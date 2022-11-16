Çin dünyanın en büyük teleskobunu tamamlandı: DSRT'nin hedefi Güneş

Güneş daha detaylı incelenecek
Nature'e göre DSRT, 100 milyon Yuan'a (14 milyon ABD Doları) mal oldu ve 3 kilometrelik bir çevre oluşumunda yer alan 300'den fazla çanak antenden oluşuyor. DSRT’nin kurulumu tamamlanmış olsa da ilk testlerin gerçekleştirilmesi için Haziran 2024 tarihi hedefleniyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu tesis sayesinde Güneş’in aktiviteleri detaylı bir şekilde incelenecek.
Benzer teleskopik dizilerle karşılaştırıldığında, DSRT daha hassas bir şekilde ayarlanacak ve bu nedenle potansiyel olarak CME olayları sırasında yayılan yüksek enerjili parçacıklardan gelen daha zayıf sinyalleri yakalayabilecek. Üzerimizdeki gökyüzü uydularla giderek daha fazla ve bazen sorunlu bir şekilde kalabalıklaştıkça, güvenilir ve ayrıntılı güneş aktivitesi analizi geliştirmek kritik bir hale geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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