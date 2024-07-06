Yenilikçi yöntem sayesinde dünyanın en büyük jeotermal enerji anlaşması yapıldı

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Tam Boyutta Gör Jeotermal enerji üretmek için hidrolik çatlatma yöntemini benimseyen, gelişmiş jeotermal sistemlerin (EGS) lideri Fervo Energy, Southern California Edison (SCE) ile toplam 320 MW'lık iki elektrik satın alma anlaşması imzaladığını duyurdu. Yapılan anlaşma aynı zamanda dünyanın en büyük jeotermal enerji anlaşması anlamına geliyor.

Fervo Energy hızla büyüyor

7/24 üretim ve sıfır karbon temelli jeotermal enerji için yapılan 15 yıllık anlaşmalar sayesinde 350.000 eve eşdeğer güvenilir, temiz ve uygun fiyatlı enerji sağlanacak. SCE, elektriği Fervo Energy'nin inşaatı devam eden 400 MW'lık Cape Station projesinden satın alacak. Projenin 70 MW'lık ilk aşamasının 2026 yılına kadar, ikinci aşamasının ise 2028 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Halihazırda Cape Station tesisinin 373 MW'lık kısmı için sözleşme imzalanmış durumda.

Fervo Energy’nin adını sıklıkla duyuyor olmamız esasında onun çığır açıcı sonda teknolojisinden kaynaklanıyor. Firma, petrol ve doğal gaz endüstrisinden uyarlanan teknikleri kullanarak hem jeotermal enerjide maliyetleri düşürüyor hem de risk ve ölçeklenebilirlik faktörlerini ekarte ediyor.

Fervo Energy neyi farklı yapıyor?

Tam Boyutta Gör Fervo Energy’nin ilk pilot projesinin üzerinden sadece bir yıl geçmiş olsa da enerji camiasında parlamaya başlamış durumda. Firma, dünya yüzeyinin altında yatan sıcak kayalara su ileten dikey sondajlar yapmak yerine, kayaları parçalamak, suyu yatay olarak içinden geçirmek ve yüzeydeki türbinleri çalıştırmak için ortaya çıkan buharı kullanmayı öneriyor.

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Bilindiği üzere doğal bir jeotermal sistemin elektrik üretebilmesi için ısı, akışkan ve kaya geçirgenliğinin bir arada bulunması gerekiyor. Esasında dünyanın neredeyse her yerinde kaya, gerekli ısı seviyesine sahip olsa da yeterli geçirgenliğe sahip değil. Bu da jeotermal enerji İzlanda ve Yeni Zelanda gibi sınırlı alanlara hapsediyor. Fervo ise Enhanced Geothermal System (EGS - Gelişmiş Jeotermal Sistem) olarak nitelendirilen bir yöntemle yer altındaki kayalarda yapay olarak çatlaklar oluşturarak gerekli olan geçirgenliği sağlıyor. Bu da jeotermal enerjinin pratikte her yere uygulanabilmesini mümkün kılıyor.

Jeotermal enerji neden önemli?

Tam Boyutta Gör Tüm dünya enerjisini yenilenebilir veya temiz kaynaklara yönlendirmeye çalışıyor. Bunun için tüm ülkeler rüzgar veya güneş santralleri kuruyor. Ancak buradaki sorun her iki enerji türünün de kesintili olması. Ülkeler bu sorunu aşmak için çeşitli enerji depolama çözümlerine yöneliyor. Bu bir çözüm. Ancak Fervo, kesintisiz olarak temiz enerji üretecek uygun fiyatlı ve ölçeklenebilir jeotermal enerji ile ikinci bir alternatif sunuyor.

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