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    Dünyanın en büyük enerji depolama fabrikası açıldı: Kapasite 60 GWh

    Çinli EVE Energy, tam otomatik ve yüksek verimli üretim sağlayan 80'den fazla ekipman teknolojisine sahip 60 GWh kapasiteli batarya üretim tesisinin ilk aşamasını devreye aldı.
    Dünyanın en büyük enerji depolama fabrikası açıldı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli enerji depolama çözümleri üreticisi EVE Energy, dünyanın en büyük batarya enerji depolama sistemi (BESS) üretim tesisini hizmete açtığını duyurdu. Hubei Eyaleti Jingmen Şehri’nde yer alan 60 GWh kapasiteli batarya üretim tesisinin ilk fazı ileri otomasyon teknolojileriyle donatılmış durumda. Tesis, ayrıca 600Ah+ yüksek kapasiteli pil hücrelerini seri olarak üreten ilk fabrika olma özelliğini taşıyor.

    LFP bataryalar üretilecek

    Tesisin ana üretim odağı, 628Ah kapasiteli MB56 adlı lityum demir fosfat (LFP) hücreler olacak. Her bir MB56 hücresi, 2.009 kWh enerji kapasitesine sahip ve yüzde 96’dan yüksek enerji verimliliği sunuyor. Devreye alınan üretim hattının yıllık üretim kapasitesi ise 17 GWh. Öte yandan bu yeni nesil hücreler, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının artışıyla birlikte uzun süreli enerji depolama ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

    Dünyanın en büyük enerji depolama fabrikası açıldı Tam Boyutta Gör
    EVE Energy, yüksek kapasiteli enerji depolama hücreleri geliştirme yolculuğuna 2022 yılında 560Ah hücrelerin tanıtımıyla başlamıştı. Geçen süre zarfında, kapasite, enerji yoğunluğu, maliyet verimliliği, güvenlik ve entegrasyon alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildi.

    Tesis, toplamda 80’den fazla ileri ekipman teknolojisiyle tamamen otomatik ve yüksek verimlilikle çalışacak şekilde tasarlandı. Üretim hattı, saniyede 1.5 hücre, dakikada 4 batarya paketi ve günde 40 adet 5 MWh konteyner tipi depolama sistemi üretebilecek kapasitede.

    Üretimde kullanılan akıllı hücre teknolojisi sayesinde hücrelerin sıcaklık, gaz seviyesi ve ömür döngüsü gibi parametreleri gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. MB56 hücresi geliştirilirken ise tasarım üzerinde optimizasyonlar gidilerek hücre direnci ve aşırı ısınma riskleri iyileştirilerek termal yönetim geliştirildi.

    EVE Energy, 2024 yılı sonu itibarıyla toplam 50 GWh enerji depolama ve 81 GWh elektrikli araç bataryası üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. 2025 yılı itibarıyla ise toplam üretim kapasitesinin 220 GWh’a çıkarılması ve bunun 101 GWh’lık kısmının enerji depolama çözümlerinden gelmesi planlanıyor.

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