın çalındığı ifade ediliyor.
ABD Adalet Bakanlığı'na göre Wang, banka dolandırıcılığı yapma, bilgisayar dolandırıcılığı ve kara para aklamak için komplo kurma suçlamalarını da içeren tüm suçlardan hüküm giymesi halinde 65 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/29/24167094/us-arrests-911-s5-botnet-administrator https://www.justice.gov/opa/pr/911-s5-botnet-dismantled-and-its-administrator-arrested-coordinated-international-operation Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.