Dünyanın en büyük enerji depolama fabrikası açıldı: Kapasite 60 GWh

LFP bataryalar üretilecek
Tesisin ana üretim odağı, 628Ah kapasiteli MB56 adlı lityum demir fosfat (LFP) hücreler olacak. Her bir MB56 hücresi, 2.009 kWh enerji kapasitesine sahip ve yüzde 96’dan yüksek enerji verimliliği sunuyor. Devreye alınan üretim hattının yıllık üretim kapasitesi ise 17 GWh. Öte yandan bu yeni nesil hücreler, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının artışıyla birlikte uzun süreli enerji depolama ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
Tesis, toplamda 80’den fazla ileri ekipman teknolojisiyle tamamen otomatik ve yüksek verimlilikle çalışacak şekilde tasarlandı. Üretim hattı, saniyede 1.5 hücre, dakikada 4 batarya paketi ve günde 40 adet 5 MWh konteyner tipi depolama sistemi üretebilecek kapasitede.
Üretimde kullanılan akıllı hücre teknolojisi sayesinde hücrelerin sıcaklık, gaz seviyesi ve ömür döngüsü gibi parametreleri gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. MB56 hücresi geliştirilirken ise tasarım üzerinde optimizasyonlar gidilerek hücre direnci ve aşırı ısınma riskleri iyileştirilerek termal yönetim geliştirildi.
EVE Energy, 2024 yılı sonu itibarıyla toplam 50 GWh enerji depolama ve 81 GWh elektrikli araç bataryası üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. 2025 yılı itibarıyla ise toplam üretim kapasitesinin 220 GWh’a çıkarılması ve bunun 101 GWh’lık kısmının enerji depolama çözümlerinden gelmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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