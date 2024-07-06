Yenilikçi yöntem sayesinde dünyanın en büyük jeotermal enerji anlaşması yapıldı

- Fervo Energy hızla büyüyor
- Fervo Energy neyi farklı yapıyor?
- Jeotermal enerji neden önemli?
- Yorumlar
Fervo Energy hızla büyüyor
7/24 üretim ve sıfır karbon temelli jeotermal enerji için yapılan 15 yıllık anlaşmalar sayesinde 350.000 eve eşdeğer güvenilir, temiz ve uygun fiyatlı enerji sağlanacak. SCE, elektriği Fervo Energy'nin inşaatı devam eden 400 MW'lık Cape Station projesinden satın alacak. Projenin 70 MW'lık ilk aşamasının 2026 yılına kadar, ikinci aşamasının ise 2028 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Halihazırda Cape Station tesisinin 373 MW'lık kısmı için sözleşme imzalanmış durumda.
Fervo Energy’nin adını sıklıkla duyuyor olmamız esasında onun çığır açıcı sonda teknolojisinden kaynaklanıyor. Firma, petrol ve doğal gaz endüstrisinden uyarlanan teknikleri kullanarak hem jeotermal enerjide maliyetleri düşürüyor hem de risk ve ölçeklenebilirlik faktörlerini ekarte ediyor.
Fervo Energy neyi farklı yapıyor?
Bilindiği üzere doğal bir jeotermal sistemin elektrik üretebilmesi için ısı, akışkan ve kaya geçirgenliğinin bir arada bulunması gerekiyor. Esasında dünyanın neredeyse her yerinde kaya, gerekli ısı seviyesine sahip olsa da yeterli geçirgenliğe sahip değil. Bu da jeotermal enerji İzlanda ve Yeni Zelanda gibi sınırlı alanlara hapsediyor. Fervo ise Enhanced Geothermal System (EGS - Gelişmiş Jeotermal Sistem) olarak nitelendirilen bir yöntemle yer altındaki kayalarda yapay olarak çatlaklar oluşturarak gerekli olan geçirgenliği sağlıyor. Bu da jeotermal enerjinin pratikte her yere uygulanabilmesini mümkün kılıyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.