Çin dünyanın en büyük teleskobunu tamamlandı: DSRT'nin hedefi Güneş

Tam Boyutta Gör Çin, Tibet Platosu'nda inşa ettiği dünyanın en büyük teleskop dizisini tamamladı. Yeni teleskop sayesinde Güneş astronomisi incelenecek ve sistemimizin merkezindeki yıldızı daha doğru bir şekilde anlamamız sağlanacak. Daocheng Solar Radio Telescope (Daocheng Güneş Radyo Teleskopu - DSRT), Çin’in Güneş’i incelemek için gerçekleştirdiği son atılım olarak kayıtlara geçiyor.

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Güneş daha detaylı incelenecek

Nature'e göre DSRT, 100 milyon Yuan'a (14 milyon ABD Doları) mal oldu ve 3 kilometrelik bir çevre oluşumunda yer alan 300'den fazla çanak antenden oluşuyor. DSRT’nin kurulumu tamamlanmış olsa da ilk testlerin gerçekleştirilmesi için Haziran 2024 tarihi hedefleniyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu tesis sayesinde Güneş’in aktiviteleri detaylı bir şekilde incelenecek.

Tam Boyutta Gör DSRT gibi radyo teleskopları Güneş’in üst atmosferinde (korona) meydana gelen Güneş patlamaları ve koronal kütle atımlarını (CME) araştırmak için oldukça işlevsel oluyor. Son yıllarda bu alanda teleskopların artması da bilim insanları için altın çağ olarak nitelendiriliyor. Öte yandan koronal kütle atımları Dünya için de tehdit oluşturuyor. Örneğin Şubat 2022’de ki bir güneş fırtınasının sonucunda 40 Starlink uydusu tedbir amaçlı yörüngeden çıkartılmıştı.

Benzer teleskopik dizilerle karşılaştırıldığında, DSRT daha hassas bir şekilde ayarlanacak ve bu nedenle potansiyel olarak CME olayları sırasında yayılan yüksek enerjili parçacıklardan gelen daha zayıf sinyalleri yakalayabilecek. Üzerimizdeki gökyüzü uydularla giderek daha fazla ve bazen sorunlu bir şekilde kalabalıklaştıkça, güvenilir ve ayrıntılı güneş aktivitesi analizi geliştirmek kritik bir hale geliyor.

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Dünyanın en büyük Güneş teleskobu dizisini tamamladı