Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yenilikçi yöntem sayesinde dünyanın en büyük jeotermal enerji anlaşması yapıldı

    Yeni nesil jeotermal enerjide lider olan Fervo Energy toplam 320 MW'lık elektrik satın alım anlaşması imzaladı. Bu, dünyanın en büyük jeotermal enerji anlaşması anlamına geliyor.
    Dünyanın en büyük jeotermal enerji anlaşması yapıldı Tam Boyutta Gör
    Jeotermal enerji üretmek için hidrolik çatlatma yöntemini benimseyen, gelişmiş jeotermal sistemlerin (EGS) lideri Fervo Energy, Southern California Edison (SCE) ile toplam 320 MW'lık iki elektrik satın alma anlaşması imzaladığını duyurdu. Yapılan anlaşma aynı zamanda dünyanın en büyük jeotermal enerji anlaşması anlamına geliyor.

    Fervo Energy hızla büyüyor

    7/24 üretim ve sıfır karbon temelli jeotermal enerji için yapılan 15 yıllık anlaşmalar sayesinde 350.000 eve eşdeğer güvenilir, temiz ve uygun fiyatlı enerji sağlanacak. SCE, elektriği Fervo Energy'nin inşaatı devam eden 400 MW'lık Cape Station projesinden satın alacak. Projenin 70 MW'lık ilk aşamasının 2026 yılına kadar, ikinci aşamasının ise 2028 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Halihazırda Cape Station tesisinin 373 MW'lık kısmı için sözleşme imzalanmış durumda.

    Fervo Energy’nin adını sıklıkla duyuyor olmamız esasında onun çığır açıcı sonda teknolojisinden kaynaklanıyor. Firma, petrol ve doğal gaz endüstrisinden uyarlanan teknikleri kullanarak hem jeotermal enerjide maliyetleri düşürüyor hem de risk ve ölçeklenebilirlik faktörlerini ekarte ediyor.

    Fervo Energy neyi farklı yapıyor?

    Dünyanın en büyük jeotermal enerji anlaşması yapıldı Tam Boyutta Gör
    Fervo Energy’nin ilk pilot projesinin üzerinden sadece bir yıl geçmiş olsa da enerji camiasında parlamaya başlamış durumda. Firma, dünya yüzeyinin altında yatan sıcak kayalara su ileten dikey sondajlar yapmak yerine, kayaları parçalamak, suyu yatay olarak içinden geçirmek ve yüzeydeki türbinleri çalıştırmak için ortaya çıkan buharı kullanmayı öneriyor.

    Bilindiği üzere doğal bir jeotermal sistemin elektrik üretebilmesi için ısı, akışkan ve kaya geçirgenliğinin bir arada bulunması gerekiyor. Esasında dünyanın neredeyse her yerinde kaya, gerekli ısı seviyesine sahip olsa da yeterli geçirgenliğe sahip değil. Bu da jeotermal enerji İzlanda ve Yeni Zelanda gibi sınırlı alanlara hapsediyor. Fervo ise Enhanced Geothermal System (EGS - Gelişmiş Jeotermal Sistem) olarak nitelendirilen bir yöntemle yer altındaki kayalarda yapay olarak çatlaklar oluşturarak gerekli olan geçirgenliği sağlıyor. Bu da jeotermal enerjinin pratikte her yere uygulanabilmesini mümkün kılıyor.

    Jeotermal enerji neden önemli?

    Dünyanın en büyük jeotermal enerji anlaşması yapıldı Tam Boyutta Gör
    Tüm dünya enerjisini yenilenebilir veya temiz kaynaklara yönlendirmeye çalışıyor. Bunun için tüm ülkeler rüzgar veya güneş santralleri kuruyor. Ancak buradaki sorun her iki enerji türünün de kesintili olması. Ülkeler bu sorunu aşmak için çeşitli enerji depolama çözümlerine yöneliyor. Bu bir çözüm. Ancak Fervo, kesintisiz olarak temiz enerji üretecek uygun fiyatlı ve ölçeklenebilir jeotermal enerji ile ikinci bir alternatif sunuyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

    https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451

    H
    Halilcv 6 gün önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    xiaomi otomatik parlaklık kapalı olmasına rağmen inesta gözlük yorum kaplama yapışkanı nasıl çıkar hızlı cila tavsiye vuran ayakkabı iade edilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VFK-1018TR
    MSI KATANA 17 B13VFK-1018TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız