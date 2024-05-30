19 milyon bilgisayara bulaşan dünyanın en büyük botnet ağı çökertildi!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD Adalet Bakanlığı öncülüğünde uluslararası bir kolluk kuvveti, siber saldırılar, büyük ölçekli dolandırıcılık, çocuk istismarı, taciz, bomba tehditleri ve ihracat ihlalleri yapmak için kullanılan dünyanın en büyük botnet ağını çökertti. Operasyon kapsamında Çin vatandaşı olan ve ağın arkasındaki kişi olarak bilinen 35 yaşındaki YunHe Wang tutuklandı.

Dev botnet ağı çökertildi

Yapılan açıklamaya göre YunHe Wang, kötü amaçlı yazılım dağıtımı ve “911 S5” olarak bilinen bir proxy hizmetinin oluşturulması ve işletilmesinden kaynaklanan suçlamalarla 24 Mayıs'ta tutuklandı. Bu son derece kapsamlı botnet 190'dan fazla ülkeye yayılan virüslü IP adreslerinden oluşuyordu ve 2014 yılından başlayarak sekiz yıl boyunca faaliyette kalmıştı.

Açıklamalara göre Wang, siber suçlulara yüzlerce dolar karşılığında bu ağa erişim sağlayarak en az 99 milyon dolar kazandı. Suçlunun bu para ile lüks arabalar, saatler ve gayrimenkul satın aldığı tespit edildi. 911 S5 müşterilerinin ise belirli pandemi yardım programlarını hedef aldığı iddia ediliyor. Hatta bu yolla 5,9 milyar dolardan fazla paranın çalındığı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Wang’ın kötü amaçlı yazılımını MaskVPN ve DewVPN gibi VPN programları ve lisanslı yazılımların korsan sürümleri de dahil olmak üzere diğer program dosyalarıyla birlikte paketleyerek dünya çapında 19 milyondan fazla IP adresine virüs bulaştırdığı belirtiliyor. FBI Direktörü Christopher Wray, botnet'in eşi benzeri görülmemiş ölçeğini vurgulayarak “muhtemelen dünyanın gelmiş geçmiş en büyük botnet'i” olarak nitelendirdi.

Google, sızdırılan Arama belgelerinin gerçek olduğunu kabul etti 11 sa. önce eklendi

ABD Adalet Bakanlığı'na göre Wang, banka dolandırıcılığı yapma, bilgisayar dolandırıcılığı ve kara para aklamak için komplo kurma suçlamalarını da içeren tüm suçlardan hüküm giymesi halinde 65 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

Dünyanın en büyük botnet ağı “911 S5” çökertildi!